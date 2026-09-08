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गाजियाबाद में सत्य निकेतन हादसे के बाद प्रशासन अलर्ट, नए सिरे से होगा जर्जर इमारतों का सर्वे

सत्य निकेतन हादसे के बाद गाजियाबाद प्रशासन अलर्ट पर ( ETV Bharat )

जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने बताया, मानसून से पहले जिले में विशेष सर्वे कराया जाता है. इसका मुख्य उद्देश्य ऐसी तमाम इमारतों को चिन्हित करना होता है जो कि जर्जर हो चुकी है और जिनके कारण आसपास रहने वाले लोगों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है. हालांकि, दिल्ली के सत्य निकेतन में हुई घटना के बाद प्रशासन ने इस प्रक्रिया को लेकर और अधिक सतर्कता बरतने का फैसला लिया है.

नई दिल्ली/गाजियाबाद : दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में हुई घटना के बाद गाजियाबाद जिला प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गया है. गाजियाबाद में जर्जर और खतरनाक स्थिति में पहुंच चुकी इमारतों की पहचान करने के लिए अब नए सिरे से जिला प्रशासन द्वारा व्यापक रूप से सर्वे कराया जाएगा. जिलाधिकारी ने जिले के सभी नगर निकायों और प्राधिकरण को निर्देश जारी करते हुए, ऐसी इमारतों को चिन्हित करने और उनकी वास्तविक स्थिति का आकलन करने के निर्देश दिए हैं.

जिला प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि सर्वे में इमारतों को जर्जर या असुरक्षित पाया जाएगा तो उनके मालिकों और संबंधित लोगों को नोटिस जारी किया जाएगा. नोटिस के माध्यम से भवन की स्थिति से अवगत कराते हुए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाएंगे. वहीं, जर्जर होने की हालत या अत्यधिक खराब पाए जाएंगे और जहां लोगों की जान को तत्काल खतरा होने की संभावना होगी. वहां, सुरक्षा के मद्देनजर भवन को खाली करने की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी.

जान माल की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता-जिला प्रशासन

जिला प्रशासन का कहना है कि लोगों की जान माल की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है. किसी भी संभावित हादसे को रोकने के लिए समय रहते जर्जर इमारतों की पहचान और आवश्यक कार्रवाई बेहद जरूरी है. इसी उद्देश्य से संबंधित विभाग और नगर निकायों को सर्वे के दौरान गंभीरता और सतर्कता रखने के निर्देश जारी किए गए हैं .

जिला प्रशासन ने की लोगों से अपील

जिलाधिकारी द्वारा विभागों को इस संबंध में टीम गठित कर निरीक्षण करने के निर्देश जारी किए गए हैं. जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि यदि उनके आसपास कोई भवन लंबे समय से जर्जर स्थिति में है या उसके गिरने की आशंका है तो उसकी जानकारी संबंधित नगर निकाय या प्रशासन को दें ताकि समय रहते हैं आवश्यक कार्रवाई की जा सके.

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