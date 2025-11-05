ETV Bharat / state

हिमाचल के कई क्षेत्रों में बारिश-बर्फबारी की संभावना, इन शहरों का तापमान शून्य से नीचे लुढ़का

हिमाचल में अब मौसम करवट बदल रहा है. कई स्थानों का तापमान शून्य से नीचे चला गया है.

किन्नौर में हुआ हिमपात
किन्नौर में हुआ हिमपात (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 5, 2025 at 12:50 PM IST

3 Min Read
शिमला: हिमाचल की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है. मंगलवार को प्रदेश की ऊंची चोटियों, बारालाचा, शिंकुला, कुंजुम और रोहतांग दर्रा की चोटियों पर मंगलवार को हल्का हिमपात हुआ. जनजातीय जिला किन्नौर के ऊंचाई वाले क्षेत्र में बर्फबारी का दौर जारी है. ताजा बर्फबारी के कारण पूरा क्षेत्र चांदी की तरह चमकने लगा है. बर्फबारी के बाद रकछम गांव में पीने के पानी के जलस्त्रोत भी जमने शुरू हो गए हैं. इसके आलावा जिले के छितकुल, हांगरंग घाटी के कई क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है.

बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट आने से निचले इलाकों में हल्की ठंड बढ़ गई है. हमीरपुर, कांगड़ा समेत अन्य क्षेत्रों में रात में तूफान देखने को मिला. शिमला और कांगड़ा के कई क्षेत्रों में रात में हल्की बारिश हुई. बर्फबारी के कारण ऊंचाई वाले इलाकों में अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज हुई है. अधिकतम तापमान में सबसे अधिक गिरावट ताबो में -5.3, भरमौर, रिकांगपिओ और कुफरी में- 3.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है. वहीं, प्रदेश के कुछ स्थानों पर तापमान शून्य से नीचे चला गया है. ताबों में -2.2, कुकुमसेरी -1.8, केलंगा-0.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. ऊना में सबसे अधिक 31.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ.

पश्चिमी विक्षोभ डाल सकता है असर

पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है. कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 2-3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा, कुछ स्थानों पर ये सामान्य या सामान्य के करीब रहा. मौसम विभाग के मुताबिक पांच नवंबर को हिमाचल में पश्चिमी विक्षोभ कुछ असर डाल सकता है. इससे एक-दो स्थानों पर हिमपात और बारिश की संभावना है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार आज लाहौल-स्पीति, किन्नौर, चंबा और कुल्लू जिले में कुछ स्थानों पर बारिश-बर्फबारी की संभावना है, जबकि कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर व बिलासुपर जिले के कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है. इसके बाद छह नवंबर से प्रदेश में मौसम साफ रहेगा. इससे तापमान में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा.

स्थान अधिकतम तापमान (डिग्री सेल्सियस में) न्यूनतम तापमान (डिग्री सेल्सियस में)
शिमला 20.4 8.4
सुंदरनगर 27.0 12.7
भुंतर25.2 11.3
कल्पा17.1 2.8
धर्मशाला 24.0 13.8
ऊना 31.2 5.5
नाहन 27.7 12.6
केलांग 12.7 -0.4
पालमपुर NA 10.0
मनाली 19.2 11.0
कांगड़ा 28.1 13.6
मंडी 27.7 13.3
बिलासपुर NA NA
हमीरपुर 29.8 14.1
चंबा NA NA
डलहौजीNA NA
जुबड़हट्टी 23.0 13.2
कुफरी 13.6 6.3
कुकुमसेरी 16.3-1.8
नारकंडा14.6 5.4
भरमौर 18.2 7.9
रिकांगपिओ 21.2 7.0
सेऊबाग NA 10.5
धौलाकुंआNA NA
बरठीं 27.9 12.8
समधो NA NA
कसौली 19.1 NA
पांवटा साहिब NA18.0
ताबो19.6 -2.2

मौसम विभाग के अनुसार, नवंबर महीने में मैदानी और निचले इलाकों में तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है, लेकिन अधिक ऊंचे क्षेत्रों में सामान्य से कम तापमान रह सकता है. इससे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ठंड होगी.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में गेहूं की इन किस्मों को लगाएं किसान, ऐसे करें मटर-गोभी और अन्य सब्जियों की बिजाई

