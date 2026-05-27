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यूपी का मौसम बदलेगा, 28 मई से शुरू हो सकती है बारिश, पड़ सकते हैं ओले

यूपी में भीषण गर्मी के बाद बारिश का अलर्ट. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: यूपी में भीषण गर्मी, लू और नौतपा के चलते आई बारिश. पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के दोनों संभागों में कहीं-कहीं बहुत हल्की बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें दर्ज की गई. वहीं कहीं-कहीं पर बादल और बिजली भी चमकी, साथ ही झोंकेदार हवा दर्ज की गई. बता दें, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं धूल भरी आंधी भी आयी. इन जिलों में हो सकती है बारिश. (Photo Credit; ETV Bharat) मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 28 मई से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसकी वजह से 28 से लेकर 30 मई तक उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश, ओले, आंधी और तूफान आने की संभावना है. भीषण गर्मी से तपते उत्तर प्रदेश वासियों को इस बारिश से राहत मिलने के भी आसार हैं. आज इन जिलों में हो सकती है बारिश: सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थ नगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया में रेन अलर्ट जारी किया गया है.