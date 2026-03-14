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सफीदों फैक्ट्री अग्निकांड के बाद सख्त हुआ प्रशासन, पुलिस की रडार पर जिले के 50 ठिकानें

पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह ( ETV Bharat )

जींद: जिले के सफीदों में गीता कॉलोनी स्थित रंग फैक्टरी में हुए भीषण अग्निकांड के बाद पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सख्त हो गया है. इस मामले में पुलिस ने अब तक तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं जिले में अवैध रूप से चल रही फैक्ट्रियों और गोदामों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है. पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह ने बताया कि जिले में करीब 50 ऐसे स्थान चिन्हित किए गए हैं, जहां अवैध या असुरक्षित तरीके से फैक्ट्रियां या गोदाम चलने की आशंका है. घटना के दिन ही दर्ज किया गया मामला: पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि, "इस घटना के दिन ही मामला दर्ज कर लिया गया था. जिस स्थान पर यह हादसा हुआ, उस फैक्टरी के मालिक को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. इसके अलावा एफआईआर में नामजद दो अन्य आरोपियों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और बाद में उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने कुछ अन्य संदिग्ध लोगों को भी हिरासत में लिया है और उनसे लगातार पूछताछ जारी है." सफीदों फैक्ट्री अग्निकांड के बाद सख्त हुआ प्रशासन (ETV Bharat) सफोकेशन और आग से हुई 10 लोगों की मौत: पुलिस अधीक्षक ने बताया कि, "यह हादसा केवल आग लगने तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें दम घुटने यानी सफोकेशन का भी बड़ा कारण सामने आया है. इस भीषण हादसे में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है. घटना के बाद घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था. पुलिस ने घायलों के न्यायिक बयान दर्ज कराने के लिए उन्हें पीजीआईएमएस में न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का प्रयास किया, लेकिन उस समय उनकी हालत बयान देने के लिए उपयुक्त नहीं थी." एसआईटी कर रही मामले की गहन जांच: पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह ने आगे कहा कि, "मामले की निष्पक्ष और गहन जांच के लिए पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है. इस टीम का नेतृत्व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सोनाक्षी कर रही हैं. एसआईटी में सफीदों के डीएसपी, संबंधित थाना प्रभारी और सीआईए इंचार्ज को भी शामिल किया गया है. टीम लगातार प्रत्यक्षदर्शियों और घायलों से पूछताछ कर रही है और उनके बयानों का क्रॉस वेरिफिकेशन भी किया जा रहा है ताकि घटना की पूरी सच्चाई सामने लाई जा सके."