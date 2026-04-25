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टीचर पति-पत्नी ने बारी-बारी से दी जान: आगरा में पत्नी ने की आत्महत्या,तो लखनऊ के होटल में पति ने दे दी जान

आगरा: शिक्षिका पत्नी ने ससुराल में जान दी तो परिजन ने शिक्षक पति पर केस दर्ज करा दिया. इससे घबराए शिक्षक पति ने भी लखनऊ के होटल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. 24 घंटे में पति-पत्नी की मौत से दोनों ही परिवार में कोहराम मचा हुआ है.

DCP सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि 30 शिक्षिका पूजा सिंघल (30) का मायका अर्जुन नगर कॉलोनी, आगरा में है. पूजा सिंघल की तैनाती श्रावस्ती में प्राथमिक शिक्षक पद पर थी. सन् 2020 में पूजा की शादी मूलत: कागारौल निवासी शिक्षक जितेंद्र गोयल से हुई थी.

पहले शिक्षिका ने की आत्महत्या: शिक्षक जितेंद्र की तैनाती बहराइच में एक प्राथमिक विद्यालय में है. जितेंद्र गोयल के पिता वासुदेव गोयल, भाई रोमी और राहुल हाल में अवधपुरी कॉलोनी जगदीशपुरा में रहते हैं. पूजा अवकाश लेकर ससुराल के एक कार्यक्रम में शामिल होने आगरा आई थी.

बुधवार दोपहर कार्यक्रम से ससुराल लौटीं. उसने 5 वर्षीय बेटे को दूसरे कमरे में सुलाया और अपने अपने कमरे में चली गई. बुधवार शाम बेटे ने मां को आवाज लगाई, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला. तब वह चाचा के पास पहुंचा.

इस पर दोनों ने दरवाजा खुलवाने के लिए पूजा कई बार आवाज लगाई. जब कोई हलचल नहीं हुई तो घबराए परिजनों ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने दरवाजा खोला और पूजा का शव फंदे से उतारा गया. सूचना पर पूजा के मायके वाले आ गए. मायके वालों ने दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए तहरीर दे दी.

ससुराल वालों के खिलाफ केस: DCP सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि मायके वालों की तहरीर पर पुलिस ने गुरुवार को पति जितेंद्र गोयल, ससुर वासुदेव गोयल, देवर रोमी और राहुल के खिलाफ दहेज हत्या और दहेज उत्पीड़न की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया.