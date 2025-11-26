ETV Bharat / state

दिल्ली में प्रदूषण और ठंड के बाद अब कोहरे ने भी दिखाया असर, जाने कैसा रहेगा मौसम

दिल्ली में प्रदूषण गंभीर स्थिति में हैं. दिन में गर्मी महसूस हो रही है. रातें ठंडी होने लगी है. बारिश होगी या नहीं, जानिए

दिल्ली का मौसम
दिल्ली का मौसम (SOURCE: PTI)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 26, 2025 at 7:33 AM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: उत्तर भारत में अब कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू हो गई है. पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के बाद उत्तर भारत में सर्दियों ने पैर पसारना शुरू कर दिया है. राजधानी दिल्ली में धीरे-धीरे सर्दी के साथ सुबह के समय कोहरा भी साफ नजर आ रहा है.

मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में पिछले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट और अधिकतम तापमान 01 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया. दिल्ली में कल न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 22-25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. इस दौरान दिल्ली में 12 किमी प्रति घंटे की गति से पश्चिमी हवाएं चलीं.

आज मौसम ठंडा और कोहरा रहने की संभावना

मौसम विभाग की माने तो बुधवार को दिल्ली में आज मौसम ठंडा रहेगा और सुबह के समय हल्का से मध्यम कोहरा छाए रहने की संभावना है. दिन में मौसम मुख्य रूप से साफ और धूप वाला रहेगा. इस दौरान अधिकतम तापमान लगभग 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है, जबकि न्यूनतम तापमान लगभग 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है. मौसम के पूर्वानुमान के मुताबिक 26 नवंबर से लेकर 1 नवंबर तक मौसम में फिर बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है. 29 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है.

अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 300 से ऊपर और 400 के बीच

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में बुधवार सुबह 7:00 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 337 अंक बना हुआ है जो कि बीते दिन के मुकाबले कम है. दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 312 गाजियाबाद में 325 गुरुग्राम में 335 ग्रेटर नोएडा में 341 और नोएडा में 337 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकतर इलाकों में AQI लेवल 300 से ऊपर और 400 के बीच में बना हुआ है, जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 400 से ऊपर और 500 के बीच में बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 400 सुपर और 500 के बीच में बना हुआ है.

राजधानी दिल्ली में हवा की क्वालिटी खराब बनी हुई है, इसलिए धूल कम करने के लिए एंटी-स्मॉग गन से पानी फैलाया जा रहा है.

