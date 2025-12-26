ETV Bharat / state

लखनऊ फिर हुआ शर्मसार; पीएम मोदी के प्रोग्राम के बाद गमले चुराकर ले गए कार-स्कूटी सवार, वीडियो के आधार पर दर्ज होगी FIR

ठाकुरगंज इंस्पेक्टर ओमवीर सिंह ने कहा कि वीडियो फुटेज के आधार पर गाड़ियों के नंबर ट्रैक किये जा रहे हैं. FIR दर्ज की जाएगी.

Photo Credit: ETV Bharat
तहज़ीब के शहर में शर्मनाक हरकत (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 26, 2025 at 3:17 PM IST

Updated : December 26, 2025 at 3:27 PM IST

लखनऊ: ​राजधानी लखनऊ में एक बार फिर गमला चोर सक्रिय हो गए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया था. इसके कुछ ही घंटों बाद, वहां सजावट के लिए रखे गए सैकड़ों गमले लोग अपनी स्कूटी और कारों में भरकर ले गए. पुलिस की मौजूदगी में लोग गमले चोरी कर रहे थे. अब इस मामले में कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है.

एक गमले की कीमत करीब 100 रुपये: वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि वीआईपी कार्यक्रम खत्म होते ही लोग कैसे सार्वजनिक संपत्ति पर टूट पड़े कोई स्कूटी पर गमले लाद रहा है, तो कोई अपनी महंगी कार में चोरी करके फूल के गमले रख रहा है.

गमले चोरी करते कार-स्कूटी सवार (Video Credit: ETV Bharat)

LDA ने बचे हुए गमले हटवाए: मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी लोगों को रोकने के बजाय मुस्कुराते हुए खड़े रहे. इस लापरवाही के कारण देखते ही देखते फूलों से सजा इलाका खाली हो गया. एक गमले की कीमत लगभग 90 से 100 रुपये बताई जा रही है. LDA ने अब बचे हुए गमले वहां से हटवा लिए हैं.

सीएम योगी की चेतावनी भी बेअसर: करीब एक महीने पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने G-20 के दौरान हुई ऐसी ही चोरी की घटनाओं पर जनता को सख्त हिदायत दी थी. सीएम ने कहा था कि लोग मर्सिडीज से उतरकर गमले चुरा लेते हैं, ऐसी हरकतें शहर की छवि खराब करती हैं. बावजूद इसके, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बाद फिर वही नजारा देखने को मिला.

पुलिस और LDA करेंगे सख्त कार्रवाई: ​लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) की शिकायत पर अब उन लोगों की पहचान की जा रही है जो वीडियो में चोरी करते नजर आ रहे हैं. ठाकुरगंज इंस्पेक्टर ओमवीर सिंह ने बताया कि वीडियो फुटेज के आधार पर गाड़ियों के नंबरों को ट्रैक किया जा रहा है. आरोपियों के खिलाफ चोरी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा.

प्रेरणा स्थल के बाहर गमले हुए चोरी: प्रधानमंत्री के जाने के कुछ ही घंटों बाद राष्ट्र प्रेरणा स्थल के बाहर गमले चोरी होने लगे. कार और स्कूटी से आए संपन्न परिवारों के लोग सजावट के गमले चोरी कर ले गए. अब लखनऊ पुलिस FIR दर्ज करने जा रही है.

Last Updated : December 26, 2025 at 3:27 PM IST

संपादक की पसंद

