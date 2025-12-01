ETV Bharat / state

सपा नेता आजम खान के बाद अब्दुल्ला आजम के केस की सुनवाई से भी जज समीर जैन हटे

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति समीर जैन ने सपा नेता आजम खान के बाद उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के केस की सुनवाई से भी खुद को अलग कर लिया है. इससे पूर्व कोर्ट ने 2016 के यतीमखाना बेदखली प्रकरण में सपा नेता मोहम्मद आजम खान की याचिका पर सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया था. आजम खान के करीबी यूसुफ मलिक को सोमवार को आजम खान से नहीं मिलने दिया गया.

अब्दुल्ला आजम ने मुकदमे की कार्रवाई को चुनौती दी: अब्दुल्ला आजम और अन्य अभियुक्तों के खिलाफ रामपुर में अवैध तरीके से नदी की जमीन की प्लॉटिंग करने का मुकदमा दर्ज है. पुलिस ने इस मामले में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है. अब्दुल्ला आजम की ओर से चार्जशीट और मुकदमे की संपूर्ण कार्यवाही को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की गई है. इस पर सोमवार को न्यायमूर्ति समीर जैन की बेंच में सुनवाई होनी थी.

जज ने अन्य पीठ को नामित करने के लिए कहा: राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी और अपर शासकीय अधिवक्ता प्रथम परितोष कुमार मालवीय और याची के अधिवक्ताओं की उपस्थिति में कोर्ट ने खुद को सुनवाई से अलग करते हुए याचिका किसी अन्य पीठ को नामित करने के लिए मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया.

केस में 12 एफआईआर दर्ज की गयी थीं: तीन दिन पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में सपा नेता आजम खान से जुड़े 2016 के यतीमखाना मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन जस्टिस समीर जैन ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था. अधिवक्ता शाश्वत गिरि ने बताया कि सुनवाई के दौरान जस्टिस समीर जैन ने यह फैसला लिया था. दरअसल रोस्टर के अनुसार न्यायमूर्ति समीर जैन सांसद, विधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई के लिए अधिकृत है. यतीमखाना मामले में पूर्व सांसद मोहम्मद आजम खान और अन्य लोगों के खिलाफ 12 एफआईआर दर्ज की गयी थीं.