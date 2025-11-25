दस साल बाद अलवर जिले में एक और औद्योगिक क्षेत्र को मिली मंजूरी, सात अभी भी अटके
कठूमर क्षेत्र में युवाओं की आय का जरिया मात्र कृषि ही था. वहीं इस क्षेत्र को लंबे समय से उद्योग लगने का इंतजार था.
Published : November 25, 2025 at 10:09 AM IST
अलवर : कभी देश के औद्योगिक मानचित्र पर अग्रणी जिले के रूप में शुमार अलवर जिला अब भिवाड़ी व नीमराणा औद्योगिक क्षेत्रों के नए जिलों में शामिल होने के बाद नए इंडस्टियल एरिया की स्वीकृति को तरस गया है. दस साल के लंबे इंतजार के बाद अलवर जिले के कठूमर ब्लॉक के सौंखरी में एक नए औद्योगिक क्षेत्र को जरूर राज्य सरकार की मंजूरी मिल पाई, वहीं करीब सात घोषित नए औद्योगिक क्षेत्रों के प्रस्ताव को धरातल पर आने का इंतजार है. नए जिले बनने के बाद अलवर जिले में अभी 9 औद्योगिक क्षेत्रों में करीब 1419 औद्योगिक ईकाई संचालित हैं.
रीको आरएम यूनिट वन परेश सक्सैना ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से कठूमर ब्लॉक के सौंखरी में नए औद्योगिक क्षेत्र को मंजूरी दी है. सौंखरी में 25.30 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित होने वाले नए औद्योगिक क्षेत्र में नए उद्योग लग सकेंगे. उन्होंने बताया कि रीको नए औद्योगिक क्षेत्र सौंखरी में 4.55 करोड़ की लागत से मूलभूत सुविधाएं विकसित करेगा. रीको की ओर से इसका प्रस्ताव तैयार कर अनुमोदन के लिए राज्य सरकार को भेजा गया है. राज्य सरकार ने वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा में कठूमर के सौंखरी में नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की घोषणा की थी.
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने सौंखरी में नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए शर्त रखी कि यह पूरी तरह प्रदूषण मुक्त होगा, यानी यहां लगने वाले उद्योग किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैला सकेंगे. नए औद्योगिक क्षेत्र में एग्रो आधारित उद्योग लगाने की मंजूरी दी जाएगी. इसका कारण है अलवर एवं भरतपुर जिले में सरसों व प्याज की भरपूर पैदावार होती है, इनसे जुड़े एग्रो उद्योग यहां लग सकेंगे.
सौंखरी में औद्योगिक क्षेत्र बनने से मिलेगा रोजगार : कठूमर ब्लॉक अलवर जिले के पिछड़े क्षेत्रों में शामिल माना जाता है. अब राज्य सरकार की ओर से सौंखरी में नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित होने से न केवल पिछड़े क्षेत्र कठूमर का विकास हो सकेगा, बल्कि युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार भी मिल सकेगा. अभी तक कठूमर क्षेत्र में युवाओं की आय का जरिया मात्र कृषि ही था. वहीं इस क्षेत्र को लंबे समय से उद्योग लगने का इंतजार था.
दस साल पहले अलवर जिले में बना था नया औद्योगिक क्षेत्र : अलवर जिले में वर्ष 2015 में एमआईए में साउथ ईस्ट जोन एक्सटेशन के रूप में नया औद्योगिक क्षेत्र मंजूर हुआ था. इसके बाद जिले में नए औद्योगिक क्षेत्र को मंजूरी मिलने का इंतजार था. अब सौंखरी में राज्य सरकार ने नया औद्योगिक क्षेत्र मंजूर कर जिलावासियों के इंतजार पर विराम लगाया है. अभी अलवर जिले में एमआईए, एमआईए एक्सटेशन, एग्रो फूड पार्क, एमआईए साउथ ईस्ट जोन, एमआईए साउथ ईस्ट जोन एक्सटेशन, खेरली, थानागाजी एवं पुराना औद्योगिक क्षेत्र में करीब 1419 उद्योग ईकाई संचालित है. भिवाड़ी, नीमराणा, बहरोड़, शाहजहांपुर व खैरथल औद्योगिक क्षेत्र राज्य सरकार की ओर से नए जिलों का गठन करने के बाद खैरथल- तिजारा एवं कोटपूतली-बहरोड़ जिलों में शामिल किए जा चुके हैं.
अभी सात औद्योगिक क्षेत्रों को मंजूरी का इंतजार : अलवर जिले के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2021-22 में 5 औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की घोषणा की थी. इनमें रैणी के धौराला, मालाखेड़ा का बरखेड़ा, रामगढ़ में मूनपुर करमला, रसगण एवं रामगढ़ क्षेत्र के बगड़ राजपूत एवं कठूमर के सौंखरी में नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की घोषणा की थी, इसमें केवल कठूमर क्षेत्र के सौंखरी में नए औद्योगिक क्षेत्र को राज्य सरकार की ओर से मंजूरी दी गई है. वहीं शेष घोषित औद्योगिक क्षेत्र अभी एनसीआर प्लानिंग बोर्ड में लंबित है. इसके अलावा राज्य सरकार ने वर्ष 2023-24 लक्ष्मणगढ़ के मुण्डजोड़ी हरसाना, गोविंदगढ़ का तिलवाड़ इंदपुरा, मालाखेड़ा का हरिपुरा में नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की घोषणा की थी, लेकिन ये सभी नए औद्योगिक क्षेत्र अभी निरीक्षण एवं भूमि के फेर में अटके हैं.