पीएम मोदी की अपील से मिट्टी के दीये की बिक्री में भी आई तेजी, दुकानों पर उमड़ रही भीड़

दीवाली पर मिट्टी के दीये और बर्तन ​विक्रेताओं के दिन फिर गए हैं. पहले के मुकाबले इस बार मिट्टी के आइटम्स की डिमांड बढ़ी है.

people shopping at the store
दुकान पर खरीदारी करते लोग (ETV Bharat Jodhpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 19, 2025 at 6:33 AM IST

Updated : October 19, 2025 at 6:53 AM IST

जोधपुर: अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ के बाद देश में स्वदेशी को प्राथमिकता पर जोर दिया जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित पूरी केंद्र सरकार और राज्य सरकार स्वदेशी उत्पादों को प्रमोट कर रही है. जिसका असर इस दिवाली पर सामने आने लगा है. जोधपुर शहर में मिट्टी के बर्तन और दिये की दुकानों पर भीड़ उमड़ रही है. लोग बढ़-चढ़ कर इनकी खरीदारी कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि पीएम मोदी की अपील पर अपने हस्तशिल्पियों को मजबूत बनाने के लिए यह जरूरी भी है. दीपक निर्माता और विक्रेता मनीष प्रजापति ने बताया कि इस बार मिट्टी के दीपक और बर्तनों की काफी डिमांड है. परंपरागत बर्तन और दीपक के अलावा हमने गुजरात से भी मिट्टी के आइटम मंगाए हैं, जो काफी पसंद किए जा रहे हैं.

आत्म निर्भरता के लिए स्वदेशी जरूरी: मिट्टी के बर्तन और दीपक खरीदने आए राहुल बागरेचा ने बताया कि देश की आर्थिक मजबूती के लिए जरूरी है कि हम अपने लोगों को मजबूत करें. इसलिए स्वदेशी अपनाना चाहिए. श्रीप्रकाश सोनी ने कहा कि विदेश पर निर्भरता खत्म करनी चाहिए. इसलिए प्रधानमंत्री के संदेश से प्रेरित हो मिट्टी के बर्तन और दीपक खरीद रहे हैं. खुशबू बिश्नोई और अनीता शर्मा ने कहा कि वह पीएम की अपील पर इस बार स्वदेशी खरीदारी कर रही हैं.

मिट्टी के दीयों के प्रति बढ़ा क्रेज (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें: मिट्टी के दीये की मार्केट में जबरदस्त डिमांड, इस बार खपत हुई दोगुनी, कमाई भी पहले से ज्यादा

हर तरह का मिट्टी से बना सामान उपलब्ध: इस बार बाजार में मिट्टी के बर्तन, दीपक के अलावा सजावटी सामान भी बड़ी मात्रा में आया है. घर पर चाइनीज लाइट की जगह मिट्टी के झूमर भी लगाए जा सकते हैं. इसके अलावा दीपक भी कई आकर्षक कलर में हैं. मनीष प्रजापति ने बताया कि इस बार दीपक के गिफ्ट पैक भी पसंद किए जा रहे हैं, जो एक दूसरे को गिफ्ट देने के लिए लोग खरीद रहे हैं.

Lamps available in different designs
अलग-अलग डिजाइन में उपलब्ध दीपक (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें: Dhanteras 2025 : स्वदेशी से जगमगाया बाजार, प्रदेश में धनतेरस पर बंपर कारोबार

दुकानें सजा बेच रहे मिट्टी के बने सामान: इस बार मिट्टी के बर्तन और दिए ​बेचने वाले विक्रेता भी आकर्षक सजावट वाली दुकानों के माध्यम से बिक्री कर रहे हैं. शहर की मुख्य पाल रोड, मेडिकल कॉलेज के पास, मंडोर, रातानाडा में ये अस्थाई दुकानें लगाई हैं. दुकानों को फेस्टिवल थीम पर सजाया गया है, जो काफी आकर्षक नजर आती हैं. जबकि पूर्व में सड़क के किनारे दीपक बिकते नजर आते थे.

Demand for clay items increased
मिट्टी के आइटम्स की डिमांड बढ़ी (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें: महिलाओं ने गाय के गोबर से बनाए दीये, दीपावली की रोशनी बनी आत्मनिर्भरता की किरण

जोधपुर के आसपास के इलाकों में बनाते हैं दीपक: जोधपुर जिले के कई गांव में आज भी कुम्हार चाक पर दीपक बना रहे हैं. हालांकि यह चाक इलेक्ट्रिक चाक में परिवर्तित हो गए हैं. क्षेत्र के झालामंड, बिलाड़ा, पीपाड़ सहित अन्य गांव में यह काम जारी है. इसके अलावा बालोतरा जिले में भी परम्परागत रूप से मिट्टी के दिए और बर्तन बनाए जाते हैं.

