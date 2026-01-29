ETV Bharat / state

पिथौरागढ़ में दो दिन की बर्फबारी के बाद खिली धूप, चांदी सी चमकी बर्फ से ढकी चोटियां

पिथौरागढ़ में बर्फबारी के बाद जब सूरज निकला तो बर्फ से ढकी चोटियां चांदी की तरह चमक उठीं.

Pithoragarh
हिलालयी क्षेत्रों में दो दिन की बर्फबारी के बाद खिली धूप (PHOTO-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 29, 2026 at 4:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पिथौरागढ़: उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में 27 और 28 जनवरी को हुई बर्फबारी के बाद आज 29 जनवरी को चटक धूप खिल गई. बर्फ से ढके पहाड़ों पर चटक धूप खिलते ही चोटियां चांदी सी चमकने लगीं. उधर, भारी बर्फबारी से बंद मुनस्यारी थल मोटर मार्ग भी खुल गया है. हालांकि, कुछ इलाकों में अभी भी आसमान में बादल मंडराते नजर आ रहे हैं.

पिछले दो दिन पिथौरागढ़ के मुनस्यारी समेत धारचूला के दारमा और व्यास घाटियों में जमकर बर्फबारी हुई. इस दौरान ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी, जबकि निचले क्षेत्रों में बारिश हुई. गुरुवार दोपहर बाद मौसम में तब्दीली आई और धूप निकलने पर राहत मिली. हालांकि, दिन भर सर्द हवाएं चलने से ठिठुरन भी रही.

पिथौरागढ़ में दो दिन की बर्फबारी के बाद खिली धूप (VIDEO-ETV Bharat)

मुनस्यारी निवासी नरेंद्र सिंह ने बताया तीन इंच तक हिमपात हुआ. मुनस्यारी नगर में घरों की छतों, आंगन समेत रास्तों पर भारी बर्फ जमा हो गई थी. गुरुवार को धूप खिलने के बाद बर्फ पिघलना शुरू हो गई है. वहीं क्षेत्र में घूमने आए पर्यटकों ने बर्फबारी से लकदक पहाड़ों की जमकर फोटो वीडियो बनाई है. पिछले 6 माह से बर्फबारी नहीं होने के कारण ये पहाड़ खाली हो गए थे.

Pithoragarh
धूप खिलने से बर्फ से ढकी पहाड़ियां चांदी के तरह चमकी. (PHOTO-ETV Bharat)

उधर, पिथौरागढ़ में चीन और नेपाल सीमा से उच्च हिमालयी क्षेत्र में हुई भारी बर्फबारी के कारण तापमान माइनस 15 से माइनस 20 डिग्री तक पहुंच चुका है. विपरीत मौसम के बावजूद आईटीबीपी, एसएसबी और सेना के जवान चीन और नेपाल सीमा पर डटे हुए हैं. 11वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित सीमा चौकी गब्र्यांग के जवान विषम परिस्थितियों में भी अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं. भारी हिमपात और अत्यधिक ठंड के बावजूद जवानों द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में नियमित पेट्रोलिंग की जा रही है. गब्र्यांग सीमा चौकी में एसएसबी की 10 से अधिक महिला जवान भी तैनात हैं.

Pithoragarh
पिथौरागढ़ में खिली धूप (PHOTO-ETV Bharat)

थल मुनस्यारी मोटर मार्ग जो बर्फबारी के कारण बंद था. वह बुधवार देर शाम को खोल दिया था. क्षतिग्रस्त पेयजल और बिजली लाइन को दुरुस्त करने के आदेश संबंधित विभागों को कर दिए हैं.
-ललित मोहन तिवारी, एसडीएम मुनस्यारी

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

पिथौरागढ़ में खिली धूप
पिथौरागढ़ में बर्फबारी
SNOWFALL IN PITHORAGARH
MOUNTAINS SHONE LIKE SILVER
SUN IS SHINING IN PITHORAGARH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.