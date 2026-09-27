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दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद मौसम में घुली ठंडक, घरों में कूलर एसी हुए बंद

शनिवार शाम हुई बारिश से मौसम का मिजाज बदला,घुली ठंडक ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में शनिवार शाम हुई बारिश से मौसम का मिजाज बदल गया. दिन भर उमस और गर्मी के बाद शाम को हुई बारिश ने लोगों को राहत दी. मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक दिल्ली में बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है. दिल्ली में शनिवार को अधिकतमत 29.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 5.1 डिग्री सेल्सियस कम है, जबकि न्यूनतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.7 डिग्री कम रहा. पालम में न्यूनतम तापमान 20.5 ,लोधी रोड में 22.8 डिग्री सेल्सियस और आयानगर में 22.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.