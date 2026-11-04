हिमाचल में कर्मियों के आगे झुकना ही पड़ा सरकार को, इसी महीने खत्म होगी सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन, अब आगे क्या?
अनुबंध कर्मियों ने हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक नियुक्ति तिथि से सीनियोरिटी वाली जंग जीती है, अब बारी हिमाचल सरकार की. रजनीश शर्मा की रिपोर्ट
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 3:44 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के अनुबंध कर्मचारियों ने नियुक्ति से ही सीनियोरिटी व अन्य परिणामी लाभ को लेकर हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक ऐसी लड़ाई लड़ी कि हिमाचल सरकार को झुकना पड़ा. राज्य सरकार ने अनुबंध कर्मचारियों से जुड़े इस सबसे बड़े मसले पर पग-पग पर कानूनी सहारा लेकर नियुक्ति से ही सीनियोरिटी व अन्य लाभ न देने के लिए जोर लगाया, लेकिन कर्मचारी भी निरंतर अपने हक के लिए जूझते रहे. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से कर्मचारियों के हक में फैसला आया था, लेकिन राज्य सरकार ने रिव्यू पिटिशन डाली. सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी खारिज कर दिया. इसके साथ ही राज्य सरकार के समक्ष सभी कानूनी विकल्प खत्म हो गए.
ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से जुलाई 2026 के निर्देश के अनुसार राज्य सरकार को चार माह में कर्मचारियों को उनके वित्तीय व अन्य परिणामी लाभ देने हैं. ये अवधि इसी महीने के आखिर में खत्म होगी. अब हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार इस दिशा में सक्रिय से काम करने में जुट गई है. ये पूरा मामला क्या है और कर्मचारियों ने इसे अंजाम तक कैसे पहुंचाया और अब आगे सरकार क्या करने जा रही है, इसकी संक्षिप्त पड़ताल यहां की जाएगी. पहले संक्षेप में देखते हैं कि आखिर मूल रूप से मामला था क्या?
छोटे राज्य की बड़ी समस्या
हिमाचल प्रदेश छोटा पहाड़ी राज्य है. यहां नब्बे फीसदी आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है और रोजगार का बड़ा जरिया खेती-बागवानी है. इसके अलावा सरकारी सेक्टर की नौकरियां ही युवा वर्ग के लिए सबसे बड़ा आकर्षण है. यहां नब्बे के दशक से हिमाचल में सरकार के पास कर्मचारियों के वेतन व पेंशन को लेकर वित्तीय संसाधनों की कमी पेश आना आरंभ हो गई थी. सरकार का खजाना वेतन व पेंशन का बोझ संभाल सके, व्यवस्था को इसके लिए कुछ उपाय करने की जरूरत महसूस हुई. वहीं से आरंभ हुआ सरकारी सेक्टर में अनुबंध पर नियुक्तियों का मामला. अनुबंध कर्मियों को नियमित कर्मियों के मुकाबले कम वित्तीय संसाधन लगते हैं.
हिमाचल में वैसे तो नब्बे के दशक से ही कुछ नियुक्यिां अनुबंध के तौर पर होती थी, लेकिन पूरी तरह से नियम बनाकर वर्ष 2003 में तत्कालीन भाजपा सरकार ने अनुबंध सेवाकाल वाली नीति लागू की. उस समय राज्य में भाजपा सरकार के मुखिया प्रेम कुमार धूमल थे. साल 2003 के अंत से हिमाचल में विधिवत तय किए गए नियमों के अनुसार अनुबंध सेवाकाल की प्रथा आरंभ की गई. तय किया गया कि अनुबंध पर नियुक्त कर्मचारी आठ साल की सेवा अवधि पूरी करेगा और फिर उसे नियमित किया जाएगा. बाद में कर्मचारियों ने अनुबंध सेवाकाल की अवधि कम करने को लेकर मांग उठाई. फिर ये अवधि क्रमश: छह साल, पांच साल, तीन साल व दो साल हुई. इस दौरान राज्य में कांग्रेस व भाजपा की सरकारों ने बारी-बारी से शासन किया.
