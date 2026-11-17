रामपुर के बाद चार और जिले फाइलेरिया मुक्त होने की कगार पर, 16 जिलों के 53 ब्लाक में खिलाई जाएगी दवा
19 नवंबर से शुरू हो रहे सर्वजन दवा सेवन (एमडीए) अभियान के तहत संक्रमण की दर को कम करने के लिए दवा खिलाई जाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 10:19 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश में फाइलेरिया उन्मूलन अंतिम दौर में है. स्थिति यह है कि रामपुर के फाइलेरिया मुक्त घोषित होने के बाद वाराणसी, आजमगढ़, मऊ व महोबा भी फाइलेरिया मुक्त होने की कगार पर हैं. ऐसे में 19 नवंबर से शुरू हो रहे सर्वजन दवा सेवन (एमडीए) अभियान के तहत संक्रमण की दर को कम करने के लिए दवा खिलाई जाएगी.
राज्य फाइलेरिया अधिकारी डॉ. एके चौधरी ने बताया कि इस बार शुरू हो रहे एमडीए अभियान में 16 जिलों के 53 ब्लाक में ही फाइलेरिया रोधी दवा खिलाई जाएगी. इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि संक्रमण किस स्तर पर घटा है. 412 ब्लाक नान एंडमिक हो गए हैं. इसके अलावा 149 ब्लाक में नाइट ब्लड सर्वे के दौरान संक्रमण काफी कम मिला है. सिर्फ 117 ब्लाक (फरवरी 2026 में 64 ब्लाक तथा नवम्बर 2026 में 53 ब्लाक) में एमडीए कराने की जरूरत पड़ी है.
6500 गांव में चलेगा अभियान : सेंटर फार एडवोकेसी एंड रिसर्च (सीफार) के सहयोग से आयोजित कार्यशाला में डॉ. चौधरी ने बताया कि इस बार के एमडीए के लिए सघन तैयारी की गई है. बेसिक व माध्यमिक शिक्षा, पंचायती राज विभाग, यूपीएसआरएलएम, एनएसएस समेत सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों को प्रशिक्षित कर उनका सहयोग लिया जा रहा है. अभियान 6500 गांव में चलाया जाएगा जिसके लिए 2680 टीमें और 8730 आशा तैनात की गई हैं. अभियान के दौरान 859 आयुष्मान आरोग्य मंदिर में फाइलेरिया रोधी दवाएं उपलब्ध रहेंगी. इसके अलावा स्वास्थ्य टीमें घर-घर जाकर लोगों को अपने सामने दवा खिलाएंगी.
16 जिलों में कभी दवा न खाने वाले व प्रवासियों की सूची तैयार : इस बार कानपुर नगर, उन्नाव, कानपुर देहात, चित्रकूट, सीतापुर, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, प्रयागराज, गोण्डा, हरदोई, कन्नौज, बलिया, फर्रुखाबाद, फतेहपुर व कौशांबी के 53 ब्लाक में एमडीए अभियान होना है. सबसे ज्यादा फतेहपुर में 11 ब्लाक, उसके बाद सीतापुर में 10 व कानपुर देहात में सात ब्लाक हैं.
उन्होंने बताया कि इन 16 जिलों में एक लाख 91 हजार 487 कभी न दवा खाने वाले और पांच लाख 38 हजार 351 प्रवासी लोगों की सूची तैयार है. इसके अलावा तीन लाख 31 हजार 368 इनकार करने वाले लोगों को भी इस अभियान में दवा खिलाई जाएगी.
फाइलेरिया उन्मूलन केवल स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी नहीं : निदेशक डॉ. रेखा रानी ने जोर दिया कि फाइलेरिया उन्मूलन केवल स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी नहीं है. इसके लिए सभी संबंधित विभागों, स्थानीय निकायों, शैक्षणिक संस्थानों, पंचायती राज संस्थाओं और सामुदायिक संगठनों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है. कार्यशाला के दौरान रोगी हितधारक मंच (पीएसपी) के सदस्य उन्नाव से आए प्रधान रामबाबू, सीतापुर की ररिता देवी व कानपुर के बसंत लाल गुप्ता ने पत्रकारों के सामने अपने अनुभव व समुदाय से मिलने वाले सहयोग पर चर्चा की.
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