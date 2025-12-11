ETV Bharat / state

रोहतक रैली के बाद बढ़ी सियासत, आदित्य चौटाला का कांग्रेस पर तंज, बोले- "बापू-बेटा को सपने में भी दिखने लगे अभय चौटाला"

रोहतक रैली के बाद बढ़ी सियासत ( ETV Bharat )

चरखी दादरी: इनेलो के डबवाली विधायक आदित्य चौटाला ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि, "रोहतक की सफल रैली के बाद पिता–पुत्र की पूरी राजनीति अभय चौटाला के इर्द-गिर्द घूमने लगी है. बापू-बेटा को अब अभय चौटाला सपने में भी नजर आने लगे हैं और इनकी बेचैनी इसी बात का संकेत है कि इनेलो का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है.” कार्यकर्ता मीटिंग में दी जानकारी: आदित्य चौटाला चरखी दादरी स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित कार्यकर्ता मीटिंग को संबोधित करने पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने कहा, "20 दिसंबर को सिरसा के तेजा खेड़ा फार्म में पूर्व मुख्यमंत्री स्व. ओमप्रकाश चौटाला की प्रथम पुण्यतिथि पर भव्य कार्यक्रम आयोजित होगा. " सभी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को कार्यक्रम का निमंत्रण देते हुए उन्होंने कहा कि, "इनेलो परिवार एकजुट होकर संगठन को मजबूत कर रहा है." "हुड्डा ने हरियाणा में वोट चोरी करवाई थी": आदित्य चौटाला ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि, "पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा में वोट चोरी करवाई थी और भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई थी. अब जनता इनके असली चेहरे से परिचित हो चुकी है और कांग्रेसी कार्यकर्ता भी इनके व्यवहार से निराश हैं. आदित्य चौटाला का कांग्रेस पर तंज, (ETV Bharat)