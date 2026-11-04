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हिमाचल में कर्मियों के आगे झुकना ही पड़ा सरकार को, इसी महीने खत्म होगी सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन, अब आगे क्या?

सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल सरकार का रिव्यू पिटीशन खारिज ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश के अनुबंध कर्मचारियों ने नियुक्ति से ही सीनियोरिटी व अन्य परिणामी लाभ को लेकर हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक ऐसी लड़ाई लड़ी कि हिमाचल सरकार को झुकना पड़ा. राज्य सरकार ने अनुबंध कर्मचारियों से जुड़े इस सबसे बड़े मसले पर पग-पग पर कानूनी सहारा लेकर नियुक्ति से ही सीनियोरिटी व अन्य लाभ न देने के लिए जोर लगाया, लेकिन कर्मचारी भी निरंतर अपने हक के लिए जूझते रहे. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से कर्मचारियों के हक में फैसला आया था, लेकिन राज्य सरकार ने रिव्यू पिटिशन डाली. सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी खारिज कर दिया. इसके साथ ही राज्य सरकार के समक्ष सभी कानूनी विकल्प खत्म हो गए.

ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से जुलाई 2026 के निर्देश के अनुसार राज्य सरकार को चार माह में कर्मचारियों को उनके वित्तीय व अन्य परिणामी लाभ देने हैं. ये अवधि इसी महीने के आखिर में खत्म होगी. अब हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार इस दिशा में सक्रिय से काम करने में जुट गई है. ये पूरा मामला क्या है और कर्मचारियों ने इसे अंजाम तक कैसे पहुंचाया और अब आगे सरकार क्या करने जा रही है, इसकी संक्षिप्त पड़ताल यहां की जाएगी. पहले संक्षेप में देखते हैं कि आखिर मूल रूप से मामला था क्या?