प्रेम कुमार धूमल से रोचक कनेक्शन
हिमाचल प्रदेश में अनुबंध सेवाकाल की प्रथा प्रेम कुमार धूमल के शासनकाल में आरंभ हुई. बाद में ये मामला कर्मचारी सेक्टर में गर्मागर्म बहस का विषय बन चुका था. कर्मचारी न केवल अनुबंध अवधि कम करने बल्कि नियुक्ति की तिथि से ही सीनियोरिटी व अन्य लाभों की मांग करने लगे थे. रोचक कनेक्शन ये कि प्रेम कुमार धूमल की सरकार में ये परिपाटी शुरू हुई और फिर आए वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव. उस दौरान ये मामला गर्म था, लिहाजा नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल को विभिन्न सूत्रों ये परामर्श मिला की चुनावी रैली में अनुबंध कर्मियों को लेकर कोई बड़ी घोषणा की जाए. हमीरपुर के सुजानपुर में भाजपा की रैली थी और उसमें योगी आदित्यनाथ आए थे. वहां प्रेम कुमार धूमल ने अनुबंध सेवाकाल की सीनियोरिटी को लेकर कर्मचारियों के हक सुरक्षित रखने का वादा किया. भाजपा सत्ता में आई, लेकिन सीएम की कुर्सी जयराम ठाकुर की किस्मत में लिखी गई.
अदालत पहुंचने लगे कर्मचारी
अनुबंध सेवाकाल को पेंशन के लिए जोड़े जाने और उस अवधि की सीनियोरिटी आदि को लेकर धीरे-धीरे कर्मचारियों ने अदालतों का रुख आरंभ किया. हिमाचल में एक चर्चित केस है, जिसे शीला देवी केस के नाम से ख्याति मिली. हालांकि ये केस अनुबंध सेवाकाल को पेंशन के लिए जोड़ने को लेकर था, लेकिन इसने कर्मचारियों को लिए एक रास्ता खोल दिया. शीला देवी ने एक दशक से भी अधिक समय तक हक की लड़ाई लड़ी. शीला के पति प्रकाश ठाकुर आयुर्वेद विभाग में वर्ष 2000 में अनुबंध पर नियुक्त हुए थे. अनुबंध सेवाकाल तब आठ साल का था. प्रकाश ठाकुर वर्ष 2008-09 में नियमित हुए. उसके बाद वर्ष 2011 में उनका ऑन ड्यूटी देहांत हो गया. इस तरह उन्हें नियमित नौकरी पर केवल तीन साल का समय मिल पाया.
उनके देहांत के बाद आयुर्वेद विभाग ने शीला देवी को डीसीआरजी (डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी) मिलाकर कुल 1.40 लाख रुपए दिए. चूंकि उस समय ओपीएस नहीं थी तो एनपीएस के तहत कुल पेंशन 800 रुपए बनी. प्रकाश ठाकुर की अनुबंध व नियमित सेवा अवधि कुल 11 साल थी. शीला देवी ने अगस्त 2011 में अपने हक के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. उस समय हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल नहीं था. बाद में वो बहाल हुआ तो मामला हाईकोर्ट से ट्रिब्यूनल पहुंचा. वर्ष 2016 में ट्रिब्यूनल का फैसला शीला देवी के हक में आया.
