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सफीदों फैक्ट्री अग्निकांड के बाद सख्त हुआ प्रशासन, पुलिस की रडार पर जिले के 50 ठिकानें

सफीदों फैक्ट्री अग्निकांड के बाद जींद पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है. पुलिस की रडार पर 50 संदिग्ध ठिकाने है.

Jind Safidon Factory Fire
पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 14, 2026 at 12:04 PM IST

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जींद: जिले के सफीदों में गीता कॉलोनी स्थित रंग फैक्टरी में हुए भीषण अग्निकांड के बाद पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सख्त हो गया है. इस मामले में पुलिस ने अब तक तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं जिले में अवैध रूप से चल रही फैक्ट्रियों और गोदामों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है. पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह ने बताया कि जिले में करीब 50 ऐसे स्थान चिन्हित किए गए हैं, जहां अवैध या असुरक्षित तरीके से फैक्ट्रियां या गोदाम चलने की आशंका है.

घटना के दिन ही दर्ज किया गया मामला: पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि, "इस घटना के दिन ही मामला दर्ज कर लिया गया था. जिस स्थान पर यह हादसा हुआ, उस फैक्टरी के मालिक को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. इसके अलावा एफआईआर में नामजद दो अन्य आरोपियों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और बाद में उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने कुछ अन्य संदिग्ध लोगों को भी हिरासत में लिया है और उनसे लगातार पूछताछ जारी है."

सफीदों फैक्ट्री अग्निकांड के बाद सख्त हुआ प्रशासन (ETV Bharat)

सफोकेशन और आग से हुई 10 लोगों की मौत: पुलिस अधीक्षक ने बताया कि, "यह हादसा केवल आग लगने तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें दम घुटने यानी सफोकेशन का भी बड़ा कारण सामने आया है. इस भीषण हादसे में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है. घटना के बाद घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था. पुलिस ने घायलों के न्यायिक बयान दर्ज कराने के लिए उन्हें पीजीआईएमएस में न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का प्रयास किया, लेकिन उस समय उनकी हालत बयान देने के लिए उपयुक्त नहीं थी."

एसआईटी कर रही मामले की गहन जांच: पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह ने आगे कहा कि, "मामले की निष्पक्ष और गहन जांच के लिए पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है. इस टीम का नेतृत्व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सोनाक्षी कर रही हैं. एसआईटी में सफीदों के डीएसपी, संबंधित थाना प्रभारी और सीआईए इंचार्ज को भी शामिल किया गया है. टीम लगातार प्रत्यक्षदर्शियों और घायलों से पूछताछ कर रही है और उनके बयानों का क्रॉस वेरिफिकेशन भी किया जा रहा है ताकि घटना की पूरी सच्चाई सामने लाई जा सके."

एक और फैक्टरी का भी हुआ खुलासा: पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह ने बताया कि, "जांच के दौरान पुलिस को यह भी पता चला है कि इस मामले में नामजद आरोपित सफीदों सदर क्षेत्र में एक और गोदाम या फैक्टरी भी चला रहे थे. पुलिस ने नागरिक प्रशासन की मदद से उस स्थान की पहचान कर ली है. इस मामले में भी पुलिस की शिकायत पर एक समान एफआईआर दर्ज की गई है. हालांकि इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्योंकि इसमें शामिल आरोपी पहले से दर्ज मामले में ही नामजद हैं."

अवैध फैक्ट्रियों को किया जा रहा सील: पुलिस अधीक्षक ने प्रेसवार्ता के दौरान कहा कि, "घटना के बाद पुलिस और प्रशासन ने एहतियाती कदम भी उठाने शुरू कर दिए हैं. पूरे जींद जिले में ऐसे स्थानों की पहचान की गई है, जहां अवैध या असुरक्षित तरीके से कारखाने और गोदाम संचालित हो रहे हैं. इन स्थानों की सूची पुलिस विभाग ने उपायुक्त को सौंप दी है ताकि संबंधित विभागों के माध्यम से आवश्यक कार्रवाई की जा सके. प्रशासन का कहना है कि ऐसे स्थानों को सील करने और कानूनी कार्रवाई करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है."

गैस सिलेंडर और घरेलू सामान की कालाबाजारी पर सख्ती: पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि, "जिले में गैस सिलेंडर और अन्य घरेलू सामान की कालाबाजारी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी. सभी पुलिस अधिकारियों को इस संबंध में सख्त निर्देश दिए गए हैं. पुलिस की टीमें लगातार ऐसे लोगों पर नजर रखे हुए हैं जो अवैध तरीके से गैस या अन्य जरूरी सामान की कालाबाजारी कर रहे हैं."

जनता से भी मांगा सहयोग: पुलिस अधीक्षक ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि यदि उनके क्षेत्र में कोई व्यक्ति गैस या अन्य घरेलू सामान की कालाबाजारी करता है या कहीं अवैध और असुरक्षित गतिविधि चल रही है तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें. उन्होंने कहा कि प्रशासन के साथ-साथ आम लोगों की जागरूकता भी ऐसी घटनाओं को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. समय रहते जानकारी मिलने पर प्रशासन प्रभावी कार्रवाई कर सकता है और भविष्य में ऐसी दुखद घटनाओं को रोका जा सकता है.

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