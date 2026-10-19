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लक्सर में महाराजा भागीरथ प्रतिमा विवाद, विधायक उमेश का लगा शिलापट्ट भी उखाड़ा, मौके पर पुलिस बल तैनात

लक्सर में महाराजा भागीरथ प्रतिमा विवाद ( ETV Bharat )

लक्सर: हरिद्वार जिले के लक्सर में रुड़की तिराहे पर महाराजा भागीरथ की प्रतिमा को लेकर चल रहा विवाद रविवार देर शाम और गहरा गया. कुछ लोगों ने खानपुर विधायक उमेश कुमार द्वारा लगवाया गया शिलान्यास पत्थर मौके से उखाड़ कर हटा दिया. इस घटना की जानकारी मिलते ही विधायक समर्थक भी मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और मौके पर तनातनी की स्थिति बन गई. सूचना पर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और माहौल को शांत कराया.

क्या है पूरा मामला?: दरअसल, रुड़की तिराहे पर सौंदर्यीकरण का कार्य खानपुर विधायक उमेश कुमार की ओर से कराया जा रहा है. इसी सौंदर्यीकरण के तहत दो साल पहले विधायक ने महाराजा भागीरथ की प्रतिमा लगवाई थी, जिसका अनावरण उनकी पत्नी सोनिया शर्मा ने किया था. पिछले हफ्ते सौंदर्यीकरण के दौरान ठेकेदार द्वारा इस प्रतिमा को बिना विधि-विधान के हटा दिया गया था, जिस पर विधायक उमेश कुमार ने खुद नाराजगी जताई थी. इसके बाद नई प्रतिमा लगाने की कवायद शुरू हुई.