हालांकि शीला देवी का संघर्ष लंबा था, लेकिन यहां संक्षेप में दर्ज किया जाता है कि उनका केस कभी ट्रिब्यूनल, कभी हाईकोर्ट में चलता रहा. वे चाहती थी कि अनुबंध सेवा अवधि को पेंशन के लिए गिना जाए. राज्य में जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार थी. सरकार ने मामला सुप्रीम कोर्ट तक खींच लिया. सुप्रीम कोर्ट में भी शीला देवी को जीत मिली. सरकार बदली और सुखविंदर सिंह सुक्खू सीएम बने. मामला रिव्यू पिटिशन के रूप में फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. हर मोड़ पर कानूनी जीत शीला देवी की हुई. अंतत: राज्य सरकार को शीला देवी केस में अनुबंध सेवाकाल की अवधि को पेंशन के लिए गिनना पड़ा.
शीला देवी के इस संघर्ष का लाभ अन्य कर्मचारियों को भी मिला. अब कर्मचारियों की आगे की लड़ाई अनुबंध पर नियुक्ति की तिथि से ही सीनियोरिटी व अन्य परिणामी लाभों की थी. इस मामले में हाईकोर्ट में विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने याचिकाएं दाखिल की थी. यदि राज्य सरकार सभी विभागों को अनुबंध पर नियुक्ति से ही सीनियोरिटी व अन्य वित्तीय लाभ देने के लिए तैयार हो जाए तो खजाने में इसी मद में कम से कम आठ हजार करोड़ रुपए की जरूरत है. सुप्रीम कोर्ट में जुलाई माह की सुनवाई में राज्य सरकार के वकील पीएस पटवालिया ने खुद कहा था कि अकेले शिक्षा विभाग में ये लाभ देने के लिए सरकार को छह हजार करोड़ रुपए चाहिए.
सुक्खू सरकार लाई थी एक्ट
अनुबंध कर्मियों को तय लाभ देने से बचने के लिए हिमाचल की सुक्खू सरकार ने विधानसभा में कर्मचारी एक्ट लाया. एक्ट का नाम हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारी भर्ती व सेवा शर्तें अधिनियम,2024 था. इसमें प्रावधान था कि कर्मचारियों को वित्तीय लाभ केवल नियमित होने की डेट से मिलेंगे. अनुबंध सेवाकाल में नियुक्ति की तिथि से सीनियोरिटी का कोई जिक्र नहीं था. बड़ी बात ये थी कि एक्ट को रेट्रोस्पेक्टिव यानी बैक डेट (12 दिसंबर 2003) से लागू किया गया था. विधानसभा में विपक्षी दल भाजपा ने चर्चा के दौरान ये दावा किया था कि ये एक्ट अदालत में टिक नहीं सकेगा, वैसा ही हुआ. कर्मचारियों ने एक्ट को चुनौती दी और हाईकोर्ट नो इसे रद्द कर दिया. बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी ये एक्ट रद्द हुआ. रिव्यू पिटिशन भी काम न आई और राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का पालन करने के लिए बाध्य होना पड़ा, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने चार माह में सभी लाभ जारी करने को कहा था.
अब कर्मचारियों को मिलेगा सुख
हिमाचल में अनुबंध पर नियुक्त हुए कर्मियों की संख्या करीब 1.32 लाख है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले का लागू करने के लिए राज्य सरकार के आला अधिकारी सक्रिय हो गए हैं. राज्य के मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत ने विभिन्न अफसरों के साथ चर्चा की है. ये तय किया जा रहा है कि कर्मचारियों को सीनियोरिटी व अन्य लाभ कैसे दिए जाएं. इसके लिए विभागों से ब्यौरा मंगवाया गया है. विधि विभाग से भी सलाह की जा रही है. सीनियोरिटी को नए सिरे से कैसे तय किया जाए, इस पर मंथन हुआ है. राज्य सरकार विभिन्न कानूनी पहलुओं को खंगाल रही है. चूंकि मामले में ताज मोहम्मद केस अहम कड़ी है, लिहाजा उसी केस को आधार बनाया जा रहा है.
