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गैरसैंण में सड़क निर्माण में लापरवाही पर भड़के लोग, हादसों ने खोली पोल

सड़क हादसों के बाद मार्ग निर्माण पर उठे सवाल ( Photo-ETV Bharat )

गैरसैंण: उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में 27 अक्टूबर से प्रस्तावित विधानसभा सत्र से पहले गैरसैंण में राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) सड़क निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं. बीते दिनों से चल रहे निर्माण कार्य (पेचवर्क) में कथित लापरवाही को लेकर स्थानीय लोग पहले ही नाराजगी जता चुके हैं. वहीं बीती रात सड़क पर एक बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई. जिसमें बाइक सवार युवकों को काफी गंभीर चोटें आई हैं. जिन्हें मौके पर मौजूद व्यपारियों व स्थानीय लोगों द्वारा तुरंत घायल अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गैरसैंण ले जाया गया. जहां घायलों का उपचार किया गया.

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गैरसैंण के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अर्जुन रावत ने बताया कि, दो घायल युवकों को अस्पताल लाया गया था, जिसमें से जयदीप 35 वर्ष को आंख के ऊपर आठ टांके आए हैं, जिसे सीटी स्कैन के लिए श्रीनगर रेफर किया गया है. वहीं दूसरे घायल युवक सूरज सिंह के नाक व पैर में चोटें आई हैं, जिसका प्राथमिक उपचार किया गया.