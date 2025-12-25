ETV Bharat / state

GRAP-4 की पाबंदियां हटने के बाद अब फिर से फिजिकल मोड में खुलेंगे दिल्ली के स्कूल, आदेश जारी

दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता में सुधार को देखते हुए आयोग ने तत्काल प्रभाव से GRAP-4 की कड़ी पाबंदियां हटा दी हैं.

शिक्षा मंत्री आशीष शूद
शिक्षा मंत्री आशीष शूद (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 25, 2025 at 1:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: वायु गुणवत्ता में सुधार थोड़ी सुधार के बाद दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रैप के चौथे चरण को हटा दिया है. वायु सीएक्यूएम ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आस-पास के इलाकों में पॉल्यूशन कम होने और एक्यूआई 450 से कम होने के चलते पाबंदियां हटाई हैं. अब इसको देखते हुए दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने भी कक्षा 6 से लेकर के 12वीं तक के स्कूलों को फिर से फिजिकल मोड में चलाने का आदेश जारी कर दिया है.

बता दें कि गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने बुधवार के अपने आदेश में ग्रेप-4 ('गंभीर+ वायु गुणवत्ता >450) के तहत की गई कार्रवाई को रद्द करने का फैसला किया . शिक्षा निदेशालय ने इस आदेश के पालन में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन (डीओई), नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी), दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के सभी हेड को कक्षा छह से नौ और 12 के छात्रों के लिए स्कूलों में सामान्य (फिजिकल मोड में) कक्षाएं आयोजित करने का निर्देश दिया है.

शिक्षा निदेशालय के आदेश के मुताबिक, कक्षा पांच तक के छात्रों के लिए कक्षाएं हाइब्रिड मोड में यानी फिजिकल और ऑनलाइन दोनों मोड में (जहां भी ऑनलाइन मोड संभव हो) अगले आदेश तक तुरंत प्रभाव से आयोजित की जाएंगी.

शिक्षा निदेशालय का यह आदेश:

आदेश में लिखा है कि यह बताना ज़रूरी है कि कक्षा 10 और 12 के छात्रों के लिए कक्षाएं फिजिकल मोड में आयोजित की जा रही हैं और आगे भी फिजिकल मोड में ही आयोजित की जाती रहेंगी. सभी हेड ऑफ स्कूलों को निर्देश दिया जाता है कि वे इस जानकारी को छात्रों के माता-पिता और अभिभावकों तक तुरंत पहुंचाएं. सभी डिप्टी डायरेक्टर एडिक्शन (जोन/जिले) से भी अनुरोध है कि वे उपरोक्त निर्देशों का सुचारू रूप से पालन सुनिश्चित करें. यह सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति से जारी किया गया है.

ये भी पढ़ें:

  1. दिल्ली-NCR में प्रदूषण के स्तर में सुधार, CAQM ने GRAP-4 की पाबंदियां हटाई
  2. दिल्ली में अब प्राइवेट स्कूल मनमाने तरीके से नहीं बढ़ा सकेंगे फीस, दो समितियों के गठन से लागू हुआ कानून
  3. दिल्ली-NCR में पूल व शेयर बसें व टैक्सी चलाने पर कंपनियों से बातचीत करेगी सरकार, नहीं माफ होगा पीयूसी चालान
  4. दिल्ली में प्रदूषण के मुद्दे पर राजनीति जारी!, मंत्री प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल को घेरा, बोले- 'AAP ने कुछ नहीं किया...'

TAGGED:

DELHI GRAP REVOKES STAGE IV
REVOKES GRAP 4 RESTRICTIONS
DELHI SCHOOLS REOPEN
DELHI AIR POLLUTION UPDATE
DELHI SCHOOLS REOPEN PHYSICAL MODE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.