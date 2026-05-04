मनोविज्ञान के फील्ड में हैं कई करियर ऑप्शन, 12वीं के बाद इन क्षेत्रों में बना सकते हैं फ्यूचर, जानें कैसे
मनोविज्ञान (Psychology) एक ऐसा विषय है, जिसमें पढ़ाई करने के बाद करियर को संवारने के लिए बहुत से अवसर खुल जाते हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 4, 2026 at 4:59 PM IST
मेरठ : 12वीं के बाद युवा अपने करियर को लेकर बेहद ही गंभीर हो जाते हैं. कई बार तो वे ये तय करने में भी असमंजस में पड़ जाते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा कोर्स करें जो न सिर्फ नौकरी दे, बल्कि आगे करियर ग्रोथ भी ठीक हो. मनोविज्ञान (Psychology) एक ऐसा विषय है, जिसमें पढ़ाई करने के बाद करियर को संवारने के लिए बहुत से अवसर खुल जाते हैं.
मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय और उससे संबंद्ध कई महाविद्यालयों में मनोविज्ञान विभाग से संबंधित अलग-अलग कोर्सेज संचालित होते हैं, जिन्हें करने के बाद आगे न सिर्फ तमाम जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, बल्कि सही मार्गदर्शक बनकर भी लोगों की मदद कर सकते हैं. मनोविज्ञान मानव मन और व्यवहार का अध्ययन है, जो मस्तिष्क के अंदर के कई सवालों का पता लगाने का अवसर देता है.
मसलन कि मस्तिष्क तनाव में कैसे काम करता है, यह कैसे भाषा सीखता है, तथ्यों को कैसे याद रखता है या किसी भी तरह की मानसिक बीमारी इसके काम करने के तरीके को कैसे प्रभावित कर सकती है. एक छात्र मनोविज्ञान की डिग्री के दौरान हेल्थ, क्लिनिकल, शैक्षिक, रिसर्च, व्यावसायिक, काउंसलिंग, न्यूरो, खेल, व्यायाम और फोरेंसिक जैसे मनोविज्ञान के विशिष्ट क्षेत्रों में विशेषज्ञता का चयन कर सकता है.
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. अलका चौधरी बताती हैं, विश्वविद्यालय में बीए ऑनर्स मनोविज्ञान (BA Hons. Psychology), MA NEP Psychology (एमए मनोविज्ञान) संचालित है. साथ एक सेल्फ फाइनेंस कोर्स गाइडेंस और काउंसलिंग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (Post Graduate Diploma in Guidance and Counselling) भी संचालित किया जा रहा है.
प्रोफेसर अलका अग्रवाल ने बताया, अगर कोई छात्र ऑनर्स साइकोलॉजी करना चाहता है, तो कक्षा 12वीं तक पढ़ाई के लिए यहां मनोविज्ञान विषय की पूर्व में अनिवार्यता जरूरी नहीं है. इस विषय को करने के लिए कोई भी छात्र प्रवेश पा सकता है. चाहे वह पूर्व में गणित विषय का छात्र हो, चाहे कला विषय का, या फिर विज्ञान विषय में पढ़ाई की हो. कोई भी छात्र ऑनर्स मनोविज्ञान कोर्स के लिए प्रवेश कर सकता है.
प्रोफेसर अलका अग्रवाल ने बताया, तीन वर्षीय ग्रेजुएशन किए छात्र इस कोर्स में एडमिशन ले सकता है. पीजीडीजीसी विशेष डिप्लोमा कोर्स में वही छात्र एडमिशन ले सकेंगे, जिन्होंने पहले की कक्षा में साइकोलॉजी की पढ़ाई की हो. मनोविज्ञान विभाग में पढ़ाई करने के बाद यूजीसी का एग्जाम होता है, जिसमें तीन लेवल हैं.
मनोविज्ञान विषय में एमए करने बाद UGC के माध्यम से आयोजित होने वाली NET (National Eligibility Test), जेआरएफ (Junior Research Fellowship) या पीएचडी (Doctor of Philosophy) lavel में से कोई भी परीक्षा पास अगर कर लेते हैं, तो फिर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कैंपस से प्री-पीएचडी (प्री-डॉक्टरेट) pre-PhD कर सकते हैं.
प्रो. अलका अग्रवाल बताती हैं, विश्वविद्यालय की तरफ से समय-समय पर विज्ञापन जारी किया जाता है. अभ्यर्थियों के इंटरव्यू होते हैं. इंटरव्यू के बाद प्रवेश की प्रक्रिया की जाती है. उसके कोर्स वर्क (Coursework) होता है, जिसके बाद सफल अभ्यर्थी पीएचडी करते हैं. पीएचडी करने के बाद तमाम अवसर युवाओं के सामने होते हैं. ऐसे युवा अध्यापन के क्षेत्र में जा सकते हैं. एमए करने के बाद या नेट क्लियर होने पर अभ्यर्थी किसी इंटरमीडिएट कॉलेज में अपनी सेवाएं दे सकते हैं.
इसी तरह गाइडेंस एंड काउंसलिंग में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा (PGDGC) करने के बाद भी अवसरों की कमी नहीं रहती, खासकर इस डिप्लोमा को करने के बाद जितने भी सीबीएसई और ICSE के विद्यालय हैं उन्हें भी साइकोलॉजी के काउंसलर की आवश्यकता होती है, ऐसे में इस डिप्लोमा कोर्स को करने के बाद ये भी एक अच्छा अवसर हाथ में रहता है, बतौर काउंसलर भी विद्यालय में इस कोर्स को करने के बाद अपनी सेवाएं दे सकते हैं.
युवा अपना क्लिनिक खोलकर काउंसलिंग सेंटर भी चला सकते हैं. Industrial-organizational (I/O) psychology पढ़कर आप अपनी जितनी भी प्राइवेट कंपनी हैं या कारपोरेटस हैं वहां भी तमाम अवसर वर्तमान समय में हैं, वहां भी अपनी सेवाएं दे सकते हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान विभाग से पढ़ाई करने के बाद स्टूडेंट्स देश के कोने-कोने में सेवाएं दे रहे हैं.
भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM), DRDO संस्थान भोपाल में भी यहां से पढ़ाई करने वाले छात्र अपनी सेवाएं दे रहे हैं. प्रदेश की अलग-अलग यूनिवर्सिटीज में भी यहां से पढ़ाई करने वाले छात्र सेवारत हैं. अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, जौनपुर यूनिवर्सिटी, आगरा विश्वविद्यालय आदि मे भी असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर अध्यापन कार्य से जुड़े हैं. हाल ही में एक छात्रा जो कि अभी एमए साइकोलॉजी की स्टूडेंट है उसे अमेरिका बेस कंपनी में अच्छे पैकेज पर चयनित किया गया है.
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान विभाग से जुड़े कोर्स करने के लिए यहां की फीस की अगर बात करें तो BA (ऑनर्स ) की पहले सेमेस्टर की फीस 16,335 रुपये है, जबकि दूसरे सेमेस्टर में ये शुल्क 13,925 है. MA के लिए 3655 रुपया प्रतिवर्ष निर्धारित की गई है, PGDGC कोर्स (सेल्फ फाइनेंस ) हैइसके लिए 43,835 रुपय फीस निर्धारित की गई है. पीएचडी के लिए पहले साल फीस 7105 रुपया है, अगले वर्ष 5215 जबकि इवेलुएशन फीस 10 हजार रुपये विश्वविद्यालय लेता है.
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