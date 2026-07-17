ETV Bharat / state

MLA ने मंच से की CM धामी की तारीफ तो असहज हुई कांग्रेस, राहुल के दौरे से पहले बुटोला को देनी पड़ी सफाई

कांग्रेस के बदरीनाथ विधानसभा सीट से विधायक लखपत बुटोला ने सरकारी कार्यक्रम में मंच से सीएम धामी की तारीफ की थी, अब लिया यू-टर्न

LAKHPAT BUTOLA PRAISES CM DHAMI
15 जुलाई को सीएम के कार्यक्रम में बोलते बदरीनाथ विधायक लखपत बुटोला (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 17, 2026 at 11:30 AM IST

|

Updated : July 17, 2026 at 12:24 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: आज राहुल गांधी देहरादून आ रहे हैं. उनका छात्रों की गूंज कार्यक्रम है. उत्तराखंड कांग्रेस इस कार्यक्रम की तैयारियों में जीन जान से जुटी है. राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी भी अपने सर्वोच्च नेता के दौरे से आशान्वित है, लेकिन इस बीच कांग्रेस के बदरीनाथ से विधायक लखपत बुटोला ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान कुछ ऐसा कह दिया कि पूरी पार्टी ही असहज दिखाई देने लगी. नतीजतन कांग्रेस विधायक को फौरन सोशल मीडिया पर आकर अपनी सफाई पेश करनी पड़ गई.

कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला ने की थी सीएम धामी की तारीफ: बात उत्तराखंड में धामी सरकार के प्रदेश स्तर पर चलाए जा रहे जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वारा कार्यक्रम से जुड़ी है. दरअसल धामी सरकार प्रदेश भर में इस कार्यक्रम को कर रही है और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी तमाम जिलों में जाकर कार्यक्रम के दौरान सरकार की उपलब्धियां को बयां कर रहे हैं. 15 जुलाई को ऐसा ही एक कार्यक्रम चमोली जिले में भी हुआ. वहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में सरकार की उपलब्धियां को बयां किया गया. खास बात यह रही कि कांग्रेस के बदरीनाथ से विधायक लखपत बुटोला भी मंच पर पहुंचे और इस दौरान मुख्यमंत्री की कई मायनों में जमकर तारीफ की.

लखपत बुटोला ने दी सफाई (Etv Bharat)

कार्यक्रम में बुटोला ने जनता से सीएम के लिए तालियां भी बजवाईं: कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला ने कहा कि कई लोग कहते हैं कि धामी सरकार में विधायकों के साथ भेदभाव हो रहा है, लेकिन वह मुख्यमंत्री का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि प्रदेश में सबसे ज्यादा काम बदरीनाथ विधानसभा क्षेत्र में करवाए गए. इस दौरान कांग्रेस विधायक ने मुख्यमंत्री के युवा मुख्यमंत्री के रूप में सबसे ज्यादा या बड़ा कार्यकाल होने पर भी उन्हें बधाई दी और अपने संबोधन में कई बार उनकी तारीफ में जनता से भी तालियां बजवाईं.

बुटोला के बयान से असहज हुई पार्टी तो देनी पड़ी सफाई: यह सब तब हुआ जब उत्तराखंड में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी पहुंच रहे हैं और उनका यह कार्यक्रम सरकार के खिलाफ राज्य में कांग्रेस को संजीवनी देने के रूप में देखा जा रहा है. ऐसी स्थिति में कांग्रेस के विधायक द्वारा मंच से इस तरह की बात कही जाने पर पूरी पार्टी असहज स्थिति में दिखाई दी है. हालांकि इस मामले पर कई नेता बचते हुए भी नजर आए, लेकिन इन्हीं सभी परिस्थितियों के बीच कांग्रेस के विधायक को आखिरकार खुद आगे आकर सफाई देनी पड़ी.

बुटोला ने कहा मैंने नहीं की सीएम की तारीफ: बैक फुट पर आए कांग्रेस के बदरीनाथ से विधायक लखपत बुटोला ने कहा कि उनकी बातों को गलत तरीके से लिया गया है. सोशल मीडिया पर और तमाम जगहों पर तरह-तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन वह यह कहना चाहते हैं कि उन्होंने मंच से कोई भी ऐसी बात नहीं कही जो मुख्यमंत्री के पक्ष में थी. उन्होंने अपनी पुरानी बातों को संतुलित करते हुए कहा कि उन्होंने जो भी बात कहीं, वह सरकार पर तंज थीं.

लखपत बुटोला ने कहा कि उनके द्वारा लगातार सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर मुहिम छेड़ी गई है. उन्होंने यह भी साफ किया है कि जो उनकी विधानसभा सीट में कम हुए हैं, वह सब सरकार द्वारा डर से या उनके प्रयासों से ही संभव हो पाए हैं. जहां तक धामी सरकार की बात है, तो राज्य में बदरीनाथ में जिस तरह से दान चोरी प्रकरण चल रहा है, उससे साफ है कि यह सब मुख्यमंत्री और सरकार की शह पर ही हो रहा है.

राहुल गांधी के दौरे से पहले उत्तराखंड कांग्रेस अपने एमएलए के बयान से असहज: आज शुक्रवार को उत्तराखंड में राहुल गांधी का दौरा है. राहुल गांधी छात्रों के साथ संवाद करने वाले हैं. इस दौरान राज्य में बेरोजगारी के मुद्दे से लेकर पेपर लीक जैसे मामलों पर राहुल गांधी छात्रों के साथ बात करने वाले हैं. ऐसे में कांग्रेस विधायक के बयानों का सोशल मीडिया पर वायरल होना कांग्रेस के लिए अजीब सी स्थिति बना रहा है. हालांकि अब कांग्रेस के ही विधायक ने खुद इस मामले पर सफाई दे दी है और बैक फुट पर आते हुए उन्होंने सरकार पर एक बार फिर जोरदार हमला भी कर दिया है.
ये भी पढ़ें: सीएम धामी के 'फैन' हुए कांग्रेस विधायक! जमकर की तारीफ, पांच साल के कार्यकाल पर भी दी बधाई

Last Updated : July 17, 2026 at 12:24 PM IST

TAGGED:

LAKHPAT BUTOLA CHANGES STATEMENT
RAHUL GANDHI VISIT TO UTTARAKHAND
लखपत बुटोला सीएम धामी तारीफ
लखपत बुटोला ने बयान बदला
LAKHPAT BUTOLA PRAISES CM DHAMI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.