ताज मोहम्मद केस राज्य खाद्य आपूर्ति विभाग से जुड़ा है. उसी केस में हाईकोर्ट ने 2023 को ये फैसला दिया था कि जिन कर्मचारियों की आरंभिक अनुबंध के तौर पर नियुक्ति आरएंडपी (रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन) रूल्स के तहत हुई है, उनके अनुबंध सेवाकाल को नियमित होने के बाद सीनियोरिटी व अन्य लाभों के लिए गिना जा सकता है. अब सरकार सीनियोरिटी को फिर से निर्धारित करेगी. अब सारा फैसला पर्सोनल डिपार्टमेंट यानी कार्मिक विभाग को करना है. इसे लेकर दिशा-निर्देश कार्मिक विभाज जारी करेगा. ये निर्देश संभवत: आज यानी 4 नवंबर या फिर दिवाली से पहले आ जाएंगे. उसी के अनुरूप ये तय होगा कि किसको कैसे लाभ मिलेगा.
बड़ा सवाल ये है कि खजाने में आठ हजार करोड़ रुपए कहां से आएंगे? क्या सरकार केवल उन्हीं को सीनियोरिटी व अन्य परिणामी लाभ देगी, जिनकी नियुक्ति आरएंडपी रूल्स के तहत हुई है और विभिन्न विभागों से जुड़े कर्मचारी अदालत गए थे, उन्हीं विभागों को ये लाभ मिलेंगे? क्या अन्य पात्र कर्मियों को फिर से अदालत में सेम केस का हवाला देकर अपने लिए लाभ पाने का उपाय करना होगा? ये सारे सवाल कार्मिक विभाग के दिशा-निर्देश आने पर स्पष्ट होंगे.
SC में रिव्यू पिटिशन खारिज होने पर कर्मचारी संगठनों में खुशी
फिलहाल हिमाचल प्रदेश कर्मचारी संगठनों से जुड़े कर्मचारी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशन खारिज होने के बाद खुशी जताई है. हिमाचल प्रदेश अनुबंध नियमित कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी मुनीश शर्मा का कहना है, "कर्मचारियों ने जो लड़ाई लड़ी, उसका अंत एक शानदार जीत के साथ हुआ है. इसके लिए लंबा संघर्ष किया गया, सैंकड़ों ज्ञापन दिए गए, कानूनी लड़ाई लड़ी गई. इसके लिए सभी कर्मचारी बधाई के पात्र हैं.
न्यू पेंशन स्कीम इंप्लॉयज एसोसिएशन कांगड़ा के मुखिया राजिंद्र मन्हास का कहना है कि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार को अनुबंध कर्मचारियों के तय लाभ देने होंगे. इस लड़ाई में शामिल सभी कर्मचारियों को साधुवाद बनता है".
लेखक-संपादक और वरिष्ठ मीडिया कर्मी नवनीत शर्मा का कहना है, "हिमाचल में कर्मचारियों के मसले हमेशा से चर्चा में रहे हैं. अनुबंध सेवाकाल को पेंशन के लिए गिने जाने से लेकर अनुंबध नियुक्ति से सीनियोरिटी के लाभ का मसला राज्य के कर्मचारियों के लिए सबसे अहम था. इस मसले पर हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अदालतों ने कर्मचारियों के हक में फैसले दिए. अब देखना ये है कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद इसे लागू करेगी. खजाने की सेहत तो एक सवाल है ही".
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का कहना है, "जिस समय कांग्रेस सरकार ने विधानसभा में बिल लाकर कर्मचारी एक्ट लागू किया था, भाजपा ने उसी समय कह दिया था कि ये अदालतों ने टिकेगा नहीं. राज्य सरकार को कर्मचारियों को उनके हक देने ही होंगे".
वहीं, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है, "उनके नेतृत्व वाली सरकार ने कर्मचारियों को ओपीएस का बड़ा लाभ दिया है. कांग्रेस सरकार कर्मचारी हितैषी है और उनके हक सुरक्षित रखने के लिए काम कर रही है".
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