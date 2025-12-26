ETV Bharat / state

लखनऊ फिर हुआ शर्मसार; पीएम मोदी के प्रोग्राम के बाद गमले चुराकर ले गए कार-स्कूटी सवार, वीडियो के आधार पर दर्ज होगी FIR

तहज़ीब के शहर में शर्मनाक हरकत ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: ​राजधानी लखनऊ में एक बार फिर गमला चोर सक्रिय हो गए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया था. इसके कुछ ही घंटों बाद, वहां सजावट के लिए रखे गए सैकड़ों गमले लोग अपनी स्कूटी और कारों में भरकर ले गए. पुलिस की मौजूदगी में लोग गमले चोरी कर रहे थे. अब इस मामले में कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है. एक गमले की कीमत करीब 100 रुपये: वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि वीआईपी कार्यक्रम खत्म होते ही लोग कैसे सार्वजनिक संपत्ति पर टूट पड़े कोई स्कूटी पर गमले लाद रहा है, तो कोई अपनी महंगी कार में चोरी करके फूल के गमले रख रहा है. गमले चोरी करते कार-स्कूटी सवार (Video Credit: ETV Bharat) LDA ने बचे हुए गमले हटवाए: मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी लोगों को रोकने के बजाय मुस्कुराते हुए खड़े रहे. इस लापरवाही के कारण देखते ही देखते फूलों से सजा इलाका खाली हो गया. एक गमले की कीमत लगभग 90 से 100 रुपये बताई जा रही है. LDA ने अब बचे हुए गमले वहां से हटवा लिए हैं.