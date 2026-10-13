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SIR के बाद मुस्लिम बहुल सीटों पर बदले समीकरण, नफा या नुकसान? आकलन में जुटे सियासतदान, देखें आंकड़े

SIR के बाद मुस्लिम बहुल सीटों पर बदले समीकरण ( PHOTO-ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद जारी मतदाता सूची ने प्रदेश के चुनावी गणित में बड़ा बदलाव किया है. अब आकलन उन सीटों पर हो रहा है, जो मुस्लिम बहुल मानी जाती हैं. ऐसा इसलिए भी क्योंकि विपक्षी दल, चुनाव आयोग पर मुस्लिम वोटर्स के नाम हटाने को लेकर ही आरोप लगाता रहा है. मैदानी जिलों में मुस्लिम बहुल सीटों पर 2022 की तुलना में काफी बदलाव देखा गया है. शायद यही कारण है कि खासकर इन सीटों पर नफा नुकसान के आकलन में राजनीतिक दल जुटे हुए हैं.

उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद जारी मतदाता सूची में हुए बदलाव ने प्रदेश के चुनावी गणित को लेकर नई चर्चा शुरू कर दी है. खास तौर पर उन विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या में आए बदलाव पर नजर है, जिन्हें राजनीतिक और सामाजिक समीकरणों के लिहाज से मुस्लिम बहुल या मुस्लिम मतदाताओं के प्रभाव वाली सीटों के रूप में देखा जाता है. 2022 के विधानसभा चुनाव के समय दर्ज मतदाताओं की संख्या की तुलना 2026 की एसआईआर के बाद की मतदाता सूची से करने पर इन क्षेत्रों में उल्लेखनीय अंतर दिखाई देता है.