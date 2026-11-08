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वार्षिक बंदी के बाद गंगनहर में छोड़ा गया गंगाजल, हरिद्वार के घाटों पर फिर लौटी रौनक

हरिद्वार के घाटों पर फिर लौटी रौनक ( Photo-ETV Bharat )

हरिद्वार: करीब 18 दिन की वार्षिक बंदी के बाद हरिद्वार से गंगनहर में एक बार फिर पानी का प्रवाह शुरू हो गया है. रविवार रात को ही उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने भीमगोड़ा बैराज से गंगनहर में पानी छोड़ने की प्रक्रिया शुरू की. पानी आगे बढ़ने के साथ ही हरकी पैड़ी और गंगनहर से जुड़े घाटों पर फिर से रौनक लौट आई. गंगा स्नान के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को भी अब घाटों पर पर्याप्त जल उपलब्ध होने लगा है.

वहीं वार्षिक गंगा बंदी के दौरान कुंभ मेले के कार्यों ने भी जोर पकड़ा और 10 नए घाटों के निर्माण के साथ ही 56 पुराने घाटों की मरम्मत का कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया. हालांकि कुंभ मेला प्रशासन ने यूपी सिंचाई विभाग को क्लोजर अवधि बढ़ाने के लिए पत्र लिखा था, लेकिन सिंचाई विभाग ने कोई सुनवाई नहीं की और तय समय पर गंगनहर में पानी छोड़ दिया.