रंगदारी न देने पर भाजपा के पूर्व विधायक के परिवार की तस्वीरें वायरल करने की धमकी, पुलिस जांच में जुटी

फतेहपुर में पूर्व विधायक के परिवार की तस्वीरें वायरल कर दहशत फैलाने की साजिश. ( प्रतीकात्मक तस्वीर. )

फतेहपुर: यूपी के फतेहपुर में राजनीति और अपराध के खतरनाक गठजोड़ का सनसनीखेज मामला सामने आया है. रंगदारी की मांग पूरी न होने पर पूर्व विधायक को बदनाम करने, उनका राजनीतिक भविष्य खत्म करने और परिवार को मानसिक रूप से तोड़ने की साजिश रची गई है. आरोप है कि सोशल मीडिया को हथियार बनाकर पूर्व विधायक और उनके परिजनों की भ्रामक व आपत्तिजनक तस्वीरें वायरल की गईं. रंगदारों ने पूर्व विधायक परिवार की तस्वीरें वायरल कर दहशत फैलाने की साजिश रची. (ETV Bharat) सदर कोतवाली क्षेत्र के लोक विहार कॉलोनी निवासी विक्रम सिंह, जो भाजपा से सदर विधानसभा के पूर्व विधायक रह चुके हैं, ने इस गंभीर प्रकरण में पुलिस को तहरीर देकर एफआईआर दर्ज कराई है. पूर्व विधायक के अनुसार, कुछ अराजक तत्वों ने तीन मोबाइल नंबरों सहित कई अन्य नंबरों से लगातार फोन कर उनसे मोटी रकम की मांग की. रकम न देने पर उन्हें खुलेआम धमकाया गया कि उनकी छवि ध्वस्त कर दी जाएगी और उनके राजनीतिक जीवन को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा.