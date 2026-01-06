ETV Bharat / state

यूपी में 2.89 करोड़ वोटरों के नाम कटे, SIR की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, जानिए कितने थे फर्जी?

पीसी करते मुख्य निर्वाचन अधिकारी ( ETV Bharat )