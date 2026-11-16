पंचायत चुनाव के मतदान के बाद अब जिला प्रमुख-प्रधान की कुर्सियों पर BJP का फोकस, संभागवार फीडबैक से बनेगी रणनीति
बजट फाइल्स को लेकर चतुर्वेदी ने गहलोत पर साधा निशाना, बोले- एकांतवास में जाकर करें आत्ममंथन
Published : November 16, 2026 at 6:18 PM IST
जयपुर: पंचायतीराज चुनाव के मतदान के बाद अब भाजपा का पूरा फोकस जिला प्रमुख और प्रधान पदों पर कब्जा जमाने पर है. सोमवार को प्रदेश मुख्यालय में संगठन स्तर पर बैठकों का दौर शुरू हुआ. प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ संभागवार प्रभारियों और सह-प्रभारियों से चुनावी फीडबैक ले रहे हैं. बैठक में जिला प्रमुख-प्रधान की रणनीति, प्रशिक्षण शिविर और मतगणना की तैयारियों पर चर्चा हो रही है. फिलहाल अजमेर संभाग के प्रभारियों से चर्चा हुई. प्रदेश कार्यालय में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, पूर्व सांसद सुमेधानंद सहित कई वरिष्ठ नेता पहुंचे.अजमेर संभाग प्रभारी अरुण चतुर्वेदी ने बताया- बैठक में प्रशिक्षण शिविर और मतगणना की तैयारियों पर विचार-विमर्श हुआ. उन्होंने निकाय चुनावों की तरह पंचायत चुनावों में भी भाजपा की जीत का दावा किया.
भाजपा की जीत का दावा किया: पंचायत चुनावों को लेकर चतुर्वेदी ने कहा कि भाजपा प्रदेश कार्यालय में हुई बैठक में प्रशिक्षण शिविर और मतगणना की तैयारियों पर चर्चा की गई. प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ संभाग प्रभारियों और सह-प्रभारियों से चुनावी फीडबैक लेकर आगामी रणनीति पर विचार कर रहे हैं. चतुर्वेदी ने निकाय चुनावों का हवाला देते हुए पंचायत चुनावों में भी भाजपा की जीत का दावा किया.
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अशोक गहलोत पर निशाना साधा: बजट फाइल्स को लेकर चतुर्वेदी ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा है. भाजपा मुख्यालय पर मीडिया से बात करते हुए वित्त आयोग के चेयरमैन अरुण चतुर्वेदी ने गहलोत को एकांतवास में जाकर अपने कार्यकाल का आकलन करने की सलाह दी. उन्होंने आरोप लगाया कि गहलोत जब अपने शासनकाल की समीक्षा करेंगे तो उन्हें पछतावा होगा कि उन्होंने राजस्थान को लूटने और युवाओं को धोखा देने का काम किया. कांग्रेस ने अशोक गहलोत को पूरी तरह नकार दिया है. पार्टी के भीतर अब उनकी बातचीत समाप्त हो चुकी है और सम्मान भी खत्म हो गया है. गहलोत आज अपने राजनीतिक सम्मान के लिए संघर्ष करते नजर आ रहे हैं. मीडिया के जरिए खुद को राजनीति में प्रासंगिक बनाए रखने के लिए इस तरह के मुद्दे खड़े करने का प्रयास कर रहे हैं.
28 महीनों से मुफ्त अनाज मिल रहा: पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने पंचायत चुनावों में भाजपा को निकाय चुनावों से बेहतर परिणाम मिलने का दावा किया है. उन्होंने कहा कि पहली बार भाजपा संपूर्ण ग्रामीण विकास के मुद्दे और संकल्प पत्र के आधार पर चुनाव मैदान में उतरी है. पार्टी को उम्मीद है कि सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों का समर्थन चुनाव में उसके पक्ष में दिखाई देगा. राठौड़ ने दावा किया कि प्रदेश में सवा चार करोड़ लोगों को पिछले 28 महीनों से मुफ्त अनाज मिल रहा है. ग्रामीण क्षेत्रों में पट्टा जारी करने की घोषणा का भी अच्छा असर हुआ है.
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राजनीतिक स्थिति का आकलन करना होगा: राजेंद्र राठौड़ ने कहा- भाजपा के लिए पंचायत चुनाव केवल वार्ड और सरपंच स्तर के नतीजों तक सीमित नहीं हैं. पार्टी की नजर जिला परिषदों में जिला प्रमुख और पंचायत समितियों में प्रधान के पदों पर है. इन पदों पर अपने समर्थित उम्मीदवारों को बैठाने के लिए संगठन को स्थानीय समीकरण, निर्वाचित सदस्यों के समर्थन और संभागवार राजनीतिक स्थिति का आकलन करना होगा. ऐसे में प्रदेश नेतृत्व की यह बैठक आगामी चुनावी प्रक्रिया के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है.
संविधान दिवस पर गरिमापूर्ण आयोजन की तैयारी: पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने संविधान दिवस को लेकर भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान दिवस मनाने की प्रक्रिया शुरू की, ताकि नई पीढ़ी भी संविधान के महत्व और उसकी मूल भावना से परिचित हो सके. उन्होंने बताया कि इस बार संविधान दिवस का आयोजन गरिमापूर्ण तरीके से किया जाएगा और कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय नेता भी शामिल होंगे.
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