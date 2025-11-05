ETV Bharat / state

हिमाचल के कई क्षेत्रों में बारिश-बर्फबारी की संभावना, इन शहरों का तापमान शून्य से नीचे लुढ़का

शिमला: हिमाचल की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है. मंगलवार को प्रदेश की ऊंची चोटियों, बारालाचा, शिंकुला, कुंजुम और रोहतांग दर्रा की चोटियों पर मंगलवार को हल्का हिमपात हुआ. जनजातीय जिला किन्नौर के ऊंचाई वाले क्षेत्र में बर्फबारी का दौर जारी है. ताजा बर्फबारी के कारण पूरा क्षेत्र चांदी की तरह चमकने लगा है. बर्फबारी के बाद रकछम गांव में पीने के पानी के जलस्त्रोत भी जमने शुरू हो गए हैं. इसके आलावा जिले के छितकुल, हांगरंग घाटी के कई क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है.

बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट आने से निचले इलाकों में हल्की ठंड बढ़ गई है. हमीरपुर, कांगड़ा समेत अन्य क्षेत्रों में रात में तूफान देखने को मिला. शिमला और कांगड़ा के कई क्षेत्रों में रात में हल्की बारिश हुई. बर्फबारी के कारण ऊंचाई वाले इलाकों में अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज हुई है. अधिकतम तापमान में सबसे अधिक गिरावट ताबो में -5.3, भरमौर, रिकांगपिओ और कुफरी में- 3.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है. वहीं, प्रदेश के कुछ स्थानों पर तापमान शून्य से नीचे चला गया है. ताबों में -2.2, कुकुमसेरी -1.8, केलंगा-0.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. ऊना में सबसे अधिक 31.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ.

पश्चिमी विक्षोभ डाल सकता है असर