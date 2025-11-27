ETV Bharat / state

आज दिखेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर, प्रदेश के इन इलाकों में बरसात से बढ़ेगी सर्दी

प्रदेश में आज से तीन संभागों में बारिश के बाद सर्दी के तेवर और तीखे होने की संभावना है.

मौसम विभाग जयपुर (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 27, 2025 at 2:07 PM IST

जयपुर: मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 48 घंटों में पूरे राजस्थान में न्यूनतम तापमान में और गिरावट होने की संभावना है. उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण हवा की दिशा बदल रही है, जिससे रात और सुबह की ठंड और बढ़ सकती है. विभाग ने किसानों और आमजनों को सुबह के समय सावधानी बरतने की सलाह दी है, साथ ही आज 27 नवंबर को जोधपुर, उदयपुर और अजमेर संभाग के कुछ हिस्सों में मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश /बूंदाबांदी होने की संभावना जताई है. शुक्रवार 28 नवंबर को अजमेर, जयपुर, उदयपुर संभाग और आसपास के इलाके में कहीं-कहीं हल्की बारिश/बूंदाबांदी होने की संभावना है. विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि बाकी हिस्सों में मौसम फिलहाल शुष्क बना रहेगा.

सुबह की सर्दी में दिखी तेजी : मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी हवाओं के सक्रिय होने से रात का तापमान और गिर रहा है, जिससे सुबह-सुबह ठंड अधिक महसूस की जा रही है. प्रदेश में बुधवार को सुबह और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. जहां पूर्वी राजस्थान में फतेहपुर 7.2°C के साथ सबसे ठंडा स्थान रहा, वहीं पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर 29.4°C के अधिकतम तापमान के साथ सबसे गर्म जिला बना रहा. मौसम विभाग ने 27 नवंबर 2025 की तापमान रिपोर्ट जारी की, जिसमें पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों में दिन-रात के तापमान में बड़ा अंतर देखा गया.

सर्दियों का ये मौसम कहीं बढ़ा न दे आंखों में सूखापन, जानिए ड्राई आइज बचाव के घरेलू उपाय

मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पूर्वी राजस्थान के जिलों में सर्दी का असर लगातार बढ़ रहा है. फतेहपुर का न्यूनतम तापमान 7.2°C दर्ज किया गया, जो पूरे प्रदेश में सबसे कम था. इसके अलावा कई अन्य स्थानों पर भी रात का तापमान 10°C से नीचे चला गया.

पूर्वी राजस्थान के प्रमुख न्यूनतम तापमान

  • फतेहपुर – 7.2°C
  • अलवर – 8.8°C
  • पिलानी – 8.3°C
  • करौल – 9.5°C
  • झुंझुनू – 10.6°C

पश्चिमी राजस्थान में दिन का तापमान अधिक: श्रीगंगानगर 8.3°C तापमान के साथ पश्चिमी राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान रहा. पश्चिमी राजस्थान के जिलों में दिन में गर्मी का असर बना हुआ है. बाड़मेर और जवाई डेम (पाली) दोनों जगह अधिकतम तापमान 29.4°C दर्ज किया गया, जो राज्य में सबसे अधिक है. दिन में हल्की गर्मी, कई शहरों में 25–26 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिकतम तापमान बना हुआ है. वहीं अजमेर, कोटा और उदयपुर जैसे जिलों में दिन का तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा, जो सामान्य है.

पश्चिमी राजस्थान के अधिकतम तापमान

  • बाड़मेर / जवाई डैम – 29.4°C
  • जालोर – 28.1°C
  • जैसलमेर – 27.6°C
  • जोधपुर शहर – 27.4°C
  • फलौदी – 25.4°C

दिसंबर के पहले हफ्ते में दिखेगा बदलाव: मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 29 और 30 नवंबर को राज्य के दक्षिणी में पूर्वी भागों में कहीं-कहीं मध्यम से घना कोहरा छाए रहने की संभावना है. दिसंबर के प्रथम सप्ताह में उत्तरी हवाओं के प्रभाव से न्यूनतम तापमान में फिर से 3-4 डिग्री गिरावट होने और शेखावाटी क्षेत्र में कहीं-कहीं शीतलहर की संभावना है.

WEATHER IN RAJASTHAN
WESTERN DISTURBANCE
INCREASE IN COLD
WEATHER UPDATE

