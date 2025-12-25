ETV Bharat / state

GRAP-4 की पाबंदियां हटने के बाद अब फिर से फिजिकल मोड में खुलेंगे दिल्ली के स्कूल, आदेश जारी

नई दिल्ली: वायु गुणवत्ता में सुधार थोड़ी सुधार के बाद दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रैप के चौथे चरण को हटा दिया है. वायु सीएक्यूएम ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आस-पास के इलाकों में पॉल्यूशन कम होने और एक्यूआई 450 से कम होने के चलते पाबंदियां हटाई हैं. अब इसको देखते हुए दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने भी कक्षा 6 से लेकर के 12वीं तक के स्कूलों को फिर से फिजिकल मोड में चलाने का आदेश जारी कर दिया है.

बता दें कि गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने बुधवार के अपने आदेश में ग्रेप-4 ('गंभीर+ वायु गुणवत्ता >450) के तहत की गई कार्रवाई को रद्द करने का फैसला किया . शिक्षा निदेशालय ने इस आदेश के पालन में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन (डीओई), नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी), दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के सभी हेड को कक्षा छह से नौ और 12 के छात्रों के लिए स्कूलों में सामान्य (फिजिकल मोड में) कक्षाएं आयोजित करने का निर्देश दिया है.

शिक्षा निदेशालय के आदेश के मुताबिक, कक्षा पांच तक के छात्रों के लिए कक्षाएं हाइब्रिड मोड में यानी फिजिकल और ऑनलाइन दोनों मोड में (जहां भी ऑनलाइन मोड संभव हो) अगले आदेश तक तुरंत प्रभाव से आयोजित की जाएंगी.