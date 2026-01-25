ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR में बारिश के बाद हवा हुई साफ, जानें कैसा रहेगा मौसम?

दिल्ली में एयर क्वालिटी में सुधार के बाद कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने दिल्ली-NCR में GRAP का स्टेज 3 हटा दिया है.

Published : January 25, 2026 at 9:55 AM IST

नई दिल्ली: उत्तर भारत के बड़े हिस्से अभी भी शीतलहर की चपेट में हैं.दिल्ली-एनसीआर सहित पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई हिस्सों में घना कोहरा और ठंडी हवाओं ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. सुबह कई स्थानों पर हल्का कोहरा छाया रहा. सुबह के समय कई स्थानों पर हल्के बादल छाए रहे लेकिन दिन में धूप खिली रही. हवा चलने के कारण लोगों को पिछले दिनों की तुलना में ठंडक महसूस हुई.दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा.


दिल्ली में आज मौसम साफ और खुशनुमा रहेगा
राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज मौसम साफ और खुशनुमा रहने के आसार हैं. सुबह हल्का कोहरा छाने के बाद दिन में अच्छी धूप खिलेगी, जिससे कड़ाके की ठंड से राहत मिलेगी. वही गणतंत्र दिवस से पहले बारिश की संभावना नहीं है, मौसम स्थिर रहेगा. जबकि हाल ही में हुई बारिश से ठंड और नमी बढ़ गई है. मौसम विभाग का अनुमान है कि 26 जनवरी को सर्द मौसम का अहसास बना रहेगा. अधिकतम तापमान के 19 से 21 डिग्री और न्यूनतम तापमान के 04 से 06 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है.

हवा की गति कमजोर पड़ने से बढ़ सकता है प्रदूषण का स्तर

हवा की गति कमजोर पड़ने से दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ सकता है.मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में कल यानि शनिवार को न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. अधिकतम तापमान 2.2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के साथ 18.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुई. दिल्लीवालों को जहरीली हवा से 102 दिन बाद शनिवार को राहत मिली. दिल्ली व आसपास हुई अच्छी बारिश और तेज हवाओं के चलते दिल्ली की हवा में घुले-मिले प्रदूषक कण काफी हद तक साफ गए हैं.

अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से 200 के बीच

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार राजधानी दिल्ली में रविवार सुबह 7:15 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 151 अंक बना हुआ है. जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 188 गुरुग्राम में 202 गाजियाबाद में 192 ग्रेटर नोएडा में 183 नोएडा में 185 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है.

