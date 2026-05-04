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मनोविज्ञान के फील्ड में हैं कई करियर ऑप्शन, 12वीं के बाद इन क्षेत्रों में बना सकते हैं फ्यूचर, जानें कैसे

मनोविज्ञान की फील्ड में हैं कई करियर ऑप्शन. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ : 12वीं के बाद युवा अपने करियर को लेकर बेहद ही गंभीर हो जाते हैं. कई बार तो वे ये तय करने में भी असमंजस में पड़ जाते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा कोर्स करें जो न सिर्फ नौकरी दे, बल्कि आगे करियर ग्रोथ भी ठीक हो. मनोविज्ञान (Psychology) एक ऐसा विषय है, जिसमें पढ़ाई करने के बाद करियर को संवारने के लिए बहुत से अवसर खुल जाते हैं. मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय और उससे संबंद्ध कई महाविद्यालयों में मनोविज्ञान विभाग से संबंधित अलग-अलग कोर्सेज संचालित होते हैं, जिन्हें करने के बाद आगे न सिर्फ तमाम जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, बल्कि सही मार्गदर्शक बनकर भी लोगों की मदद कर सकते हैं. मनोविज्ञान मानव मन और व्यवहार का अध्ययन है, जो मस्तिष्क के अंदर के कई सवालों का पता लगाने का अवसर देता है. 12वीं के बाद मनोविज्ञान में बना सकते हैं फ्यूचर. (Video Credit; ETV Bharat) मसलन कि मस्तिष्क तनाव में कैसे काम करता है, यह कैसे भाषा सीखता है, तथ्यों को कैसे याद रखता है या किसी भी तरह की मानसिक बीमारी इसके काम करने के तरीके को कैसे प्रभावित कर सकती है. एक छात्र मनोविज्ञान की डिग्री के दौरान हेल्थ, क्लिनिकल, शैक्षिक, रिसर्च, व्यावसायिक, काउंसलिंग, न्यूरो, खेल, व्यायाम और फोरेंसिक जैसे मनोविज्ञान के विशिष्ट क्षेत्रों में विशेषज्ञता का चयन कर सकता है. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. अलका चौधरी बताती हैं, विश्वविद्यालय में बीए ऑनर्स मनोविज्ञान (BA Hons. Psychology), MA NEP Psychology (एमए मनोविज्ञान) संचालित है. साथ एक सेल्फ फाइनेंस कोर्स गाइडेंस और काउंसलिंग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (Post Graduate Diploma in Guidance and Counselling) भी संचालित किया जा रहा है. प्रोफेसर अलका अग्रवाल ने बताया, अगर कोई छात्र ऑनर्स साइकोलॉजी करना चाहता है, तो कक्षा 12वीं तक पढ़ाई के लिए यहां मनोविज्ञान विषय की पूर्व में अनिवार्यता जरूरी नहीं है. इस विषय को करने के लिए कोई भी छात्र प्रवेश पा सकता है. चाहे वह पूर्व में गणित विषय का छात्र हो, चाहे कला विषय का, या फिर विज्ञान विषय में पढ़ाई की हो. कोई भी छात्र ऑनर्स मनोविज्ञान कोर्स के लिए प्रवेश कर सकता है. प्रोफेसर अलका अग्रवाल ने बताया, तीन वर्षीय ग्रेजुएशन किए छात्र इस कोर्स में एडमिशन ले सकता है. पीजीडीजीसी विशेष डिप्लोमा कोर्स में वही छात्र एडमिशन ले सकेंगे, जिन्होंने पहले की कक्षा में साइकोलॉजी की पढ़ाई की हो. मनोविज्ञान विभाग में पढ़ाई करने के बाद यूजीसी का एग्जाम होता है, जिसमें तीन लेवल हैं.