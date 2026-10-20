गैरसैंण में सड़क निर्माण में लापरवाही पर भड़के लोग, हादसों ने खोली पोल
गैरसैंण में लोगों ने सड़क निर्माण में मानकों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए जांच कराने की मांग की है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 20, 2026 at 12:27 PM IST
गैरसैंण: उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में 27 अक्टूबर से प्रस्तावित विधानसभा सत्र से पहले गैरसैंण में राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) सड़क निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं. बीते दिनों से चल रहे निर्माण कार्य (पेचवर्क) में कथित लापरवाही को लेकर स्थानीय लोग पहले ही नाराजगी जता चुके हैं. वहीं बीती रात सड़क पर एक बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई. जिसमें बाइक सवार युवकों को काफी गंभीर चोटें आई हैं. जिन्हें मौके पर मौजूद व्यपारियों व स्थानीय लोगों द्वारा तुरंत घायल अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गैरसैंण ले जाया गया. जहां घायलों का उपचार किया गया.
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गैरसैंण के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अर्जुन रावत ने बताया कि, दो घायल युवकों को अस्पताल लाया गया था, जिसमें से जयदीप 35 वर्ष को आंख के ऊपर आठ टांके आए हैं, जिसे सीटी स्कैन के लिए श्रीनगर रेफर किया गया है. वहीं दूसरे घायल युवक सूरज सिंह के नाक व पैर में चोटें आई हैं, जिसका प्राथमिक उपचार किया गया.
सड़क का कार्य एकदम ठीक हो रहा है, जो लोग गिरे हैं वो सड़क पेचवर्क कार्य के कारण नहीं गिरे हैं. अगर किसी को समस्या हो रही है तो वो ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं.
-ओंकार पांडेय, आधिसाशी अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग-
वहीं दूसरी और स्थानीय लोगों व व्यपारियों ने हादसे के लिए सड़क के घटिया पेचवर्क को जिम्मेदार ठहराया है. स्थानीय व्यापारी विनोद पंवार का आरोप है कि निर्माण कार्य में निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है. सड़क पर रोड रोलर से उचित तरीके से दबाव भी नहीं दिया गया है, जिससे दोपहिया वाहन चालकों को आवाजाही में परेशानी हो रही है और दुर्घटना का खतरा बना हुआ है.
वहीं स्थानीय लोगों व व्यापारियों का कहना है कि 27 अक्टूबर से प्रस्तावित विधानसभा सत्र को देखते हुए सड़क निर्माण का कार्य जल्दबाजी में किया जा रहा है. ऐसे में निर्माण की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों की अनदेखी आम लोगों के लिए जोखिम पैदा कर रही है. बाइक दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों व व्यपारियों में गहरा आक्रोश है. उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग (NH) और प्रशासन से सड़क निर्माण कार्य की तत्काल जांच कराने, गुणवत्ता की समीक्षा करने और मानकों के अनुरूप निर्माण सुनिश्चित करने की मांग की है.साथ ही, इस लापरवाही पर संबंधित ठेकेदार व विभागीय अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी उठाई है.
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