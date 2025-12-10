डूंगरपुर धरना: बैरिकेड्स पर चढ़े लोग, प्रशासन ने मानी मांगें, 19 दिन बाद आंदोलन खत्म
डूंगरपुर विधायक ने कहा कि सरकार ने मांगे मान ली है, यदि उन्हें पूरा नहीं किया तो फिर से कलेक्ट्रेट पर धरना दिया जाएगा.
Published : December 10, 2025 at 8:03 PM IST
डूंगरपुर: मनरेगा में रोजगार और फसल मुआवजे की मांग को लेकर डूंगरपुर कांग्रेस विधायक गणेश घोघरा का 19 दिन तक चला आमरण धरना बुधवार को समाप्त हो गया. धरने के अंतिम दिन कलेक्ट्रेट पर जुटे सैकड़ों समर्थकों ने ढोल बजाकर और बैरिकेड्स पर चढ़कर जोरदार प्रदर्शन किया. विधायक घोघरा स्वयं पुलिस की ओर से लगाए गए बैरिकेड्स पर चढ़ गए, जबकि कुछ युवा कार्यकर्ता पुलिस घेरे में कूद गए. हालांकि, एएसपी-डीएसपी ने उन्हें समझाकर शांत कर दिया. आखिरकार एडीएम, सीईओ और एसीईओ मौके पर पहुंचे और किसानों व मजदूरों की सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया. इसके बाद ही यह लंबा धरना खत्म हुआ और कार्यकर्ताओं ने खुशी में विधायक को कंधे पर उठाकर जश्न मनाया.
धरना स्थल पर विधायक गणेश घोघरा ने कहा कि यह सरकार लोगों को रोजगार नहीं दे पा रही है. मजबूर होकर रोजगार के लिए गुजरात पलायन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें गुजरात में भी रोजगार नहीं मिल रहा है. पूर्व उपजिला प्रमुख प्रेमकुमार पाटीदार, पूर्व जिलाध्यक्ष वल्लभराम पाटीदार, प्रियकांत पंड्या समेत कई नेताओं ने अपने संबोधन में रोजगार की देने की बात कही. इसके बाद विधायक के साथ ही पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने ढोल के साथ खूब नाचा. गैर खेली और प्रदर्शन किया.
विधायक गणेश घोघरा पुलिस की डबल बैरिकेडिंग पर चढ़ गए. उनके साथ कई कार्यकर्ता भी बैरिकेड पर चढ़कर नारेबाजी करने लगे. विधायक के साथ कुछ कार्यकर्ता बैरिकेड के दूसरी तरफ पुलिस घेरे में कूदकर कलेक्ट्रेट में घुसने का प्रयास करने लगे, लेकिन एएसपी और डीएसपी तपेंद्र मीणा ने उन्हें रोक लिया और समझाइश दी. विधायक कलेक्टर और सीईओ को धरने पर बुलाकर बात करने की मांग को लेकर अड़ गए. इसके बाद पुलिस ने प्रशासनिक अधिकारियों को मौके पर बुलाने की बात कही, जिस पर विधायक और कार्यकर्ता वापस धरनास्थल पर चले गए.
एडीएम से की बात: कलेक्टर को बुलाने की मांग पर सबसे पहले सीईओ और एसीईओ धरने पर पहुंचे. विधायक और कुछ कार्यकर्ताओं के साथ मांगों पर बातचीत हुई. विधायक गणेश घोघरा ने मनरेगा योजना में काम की स्वीकृतियां जारी करने, बकाया भुगतान देने और फसल खराब होने का मुआवजा जारी करने की मांग रखी. बाद में एडीएम दिनेशचंद्र धाकड़ भी पहुंच गए.
उन्होंने काम मांगने पर तुरंत स्वीकृति के साथ ही लोगों को रोजगार देने का आश्वासन दिया. फसल खराब होने का मुआवजा भी अगले 15 दिसंबर तक भुगतान शुरू करने का आश्वासन दिया गया. इस पर विधायक गणेश घोघरा ने कहा कि हमारी 19 दिनों की एकजुटता और लोगों के विश्वास की वजह से बुधवार को सरकार और प्रशासन को हमारी मांगें माननी पड़ी हैं. चूकि मांगें मान ली गई हैं, इसलिए धरना खत्म कर रहे हैं, लेकिन आगे भी इन मांगों को समय पर पूरा नहीं किया गया तो फिर से बड़ा आंदोलन किया जाएगा.
जिले में 66 हजार को रोजगार मिला: सीईओ ने कहा कि जिलेभर में इस साल रोजगार गारंटी पर 2197 काम स्वीकृत हैं. पुराने कामों की बात करें तो 10 हजार से ज्यादा काम आज भी चल रहे हैं, जिस पर करीब 66 हजार लोगों को रोजगार मिला हुआ है. 90 प्रतिशत भुगतान कर दिया गया है. जिनका बकाया है, उनका भी भुगतान प्रक्रिया में चल रहा है.