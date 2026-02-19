ETV Bharat / state

हिमाचल में बारिश का डबल झटका, पोस्ट मानसून के बाद विंटर सीजन भी कमजोर रहने के आसार

हिमाचल प्रदेश में पोस्ट मानसून सीजन के बाद अब विंटर सीजन में भी बारिश के कम होने के आसार हैं.

हिमाचल में बारिश का डबल झटका
हिमाचल में बारिश का डबल झटका (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : February 19, 2026 at 8:19 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल प्रदेश में मौसम का मिजाज इस बार उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा. पोस्ट मानसून सीजन में सामान्य से 16 फीसदी कम बारिश दर्ज होने के बाद अब सर्दियों का मौसम भी प्रदेश को राहत देता नहीं दिख रहा. 1 जनवरी से शुरू हुआ विंटर सीजन 28 फरवरी को समाप्त होने जा रहा है, लेकिन आंकड़े संकेत दे रहे हैं कि इस दौरान भी बारिश सामान्य से कम ही रह सकती है.

पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश सिर्फ मौसम की घटना नहीं, बल्कि यहां की अर्थव्यवस्था, जल स्रोतों और खेती-किसानी की जीवन रेखा है. सेब उत्पादक क्षेत्रों से लेकर निचले इलाकों की गेहूं और सब्जी की फसलें तक, सबकी निगाहें आसमान पर टिकी रहती हैं. ऐसे में लगातार दो सीजन में कम वर्षा का रुख प्रदेश के लिए “डबल झटका” साबित हो सकता है.

सीनियर साइंटिस्ट संदीप कुमार शर्मा (ETV Bharat)

आउटलुक में सामान्य से कम बारिश की संभावना

पोस्ट मानसून की कमी के बाद सर्दियों में भी कम बारिश का ट्रेंड प्रदेशवासियों के लिए निराशाजनक संकेत है. अब सबकी निगाहें फरवरी के आखिरी हफ्तों पर टिकी हैं. लेकिन मौसम विभाग के आउट लुक पर नजर डालें तो प्रदेश में पहले ही फरवरी महीने में बादलों के सामान्य से कम बरसने के कम आसार जताए गए थे. ऐसे में यह विंटर सीजन सामान्य से कम बारिश के आंकड़े के साथ इतिहास में दर्ज होने वाला है.

वहीं, फरवरी महीने में प्रदेश भर में अभी तक 14.4 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 78 फीसदी कम है. वहीं, 1 फरवरी से 19 फरवरी तक प्रदेश में सामान्य बारिश का आंकड़ा 64.1 फीसदी का है. इसी तरह से अगर 1 जनवरी से 19 फरवरी तक के विंटर सीजन में बारिश के आंकड़ों पर गौर करें तो प्रदेश में 101.9 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 32 फीसदी कम है.

वहीं, इस अवधि के दौरान सामान्य बारिश का आंकड़ा 149.4 मिलीमीटर है. मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में प्रदेश भर में सामान्य तौर पर मौसम के साफ रहने के आसार जताए गए हैं. ऐसे अभी तक सामान्य से कम चल रहे बारिश के आंकड़े में अब सुधार होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं.

विंटर सीजन किस जिला में कितनी बारिश

हिमाचल में 1 जनवरी से शुरू हुए विंटर सीजन में 19 फरवरी तक बिलासपुर में 85.9 मिलीमीटर बारिश हुई है. ये आंकड़ा सामान्य से 4 फीसदी कम है. इसी तरह से चंबा जिला में 109.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जो सामान्य से 49 फीसदी कम है. हमीरपुर जिला में 99.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, ये बारिश का आंकड़ा सामान्य से 2 फीसदी कम है.

कांगड़ा जिला में 92.7 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 29 फीसदी कम है. वहीं, किन्नौर जिला में 67.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, बारिश का ये आंकड़ा सामान्य से 61 फीसदी कम है. कुल्लू जिला में 128.9 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 16 फीसदी कम है. इसी तरह से लाहौल स्पीति में 122.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, यह सामान्य से 30 फीसदी कम है.

