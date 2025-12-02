ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR में सर्दी और प्रदूषण का दोहरा प्रकोप, AQI अब भी ‘बहुत खराब’ श्रेणी में बरकरार

मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है.

दिल्ली- एनसीआर में सर्दी के साथ बढ़ा प्रदूषण
दिल्ली- एनसीआर में सर्दी के साथ बढ़ा प्रदूषण (File Photo)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 2, 2025 at 7:59 AM IST

नई दिल्ली: उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है. दिसंबर की शुरुआत से ही कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है. कई इलाकों में सुबह के समय कोहरा देखने को मिल रहा है. दिल्ली में सोमवार की सुबह इस मौसम की सबसे ठंडी सुबह रही है. अगर बात वायु प्रदूषण की करें तो राजधानी दिल्ली में मंगलवार सुबह 7:00 तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 333 अंक बना हुआ है.

दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में सोमवार को न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यह सामान्य से 4.6 डिग्री सेल्सियस कम है.

मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. मौसम विभाग ने दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में अगले 4 दिन के लिए शीत लहर का येलो अलर्ट जारी किया है. IMD ने 4-5 दिसंबर को सबसे ज्यादा तापमान दिल्ली में गिरने वाला है. रात का तापमान इन दो दिनों में 6 डिग्री से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा. रात बेहद सर्द हो जाएगी, जबकि दिन का अधिकतम तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है.

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में मंगलवार सुबह 7:00 तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 333 अंक बना हुआ है, जबकि फरीदाबाद में 312 गुरुग्राम में 308 ग्रेटर नोएडा में 325 गाजियाबाद में 328 नोएडा में 332 अंक बना हुआ है. दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 300 से ऊपर और 400 के बीच में बना हुआ है.