छोटे राज्य की बड़ी समस्या हिमाचल प्रदेश छोटा पहाड़ी राज्य है. यहां नब्बे फीसदी आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है और रोजगार का बड़ा जरिया खेती-बागवानी है. इसके अलावा सरकारी सेक्टर की नौकरियां ही युवा वर्ग के लिए सबसे बड़ा आकर्षण है. यहां नब्बे के दशक से हिमाचल में सरकार के पास कर्मचारियों के वेतन व पेंशन को लेकर वित्तीय संसाधनों की कमी पेश आना आरंभ हो गई थी. सरकार का खजाना वेतन व पेंशन का बोझ संभाल सके, व्यवस्था को इसके लिए कुछ उपाय करने की जरूरत महसूस हुई. वहीं से आरंभ हुआ सरकारी सेक्टर में अनुबंध पर नियुक्तियों का मामला. अनुबंध कर्मियों को नियमित कर्मियों के मुकाबले कम वित्तीय संसाधन लगते हैं. हिमाचल में वैसे तो नब्बे के दशक से ही कुछ नियुक्यिां अनुबंध के तौर पर होती थी, लेकिन पूरी तरह से नियम बनाकर वर्ष 2003 में तत्कालीन भाजपा सरकार ने अनुबंध सेवाकाल वाली नीति लागू की. उस समय राज्य में भाजपा सरकार के मुखिया प्रेम कुमार धूमल थे. साल 2003 के अंत से हिमाचल में विधिवत तय किए गए नियमों के अनुसार अनुबंध सेवाकाल की प्रथा आरंभ की गई. तय किया गया कि अनुबंध पर नियुक्त कर्मचारी आठ साल की सेवा अवधि पूरी करेगा और फिर उसे नियमित किया जाएगा. बाद में कर्मचारियों ने अनुबंध सेवाकाल की अवधि कम करने को लेकर मांग उठाई. फिर ये अवधि क्रमश: छह साल, पांच साल, तीन साल व दो साल हुई. इस दौरान राज्य में कांग्रेस व भाजपा की सरकारों ने बारी-बारी से शासन किया. प्रेम कुमार धूमल से रोचक कनेक्शन हिमाचल प्रदेश में अनुबंध सेवाकाल की प्रथा प्रेम कुमार धूमल के शासनकाल में आरंभ हुई. बाद में ये मामला कर्मचारी सेक्टर में गर्मागर्म बहस का विषय बन चुका था. कर्मचारी न केवल अनुबंध अवधि कम करने बल्कि नियुक्ति की तिथि से ही सीनियोरिटी व अन्य लाभों की मांग करने लगे थे. रोचक कनेक्शन ये कि प्रेम कुमार धूमल की सरकार में ये परिपाटी शुरू हुई और फिर आए वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव. उस दौरान ये मामला गर्म था, लिहाजा नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल को विभिन्न सूत्रों ये परामर्श मिला की चुनावी रैली में अनुबंध कर्मियों को लेकर कोई बड़ी घोषणा की जाए. हमीरपुर के सुजानपुर में भाजपा की रैली थी और उसमें योगी आदित्यनाथ आए थे. वहां प्रेम कुमार धूमल ने अनुबंध सेवाकाल की सीनियोरिटी को लेकर कर्मचारियों के हक सुरक्षित रखने का वादा किया. भाजपा सत्ता में आई, लेकिन सीएम की कुर्सी जयराम ठाकुर की किस्मत में लिखी गई. अदालत पहुंचने लगे कर्मचारी अनुबंध सेवाकाल को पेंशन के लिए जोड़े जाने और उस अवधि की सीनियोरिटी आदि को लेकर धीरे-धीरे कर्मचारियों ने अदालतों का रुख आरंभ किया. हिमाचल में एक चर्चित केस है, जिसे शीला देवी केस के नाम से ख्याति मिली. हालांकि ये केस अनुबंध सेवाकाल को पेंशन के लिए जोड़ने को लेकर था, लेकिन इसने कर्मचारियों को लिए एक रास्ता खोल दिया. शीला देवी ने एक दशक से भी अधिक समय तक हक की लड़ाई लड़ी. शीला के पति प्रकाश ठाकुर आयुर्वेद विभाग में वर्ष 2000 में अनुबंध पर नियुक्त हुए थे. अनुबंध सेवाकाल तब आठ साल का था. प्रकाश ठाकुर वर्ष 2008-09 में नियमित हुए. उसके बाद वर्ष 2011 में उनका ऑन ड्यूटी देहांत हो गया. इस तरह उन्हें नियमित नौकरी पर केवल तीन साल का समय मिल पाया. उनके देहांत के बाद आयुर्वेद विभाग ने शीला देवी को डीसीआरजी (डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी) मिलाकर कुल 1.40 लाख रुपए दिए. चूंकि उस समय ओपीएस नहीं थी तो एनपीएस के तहत कुल पेंशन 800 रुपए बनी. प्रकाश ठाकुर की अनुबंध व नियमित सेवा अवधि कुल 11 साल थी. शीला देवी ने अगस्त 2011 में अपने हक के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. उस समय हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल नहीं था. बाद में वो बहाल हुआ तो मामला हाईकोर्ट से ट्रिब्यूनल पहुंचा. वर्ष 2016 में ट्रिब्यूनल का फैसला शीला देवी के हक में आया. हालांकि शीला देवी का संघर्ष लंबा था, लेकिन यहां संक्षेप में दर्ज किया जाता है कि उनका केस कभी ट्रिब्यूनल, कभी हाईकोर्ट में चलता रहा. वे चाहती थी कि अनुबंध सेवा अवधि को पेंशन के लिए गिना जाए. राज्य में जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार थी. सरकार ने मामला सुप्रीम कोर्ट तक खींच लिया. सुप्रीम कोर्ट में भी शीला देवी को जीत मिली. सरकार बदली और सुखविंदर सिंह सुक्खू सीएम बने. मामला रिव्यू पिटिशन के रूप में फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. हर मोड़ पर कानूनी जीत शीला देवी की हुई. अंतत: राज्य सरकार को शीला देवी केस में अनुबंध सेवाकाल की अवधि को पेंशन के लिए गिनना पड़ा. शीला देवी के इस संघर्ष का लाभ अन्य कर्मचारियों को भी मिला. अब कर्मचारियों की आगे की लड़ाई अनुबंध पर नियुक्ति की तिथि से ही सीनियोरिटी व अन्य परिणामी लाभों की थी. इस मामले में हाईकोर्ट में विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने याचिकाएं दाखिल की थी. यदि राज्य सरकार सभी विभागों को अनुबंध पर नियुक्ति से ही सीनियोरिटी व अन्य वित्तीय लाभ देने के लिए तैयार हो जाए तो खजाने में इसी मद में कम से कम आठ हजार करोड़ रुपए की जरूरत है. सुप्रीम कोर्ट में जुलाई माह की सुनवाई में राज्य सरकार के वकील पीएस पटवालिया ने खुद कहा था कि अकेले शिक्षा विभाग में ये लाभ देने के लिए सरकार को छह हजार करोड़ रुपए चाहिए. सुक्खू सरकार लाई थी एक्ट