मंडी जिला में 97.4 मिलीमीटर बारिश हुई है, ये आंकड़ा सामान्य से 10 फीसदी कम है. इसके अलावा शिमला जिला में 73.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो सामान्य से 34 फीसदी कम है. सिरमौर जिला में 81 मिलीमीटर बारिश हुई है, बारिश का ये आंकड़ा सामान्य से 13 फीसदी कम है. इसी तरह से सोलन जिला में 115.9 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 15 फीसदी अधिक है. वहीं, ऊना जिला में 111.8 मिलीमीटर बारिश हुई है, यह बारिश सामान्य से 37 फीसदी अधिक दर्ज की गई है.

प्रदेश में सामान्य से कम बरसा पोस्ट मानसून सीजन

हिमाचल में पोस्ट मानसून सीजन में भी किसानों, बागवानों और पर्यटकों को निराश किया है. पोस्ट मानसून सीजन में 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक प्रदेश में 69.7 मिलीमीटर बारिश हुई. जो सामान्य से 16 फीसदी कम रिकॉर्ड की गई. इस दौरान सामान्य बारिश का आंकड़ा 82.9 मिलीमीटर बारिश का है. पोस्ट मानसून सीजन में बिलासपुर में 93.3 मिलीमीटर बारिश हुई है. ये आंकड़ा सामान्य से 94 फीसदी अधिक है.

इसी तरह से चंबा जिला में 92.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जो सामान्य से 24 फीसदी कम है. हमीरपुर जिला में 67.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, ये बारिश का आंकड़ा सामान्य से 21 फीसदी अधिक रहा. कांगड़ा जिला में 95.6 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 23 फीसदी अधिक रही. वहीं, किन्नौर जिला में 40.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, बारिश का ये आंकड़ा सामान्य से 43 फीसदी कम रहा.

कुल्लू जिला में 83.2 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 12 फीसदी कम रही. इसी तरह से लाहौल स्पीति में 49.4मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, यह सामान्य से 48 फीसदी कम रहा. मंडी जिला में 69.9 मिलीमीटर बारिश हुई, ये आंकड़ा सामान्य से 18 फीसदी अधिक रहा. इसके अलावा शिमला जिला में 59.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य से 9 फीसदी कम रिकॉर्ड की गई.

सिरमौर जिला में 96.9 मिलीमीटर बारिश हुई, बारिश का ये आंकड़ा सामान्य से 48 फीसदी अधिक है. इसी तरह से सोलन जिला में 93.3 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 41 फीसदी अधिक रही. वहीं, ऊना जिला में 64.4 मिलीमीटर बारिश हुई, यह बारिश सामान्य से 33 फीसदी अधिक दर्ज की गई.

आउटलुक में सामान्य से कम बारिश

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के सीनियर साइंटिस्ट संदीप कुमार शर्मा का कहना, 'बीते 24 घंटे में मनाली में हल्की की बारिश रिकॉर्ड की गई है. आगामी दिनों में 19 फरवरी से 25 फरवरी तक मौसम साफ बना रहेगा. हालांकि, 23 फरवरी को लाहौल स्पीति, सिरमौर व किन्नौर में हल्के बादल हो सकते हैं. लेकिन बारिश की संभावना काफी कम है. आगामी 7 दिनों में मौसम साफ बना रहेगा'.

उन्होंने कहा कि 19 फरवरी तक प्रदेश भर में सामान्य से 78 फीसदी कम बारिश रिकॉर्ड की गई है. वहीं, विंटर सीजन में भी सामान्य से 32 फीसदी कम बारिश हुई है. उन्होंने कहा कि जो हमारा आउटलुक है, उसमें भी फरवरी में सामान्य से कम बारिश दर्ज किए जाने की संभावना थी.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में बिगड़ा मौसम का मिजाज, ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी की संभावना

TAGGED:

WEATHER ALERT
POST MONSOON
WINTER SEASON
RAINFALL IN HIMACHAL
HIMACHAL WEATHER UPDATE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.