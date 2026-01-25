ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR में बारिश के बाद हवा हुई साफ, जानें कैसा रहेगा मौसम?

नई दिल्ली: उत्तर भारत के बड़े हिस्से अभी भी शीतलहर की चपेट में हैं.दिल्ली-एनसीआर सहित पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई हिस्सों में घना कोहरा और ठंडी हवाओं ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. सुबह कई स्थानों पर हल्का कोहरा छाया रहा. सुबह के समय कई स्थानों पर हल्के बादल छाए रहे लेकिन दिन में धूप खिली रही. हवा चलने के कारण लोगों को पिछले दिनों की तुलना में ठंडक महसूस हुई.दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा.



दिल्ली में आज मौसम साफ और खुशनुमा रहेगा

राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज मौसम साफ और खुशनुमा रहने के आसार हैं. सुबह हल्का कोहरा छाने के बाद दिन में अच्छी धूप खिलेगी, जिससे कड़ाके की ठंड से राहत मिलेगी. वही गणतंत्र दिवस से पहले बारिश की संभावना नहीं है, मौसम स्थिर रहेगा. जबकि हाल ही में हुई बारिश से ठंड और नमी बढ़ गई है. मौसम विभाग का अनुमान है कि 26 जनवरी को सर्द मौसम का अहसास बना रहेगा. अधिकतम तापमान के 19 से 21 डिग्री और न्यूनतम तापमान के 04 से 06 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है.

हवा की गति कमजोर पड़ने से बढ़ सकता है प्रदूषण का स्तर