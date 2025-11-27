ETV Bharat / state

आज दिखेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर, प्रदेश के इन इलाकों में बरसात से बढ़ेगी सर्दी

मौसम विभाग जयपुर ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 48 घंटों में पूरे राजस्थान में न्यूनतम तापमान में और गिरावट होने की संभावना है. उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण हवा की दिशा बदल रही है, जिससे रात और सुबह की ठंड और बढ़ सकती है. विभाग ने किसानों और आमजनों को सुबह के समय सावधानी बरतने की सलाह दी है, साथ ही आज 27 नवंबर को जोधपुर, उदयपुर और अजमेर संभाग के कुछ हिस्सों में मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश /बूंदाबांदी होने की संभावना जताई है. शुक्रवार 28 नवंबर को अजमेर, जयपुर, उदयपुर संभाग और आसपास के इलाके में कहीं-कहीं हल्की बारिश/बूंदाबांदी होने की संभावना है. विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि बाकी हिस्सों में मौसम फिलहाल शुष्क बना रहेगा. सुबह की सर्दी में दिखी तेजी : मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी हवाओं के सक्रिय होने से रात का तापमान और गिर रहा है, जिससे सुबह-सुबह ठंड अधिक महसूस की जा रही है. प्रदेश में बुधवार को सुबह और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. जहां पूर्वी राजस्थान में फतेहपुर 7.2°C के साथ सबसे ठंडा स्थान रहा, वहीं पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर 29.4°C के अधिकतम तापमान के साथ सबसे गर्म जिला बना रहा. मौसम विभाग ने 27 नवंबर 2025 की तापमान रिपोर्ट जारी की, जिसमें पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों में दिन-रात के तापमान में बड़ा अंतर देखा गया. पढ़ें: सर्दियों का ये मौसम कहीं बढ़ा न दे आंखों में सूखापन, जानिए ड्राई आइज बचाव के घरेलू उपाय