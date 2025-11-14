ETV Bharat / state

प्रयागराज में शिवालय पार्क के बगल में बनेगा भारत-जापान का खास पार्क

प्रयागराज: प्रयागराज के यमुना के किनारे अब भारत और जापान की सांस्कृतिक विरासत का संगम दिखेगा. अरैल क्षेत्र में नगर विकास विभाग की ओर से एक अनोखा ‘इंडो-जापान कल्चरल पार्क’ बनाया जा रहा है. इसकी लागत लगभग 124 करोड़ रुपये तय की गई है. इस पार्क में जापान की पारंपरिक शिंतो आस्थाओं और भारत की सनातन संस्कृति का सुंदर संगम होगा.



पांच जोन में बंटा होगा पूरा परिसर: परियोजना के प्रबंधक रोहित कुमार राणा ने बताया कि पार्क करीब तीन हेक्टेयर क्षेत्र में शिवालय पार्क के पास विकसित किया जा रहा है. इसे पांच प्रमुख जोन में बांटा गया है. हर जोन में जापान और भारत दोनों की सांस्कृतिक पहचान को दर्शाने वाली कलाकृतियां और स्थापत्य शैली दिखाई देगी.



तोरई गेट से लेकर ज़ेन गार्डन तक: पार्क के मुख्य आकर्षणों में जापान की धार्मिक परंपरा से जुड़ा ‘तोरई गेट’ होगा, जो भौतिक से आध्यात्मिक जगत में प्रवेश का प्रतीक है. इसके अलावा यहां ‘ज़ेन गार्डन’ बनाया जाएगा, जो शांति, ध्यान और आत्मचिंतन का संदेश देगा. साथ ही मियावाकी वन भी विकसित किया जाएगा, ताकि प्राकृतिक वातावरण को बढ़ावा मिल सके.



जापानी परंपरा होगी आकर्षण का केंद्र: इस पार्क में जहां जापान की टी सेरेमनी (चाय समारोह) और इकेबाना (फूल सजाने की कला) जैसी परंपराएं होंगी, वहीं भारतीय के योग, संगीत, नृत्य और मंदिर वास्तु की झलक मिलेगी.





यह पहल प्रयागराज को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पार्कों के केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक और कदम है. इससे पहले कुंभ की तैयारियों के दौरान शिवालय पार्क और साहित्य पार्क का विकास किया गया था, जिसे लाखों लोगों ने देखा और सराह है.



‘वसुधैव कुटुंबकम’ और ‘वा’ की भावना: प्रयागराज के नगर आयुक्त सीलम साईं तेजा ने बताया कि पार्क की थीम भारत के ‘वसुधैव कुटुंबकम’ (सारा विश्व एक परिवार है) और जापान के ‘वा’ (सद्भाव और अनुशासन) के दर्शन पर आधारित है. यह दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच सद्भाव, अनुशासन और शांति के साझा मूल्यों का प्रतीक बनेगा.



