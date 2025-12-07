दिल्ली-NCR में गिरने लगा तापमान, बढ़ने लगी ठंड, AQI अब भी ‘बहुत खराब’ श्रेणी में बरकरार
मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली में रविवार को आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे और सुबह के समय धुंध छाई रहेगी.
Published : December 7, 2025 at 7:43 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में सर्दी के साथ प्रदूषण का कहर जारी है. अभी पहाड़ों में ताजा बर्फबारी और बारिश से दिल्ली-एनसीएआर में ठंड कहर बरपाने वाली है. दिल्ली में कल शनिवार को सुबह से ही मौसम में ठंडक बनी हुई थी. जैसे-जैसे दिन चढ़ता गया, वैसे-वैसे दिन में सूरज की गर्मी का हल्का अहसास हुआ. प्रदूषण की बात करें तो राजधानी दिल्ली में रविवार सुबह 7:00 बजे तक औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 305 अंक बना हुआ है.
बता दें कि बीते दिन अधिकतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया, जो मौसम के औसत से 2.7 डिग्री अधिक रहा. दिल्ली में अधिकतम आर्द्रता 100 प्रतिशत और न्यूनतम आर्द्रता 40 प्रतिशत रही. वहीं, आया नगर सबसे ठंडा इलाका रहा। यहां न्यूनतम पारा 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
VIDEO | The national capital wakes up to a hazy morning as a thick layer of smog wraps the city in a grey veil. Drone visuals from Burari show layers of haze hovering over roads and rooftops, while the AQI remains in the ‘very poor’ category in this part of Delhi.#Delhi #Burari… pic.twitter.com/32Bl4mkMqX— Press Trust of India (@PTI_News) December 7, 2025
मौसम विभाग के अनुसार, 8 से 12 दिसंबर तक दिल्ली में मौसम मुख्य रूप से साफ रहेगा. सुबह के समय हल्का कोहरा या धुंध रहने की संभावना है, जबकि दिन में तेज धूप और हल्के बादल रहेंगे. न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 23 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. 8 दिसंबर को अधिकतर आसमान साफ रहेगा, लेकिन सुबह धुंध छाएगी.
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार राजधानी दिल्ली में रविवार सुबह 7:00 बजे तक औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 305 अंक बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 312 गुरुग्राम में 308 गाजियाबाद में 318 ग्रेटर नोएडा में 302 और नोएडा में 298 अंकों बना हुआ है. राजधानी दिल्ली की अधिकतर इलाकों में AQI लेवल 300 से ऊपर और 400 के बीच में बना हुआ है, जो कि कुछ चालकों में एक AQI लेवल 200 से ऊपर और 300 के बीच में बना हुआ है.
