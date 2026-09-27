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दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद मौसम में घुली ठंडक, घरों में कूलर एसी हुए बंद

दिल्ली-एनसीआर में शनिवार शाम हुई बारिश से मौसम का मिजाज बदला, मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक बारिश का जताया पूर्वानुमान

शनिवार शाम हुई बारिश से मौसम का मिजाज बदला,घुली ठंडक
शनिवार शाम हुई बारिश से मौसम का मिजाज बदला,घुली ठंडक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 27, 2026 at 7:52 AM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में शनिवार शाम हुई बारिश से मौसम का मिजाज बदल गया. दिन भर उमस और गर्मी के बाद शाम को हुई बारिश ने लोगों को राहत दी. मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक दिल्ली में बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है. दिल्ली में शनिवार को अधिकतमत 29.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 5.1 डिग्री सेल्सियस कम है, जबकि न्यूनतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.7 डिग्री कम रहा. पालम में न्यूनतम तापमान 20.5 ,लोधी रोड में 22.8 डिग्री सेल्सियस और आयानगर में 22.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

दिल्ली में कल हुई बारिश के बाद लोगों को अब ठंड का एहसास होने लगा हैं. कमरों में AC और कूलर लोगों को रात के समय बंद करने पड़ गए. मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज रविवार और सोमवार को भी मौसम बदला हुआ रहेगा. तीनों दिन तक आसमान में सामान्यतया बादल छाए रहेंगे. रविवार को भी हल्की से मध्यम वर्षा और तेज हवा चलने की संभावना है.

मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक बारिश का जताया पूर्वानुमान
मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक बारिश का जताया पूर्वानुमान (ETV Bharat)

रविवार को सामान्य रूप से बादल छाए रहने की संभावना है. इस दौरान अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. इसके बाद दो अक्टूबर तक दिल्ली में कमोबेश ऐसा ही मौसम का मिज़ाज रहने वाला है.

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में रविवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 57 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 88, गुरुग्राम में 63, गाजियाबाद में 75, ग्रेटर नोएडा में 72 और नोएडा में 68 अंक पर बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर बना हुआ है.

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