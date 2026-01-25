ETV Bharat / state

हिमाचल में बर्फबारी का ट्रिपल अटैक, सड़कें बंद और बिजली गुल, पेयजल की सैकड़ों स्कीमें बाधित

इसी तरह से बर्फबारी के कारण 245 पेयजल योजनाएं ठप हो गई हैं, जिससे लोगों को पीने के पानी के लिए जूझना पड़ रहा है.

सड़क से बर्फ हटाने का प्रयास करती मशीन
सड़क से बर्फ हटाने का प्रयास करती मशीन
शिमला: हिमाचल में मौसम के रौद्र रूप दिखाते हुए जनजीवन को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है. प्रदेश में हुई भारी बर्फबारी ने ट्रिपल अटैक कर दिया है. हिमाचल में बर्फबारी के बाद अभी नेशनल हाइवे सहित 835 सड़कें अभी बंद है. वहीं तेज हवाओं और बर्फ के बोझ से बिजली लाइनों को भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे प्रदेश भर में 1942 ट्रांसफार्मर ठप पड़े हैं. इसके कारण कई इलाकों में घंटों नहीं बल्कि दिनों से अंधेरा पसरा हुआ है. बिजली आपूर्ति बाधित होने से संचार सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं.

इसी तरह से बर्फबारी के कारण 245 पेयजल योजनाएं ठप हो गई हैं, जिससे लोगों को पीने के पानी के लिए जूझना पड़ रहा है. कई स्थानों पर जल स्रोत जम गए हैं या पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं. प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमें हालात पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन ऊंचाई वाले इलाकों में कई फीट तक जमी बर्फ राहत कार्यों में भी बड़ी बाधा बन रहा है, जिसने आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी भी मुश्किलों में डाल दी है. शिमला, कुल्लू, लाहौल-स्पीति, किन्नौर और चंबा जैसे जिलों में हालात सबसे ज्यादा खराब बताए जा रहे हैं, जहां तापमान में भारी गिरावट के साथ जनजीवन पूरी तरह थम सा गया है.

व्यवस्था को पटरी पर लाने का प्रयास

हालांकि प्रशासन व्यवस्था को पटरी पर लाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अधिक बर्फ की वजह से सड़कों को खोलने, बिजली और पेयजल आपूर्ति को बहाल करने में काफी अधिक परेशानी आ रही हैं. वहीं, प्रदेश में 27 जनवरी को फिर से मैदानी क्षेत्रों में अधिकतर स्थानों पर बारिश के साथ मध्यम और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अधिकतर स्थानों पर ठंडा दिन, बिजली कड़कने के साथ आंधी-तूफान, कुछ जगहों पर 60 से 70 किमी प्रति घंटा की गति से तेज हवाएं चलने के साथ बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है. यही नहीं इस दौरान चंबा, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिला में भारी बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है. ऐसे में इन क्षेत्रों में चल रहे राहत कार्यों में बाधा पैदा हो सकती है, जिससे लोगों की परेशानी अभी और बढ़ सकती है.

लाहौल स्पीति में 282 सड़कें बंद

प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में सबसे अधिक 2 नेशनल हाइवे सहित 282 सड़कें बंद है. इसी तरह से चंबा जिला में 78, कांगड़ा जिला में 4, किन्नौर में 18, कुल्लू में एक नेशनल हाईवे सहित 65 सड़कें अवरुद्ध हैं. इसके अलावा मंडी जिला में 110, शिमला जिला में 234, सिरमौर में 41 और ऊना में 3 सड़कें बंद पड़ी हैं.

शिमला में 789 ट्रांसफार्मर ठप

प्रदेश में हुई भारी बर्फबारी से प्रदेश के कई क्षेत्रों ने बिजली गुल है. जिला शिमला में सबसे अधिक 789 ट्रांसफार्मर बंद हो गए हैं. इसी तरह से चम्बा जिला में 277, किन्नौर 14, कुल्लू 174, लाहौल स्पीति 27, मंडी 284, सिरमौर 354 और सोलन में 23 ट्रांसफार्मर ठप पड़े हैं. वहीं, चंबा जिला में 24 पर जल योजनाएं प्रभावित हैं. इसी तरह से कुल्लू में 81, शिमला में 131 व सिरमौर में 9 पेयजल योजनाएं बाधित हुई हैं.

