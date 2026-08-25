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चीनी के बाद अब चावल के दाम बेकाबू, रसोई का बजट बिगड़ा, लोगों पर महंगाई की मार

चीनी और प्याज के बाद अब चावल के दाम बढ़ते जा रहे हैं जिससे रसोई का बजट बिगड़ रहा है.

After sugar rice prices are now spiraling out of control disrupting kitchen budgets
चीनी के बाद अब चावल के दाम बेकाबू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 25, 2026 at 10:56 PM IST

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Updated : August 25, 2026 at 11:14 PM IST

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करनाल : ​देश में आम आदमी की थाली से राहत गायब होती दिख रही है. चीनी की बढ़ती कीमतों के झटके से उपभोक्ता अभी उबर भी नहीं पाए थे कि अब चावल के दामों में अचानक 15 प्रतिशत (लगभग 15 से 20 रुपये प्रति किलो) तक का उछाल दर्ज किया गया है. सबसे अधिक तेजी प्रीमियम बासमती चावल में देखी जा रही है, जो कुछ दिनों पहले 85 से 90 रुपये प्रति किलो बिक रही थी, अब वो 100 से 110 रुपये प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गई है. साधारण और परमल चावल की किस्मों में भी प्रति क्विंटल 100 से 500 रुपये की बढ़ोतरी हो चुकी है.

कम बारिश और सीमित आवक: मानसून के दौरान बारिश कम होने और सूखे जैसे हालात के कारण धान की पैदावार प्रभावित हुई है. बाजार में नया स्टॉक कम होने और पुराने चावल की सीमित उपलब्धता से मंडियों में धान की खरीद और परिवहन लागत बढ़ गई है.

चीनी के बाद अब चावल के दाम बेकाबू (ETV Bharat)

​वैश्विक मांग और बढ़ता निर्यात: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चावल निर्यात करने वाले व्यापारी सचिन बंसल का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय युद्ध और सप्लाई चेन में आए व्यवधान के कारण विदेशों में भारतीय चावल की मांग तेजी से बढ़ी है. निर्यातकों द्वारा अंतरराष्ट्रीय बाजार में अधिक सप्लाई भेजने से घरेलू स्तर पर स्टॉक की कमी महसूस की जा रही है.

​त्योहारी सीजन और जमाखोरी: आगामी त्योहारों को देखते हुए बाजार में मांग बढ़ी है. वहीं, खुदरा व्यापारियों का आरोप है कि कुछ बड़े कारोबारियों द्वारा की जा रही कालाबाजारी और कृत्रिम जमाखोरी भी कीमतों को हवा दे रही है.

After sugar rice prices are now spiraling out of control disrupting kitchen budgets
महंगाई की मार (ETV Bharat)

चावल की कीमतों में तेज़ी : राइस परमल जो पहले 3200 रुपए प्रति क्विंटल थी, अब वो 3400 रुपए प्रति क्विंटल है. राइस सेला की कीमत 3300 से बढ़कर 3500 हो गई है, राइस सोना मंसूरी की कीमत 4500 से बढ़कर 5000, जबकि बासमती का भाव 9200 से बढ़कर 11000 तक पहुंच गया है.

व्यापारियों और आम जनता की राय : ​थोक व्यापारी भरत लाल अग्रवाल के अनुसार बाजार में पुराने चावल का स्टॉक कम होने से अल्पकालिक तेजी बनी हुई है. वहीं किराना स्टोर संचालक चेतन का कहना है कि रोजाना बदलते भावों के कारण ग्राहकों से सामंजस्य बैठाना मुश्किल हो रहा है, जिसके लिए सरकार द्वारा तुरंत जमाखोरी पर लगाम लगाने की आवश्यकता है. दूसरी ओर इस महंगाई का सबसे तीखा असर आम उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है. ग्राहक रमेश कुमार का कहना है कि लगातार बढ़ते दामों के कारण आम परिवारों ने अपने मासिक राशन में कटौती शुरू कर दी है. जो परिवार पहले महीने में 10 किलोग्राम चावल खरीदते थे, वे अब कटौती कर 7 किलोग्राम से ही काम चलाने को मजबूर हैं. यदि सरकार ने समय रहते स्टॉक लिमिट और निर्यात नीतियों पर नियंत्रण नहीं किया, तो आने वाले त्योहारी सीजन में रसोई का बजट और बिगड़ सकता है.

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चावल के बढ़ गए दाम (ETV Bharat)

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Last Updated : August 25, 2026 at 11:14 PM IST

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