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रामपुर के बाद चार और जिले फाइलेरिया मुक्त होने की कगार पर, 16 जिलों के 53 ब्लाक में खिलाई जाएगी दवा

फाइलेरिया अभियान को लेकर की गई बैठक. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में फाइलेरिया उन्मूलन अंतिम दौर में है. स्थिति यह है कि रामपुर के फाइलेरिया मुक्त घोषित होने के बाद वाराणसी, आजमगढ़, मऊ व महोबा भी फाइलेरिया मुक्त होने की कगार पर हैं. ऐसे में 19 नवंबर से शुरू हो रहे सर्वजन दवा सेवन (एमडीए) अभियान के तहत संक्रमण की दर को कम करने के लिए दवा खिलाई जाएगी.

राज्य फाइलेरिया अधिकारी डॉ. एके चौधरी ने बताया कि इस बार शुरू हो रहे एमडीए अभियान में 16 जिलों के 53 ब्लाक में ही फाइलेरिया रोधी दवा खिलाई जाएगी. इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि संक्रमण किस स्तर पर घटा है. 412 ब्लाक नान एंडमिक हो गए हैं. इसके अलावा 149 ब्लाक में नाइट ब्लड सर्वे के दौरान संक्रमण काफी कम मिला है. सिर्फ 117 ब्लाक (फरवरी 2026 में 64 ब्लाक तथा नवम्बर 2026 में 53 ब्लाक) में एमडीए कराने की जरूरत पड़ी है.