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पंचायत चुनाव के मतदान के बाद अब जिला प्रमुख-प्रधान की कुर्सियों पर BJP का फोकस, संभागवार फीडबैक से बनेगी रणनीति

मीडिया से बातचीत करते अरुण चतुर्वेदी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: पंचायतीराज चुनाव के मतदान के बाद अब भाजपा का पूरा फोकस जिला प्रमुख और प्रधान पदों पर कब्जा जमाने पर है. सोमवार को प्रदेश मुख्यालय में संगठन स्तर पर बैठकों का दौर शुरू हुआ. प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ संभागवार प्रभारियों और सह-प्रभारियों से चुनावी फीडबैक ले रहे हैं. बैठक में जिला प्रमुख-प्रधान की रणनीति, प्रशिक्षण शिविर और मतगणना की तैयारियों पर चर्चा हो रही है. फिलहाल अजमेर संभाग के प्रभारियों से चर्चा हुई. प्रदेश कार्यालय में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, पूर्व सांसद सुमेधानंद सहित कई वरिष्ठ नेता पहुंचे.अजमेर संभाग प्रभारी अरुण चतुर्वेदी ने बताया- बैठक में प्रशिक्षण शिविर और मतगणना की तैयारियों पर विचार-विमर्श हुआ. उन्होंने निकाय चुनावों की तरह पंचायत चुनावों में भी भाजपा की जीत का दावा किया.

भाजपा की जीत का दावा किया: पंचायत चुनावों को लेकर चतुर्वेदी ने कहा कि भाजपा प्रदेश कार्यालय में हुई बैठक में प्रशिक्षण शिविर और मतगणना की तैयारियों पर चर्चा की गई. प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ संभाग प्रभारियों और सह-प्रभारियों से चुनावी फीडबैक लेकर आगामी रणनीति पर विचार कर रहे हैं. चतुर्वेदी ने निकाय चुनावों का हवाला देते हुए पंचायत चुनावों में भी भाजपा की जीत का दावा किया.