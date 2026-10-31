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पौड़ी से दिखा हिमालय का 360° पैनोरमिक व्यू, भूल जाएंगे दार्जिलिंग, गंगटोक और मनाली

पौड़ी उत्तराखंड का सुंदर हिल स्टेशन ( Etv Bharat )

पौड़ी गढ़वाल: उत्तराखंड को प्रकृति ने इतना सुंदर सजाया है, कि देखकर आप वाह-वाह कह उठेंगे. अभी तक आपने नैनीताल और मसूरी जैसे हिल स्टेशन देखे होंगे. आज हम आपको उत्तराखंड का ऐसा हिल स्टेशन दिखाते हैं, जहां से चारों तरफ की वादियों और हिमालयी चोटियों का बेहद खूबसूरत 360-डिग्री पैनोरमिक व्यू दिखाई देता है. हम उत्तराखंड के पौड़ी की बात कर रहे हैं. यहां से हिमालय का नजारा देख आप दार्जिलिंग, गंगटोक, मनाली, शिमला और मसूरी को भूल जाएंगे.

पौड़ी से कीजिए हिमालय के भव्य दर्शन: उत्तराखंड में बीते दो दिनों से हो रही बारिश के बाद हिमालय की ऊंची पर्वत चोटियां बर्फ की सफद चादर से ढक गई हैं. चारधाम क्षेत्र में भी बर्फबारी होने से पहाड़ों का नजारा बेहद खूबसूरत हो गया है. बर्फबारी की खबरों और हिमालय के बदले इस मनमोहक स्वरूप से जहां चारधाम आने वाले श्रद्धालुओं के चेहरों पर खुशी देखने को मिल रही है. वहीं मौसम में आए इस बदलाव ने प्रदेश के पर्यटन स्थलों की खूबसूरती में भी चार चांद लगा दिए हैं.