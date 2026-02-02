ETV Bharat / state

रंगदारी न देने पर भाजपा के पूर्व विधायक के परिवार की तस्वीरें वायरल करने की धमकी, पुलिस जांच में जुटी

फतेहपुर में भाजपा के पूर्व विधायक से अराजक तत्वों ने रंगदारी की मांग की है. उनकी डिजिटल साख पर हमला किया गया है.

फतेहपुर में पूर्व विधायक के परिवार की तस्वीरें वायरल कर दहशत फैलाने की साजिश. (प्रतीकात्मक तस्वीर.)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 2, 2026 at 10:47 AM IST

फतेहपुर: यूपी के फतेहपुर में राजनीति और अपराध के खतरनाक गठजोड़ का सनसनीखेज मामला सामने आया है. रंगदारी की मांग पूरी न होने पर पूर्व विधायक को बदनाम करने, उनका राजनीतिक भविष्य खत्म करने और परिवार को मानसिक रूप से तोड़ने की साजिश रची गई है.

आरोप है कि सोशल मीडिया को हथियार बनाकर पूर्व विधायक और उनके परिजनों की भ्रामक व आपत्तिजनक तस्वीरें वायरल की गईं.

रंगदारों ने पूर्व विधायक परिवार की तस्वीरें वायरल कर दहशत फैलाने की साजिश रची. (ETV Bharat)

सदर कोतवाली क्षेत्र के लोक विहार कॉलोनी निवासी विक्रम सिंह, जो भाजपा से सदर विधानसभा के पूर्व विधायक रह चुके हैं, ने इस गंभीर प्रकरण में पुलिस को तहरीर देकर एफआईआर दर्ज कराई है.

पूर्व विधायक के अनुसार, कुछ अराजक तत्वों ने तीन मोबाइल नंबरों सहित कई अन्य नंबरों से लगातार फोन कर उनसे मोटी रकम की मांग की. रकम न देने पर उन्हें खुलेआम धमकाया गया कि उनकी छवि ध्वस्त कर दी जाएगी और उनके राजनीतिक जीवन को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा.

आरोप है कि धमकी के बाद आरोपियों ने फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर फर्जी अकाउंट बनाकर पूर्व विधायक और उनके परिवार के सदस्यों की तस्वीरें व वीडियो अशोभनीय टिप्पणियों के साथ पोस्ट कर दिए.

सोशल मीडिया पर सामग्री वायरल होते ही परिवार में भय और तनाव का माहौल बन गया. पीड़ित के अनुसार फोन पर गाली-गलौज के साथ जान से मारने की धमकी भी दी गई.

मामले की गंभीरता को देखते हुए सदर कोतवाली पुलिस ने आईटी एक्ट, रंगदारी और आपराधिक धमकी से संबंधित धाराओं में तीन मोबाइल नंबरों समेत कुछ अन्य संदिग्ध नंबरों के स्वामियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

सदर कोतवाल तारकेश्वर राय ने बताया कि साइबर सेल की मदद से सोशल मीडिया अकाउंट्स, कॉल डिटेल और डिजिटल साक्ष्यों की गहन जांच की जा रही है. जल्द ही आरोपियों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

यह मामला न सिर्फ एक पूर्व जनप्रतिनिधि की सुरक्षा और प्रतिष्ठा से जुड़ा है, बल्कि सोशल मीडिया के दुरुपयोग और डिजिटल ब्लैकमेलिंग के बढ़ते खतरे पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है.

