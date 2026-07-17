ETV Bharat / state

MLA ने मंच से की CM धामी की तारीफ तो असहज हुई कांग्रेस, राहुल के दौरे से पहले बुटोला को देनी पड़ी सफाई

15 जुलाई को सीएम के कार्यक्रम में बोलते बदरीनाथ विधायक लखपत बुटोला ( Etv Bharat )

देहरादून: आज राहुल गांधी देहरादून आ रहे हैं. उनका छात्रों की गूंज कार्यक्रम है. उत्तराखंड कांग्रेस इस कार्यक्रम की तैयारियों में जीन जान से जुटी है. राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी भी अपने सर्वोच्च नेता के दौरे से आशान्वित है, लेकिन इस बीच कांग्रेस के बदरीनाथ से विधायक लखपत बुटोला ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान कुछ ऐसा कह दिया कि पूरी पार्टी ही असहज दिखाई देने लगी. नतीजतन कांग्रेस विधायक को फौरन सोशल मीडिया पर आकर अपनी सफाई पेश करनी पड़ गई. कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला ने की थी सीएम धामी की तारीफ: बात उत्तराखंड में धामी सरकार के प्रदेश स्तर पर चलाए जा रहे जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वारा कार्यक्रम से जुड़ी है. दरअसल धामी सरकार प्रदेश भर में इस कार्यक्रम को कर रही है और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी तमाम जिलों में जाकर कार्यक्रम के दौरान सरकार की उपलब्धियां को बयां कर रहे हैं. 15 जुलाई को ऐसा ही एक कार्यक्रम चमोली जिले में भी हुआ. वहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में सरकार की उपलब्धियां को बयां किया गया. खास बात यह रही कि कांग्रेस के बदरीनाथ से विधायक लखपत बुटोला भी मंच पर पहुंचे और इस दौरान मुख्यमंत्री की कई मायनों में जमकर तारीफ की. लखपत बुटोला ने दी सफाई (Etv Bharat) कार्यक्रम में बुटोला ने जनता से सीएम के लिए तालियां भी बजवाईं: कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला ने कहा कि कई लोग कहते हैं कि धामी सरकार में विधायकों के साथ भेदभाव हो रहा है, लेकिन वह मुख्यमंत्री का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि प्रदेश में सबसे ज्यादा काम बदरीनाथ विधानसभा क्षेत्र में करवाए गए. इस दौरान कांग्रेस विधायक ने मुख्यमंत्री के युवा मुख्यमंत्री के रूप में सबसे ज्यादा या बड़ा कार्यकाल होने पर भी उन्हें बधाई दी और अपने संबोधन में कई बार उनकी तारीफ में जनता से भी तालियां बजवाईं.