दिल्ली में प्रदूषण और ठंड के बाद अब कोहरे ने भी दिखाया असर, जाने कैसा रहेगा मौसम
दिल्ली में प्रदूषण गंभीर स्थिति में हैं. दिन में गर्मी महसूस हो रही है. रातें ठंडी होने लगी है. बारिश होगी या नहीं, जानिए
Published : November 26, 2025 at 7:33 AM IST
नई दिल्ली: उत्तर भारत में अब कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू हो गई है. पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के बाद उत्तर भारत में सर्दियों ने पैर पसारना शुरू कर दिया है. राजधानी दिल्ली में धीरे-धीरे सर्दी के साथ सुबह के समय कोहरा भी साफ नजर आ रहा है.
मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में पिछले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट और अधिकतम तापमान 01 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया. दिल्ली में कल न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 22-25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. इस दौरान दिल्ली में 12 किमी प्रति घंटे की गति से पश्चिमी हवाएं चलीं.
#WATCH दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में AQI ‘बहुत खराब’ श्रेणी में बना हुआ है।— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 26, 2025
वीडियो AIIMS से है। pic.twitter.com/pvhAPdzVTR
आज मौसम ठंडा और कोहरा रहने की संभावना
मौसम विभाग की माने तो बुधवार को दिल्ली में आज मौसम ठंडा रहेगा और सुबह के समय हल्का से मध्यम कोहरा छाए रहने की संभावना है. दिन में मौसम मुख्य रूप से साफ और धूप वाला रहेगा. इस दौरान अधिकतम तापमान लगभग 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है, जबकि न्यूनतम तापमान लगभग 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है. मौसम के पूर्वानुमान के मुताबिक 26 नवंबर से लेकर 1 नवंबर तक मौसम में फिर बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है. 29 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है.
अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 300 से ऊपर और 400 के बीच
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में बुधवार सुबह 7:00 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 337 अंक बना हुआ है जो कि बीते दिन के मुकाबले कम है. दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 312 गाजियाबाद में 325 गुरुग्राम में 335 ग्रेटर नोएडा में 341 और नोएडा में 337 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकतर इलाकों में AQI लेवल 300 से ऊपर और 400 के बीच में बना हुआ है, जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 400 से ऊपर और 500 के बीच में बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 400 सुपर और 500 के बीच में बना हुआ है.
VIDEO | Delhi: Water being spread using anti-smog gun to mitigate dust as the capital city region continues to witness poor air quality. Early morning visuals from India Gate area. #DelhiWeather #AirQuality #WeatherUpdate— Press Trust of India (@PTI_News) November 26, 2025
(Full video available on PTI Videos -… pic.twitter.com/aaO9DTDaYW
राजधानी दिल्ली में हवा की क्वालिटी खराब बनी हुई है, इसलिए धूल कम करने के लिए एंटी-स्मॉग गन से पानी फैलाया जा रहा है.
