छठ पूजा : जयपुर में गलता तीर्थ और जैसलमेर में गड़ीसर सरोवर में व्रतियों ने दिया सूर्य को अर्घ्य
पूजा की पारंपरिक सामग्री, फल, फूल और नई फसलों से तैयार प्रसाद के साथ महिलाओं ने विधिवत पूजा की.
Published : November 15, 2026 at 9:02 PM IST
जयपुर/जैसलमेर : 'सुन ले अरजिया हमार हे छठी मैया...' जैसे भोजपुरी लोकगीतों की गूंज और दीपों की रोशनी के बीच रविवार को राजधानी में छठ महापर्व की छटा बिखरी. गलता तीर्थ सहित शहर में जगह-जगह बनाए गए कृत्रिम जलाशयों पर छठी मैया के गीतों की धुनों पर श्रद्धालु झूमते नजर आए. वहीं शाम को व्रतियों ने पानी में खड़े होकर अस्त होते सूर्य को अर्घ्य दिया. बांस के सूप और डाले में फल, ठेकुआ और पारंपरिक प्रसाद सजाकर छठी मैया की पूजा की गई. इस दौरान पूर्वांचल की संस्कृति और परंपरा साकार होती दिखी. वहीं जैसलमेर में पारंपरिक वेशभूषा में सजी-धजी महिलाओं ने छठी मैया की पूजा-अर्चना की और गड़ीसर सरोवर में अस्ताचलगामी सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित कर परिवार की सुख-समृद्धि, संतान की लंबी आयु और खुशहाली की कामना की.
गलता तीर्थ में मेले जैसा माहौल : लोकआस्था के महापर्व डाला छठ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु गलता तीर्थ सहित शहर के विभिन्न जलाशयों और घाटों पर पहुंचे. महिलाओं और पुरुषों ने 36 घंटे का निर्जला व्रत रखकर परिवार की सुख-समृद्धि, संतान की लंबी उम्र और खुशहाली की कामना की. शाम को सूर्यास्त के समय श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित किया. यहां छठ पूजा पर दिनभर परिसर में मेले जैसा माहौल रहा. बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड से जुड़े परिवारों के साथ बड़ी संख्या में अन्य श्रद्धालु भी यहां पूजा में शामिल हुए. व्रतियों ने बताया कि जलकुंड में खड़े होकर उन्होंने डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया और छठी मैया की पूजा कर परिवार की खुशहाली की कामना की.
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ठेकुआ, गन्ने और फलों से सजे डाले : शाम ढलने के साथ ही गलता तीर्थ का नजारा दीपावली जैसा हो गया. जगह-जगह दीप जलाए गए और श्रद्धालुओं ने आतिशबाजी कर उत्सव की खुशी मनाई. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में पर्व को लेकर खास उत्साह नजर आया. वहीं छठ पूजा में पारंपरिक प्रसाद और पूजन सामग्री का भी विशेष महत्व रहा. श्रद्धालु बांस के सूप और डाले में ठेकुआ, गन्ना, केला, नींबू, मूली और अन्य मौसमी फल व पकवान सजाकर घाटों पर पहुंचे. लोकगीतों के बीच व्रतियों ने सूर्यदेव की आराधना की. रात तक गलता तीर्थ में श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रही. लोग छठी मैया के पारंपरिक गीत गाते और उनकी धुनों पर झूमते नजर आए.
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प्रशासन ने किए सुरक्षा और सुविधाओं के इंतजाम : अतिरिक्त जिला कलेक्टर आशीष कुमार ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी गलता तीर्थ में कार्तिक स्नान और छठ पूजा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गईं. 13 से 16 नवंबर तक श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए साफ-सफाई, रोशनी, शौचालय और फायर ब्रिगेड की व्यवस्था की गई. भीड़ नियंत्रण के लिए बैरिकेडिंग की गई और महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया. परिसर में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखने के साथ संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए. श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए वाहनों की पार्किंग और यातायात व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई, ताकि पूजा के लिए आने वाले लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े.
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उगते सूर्य को अर्घ्य देकर खुलेगा व्रत : चार दिनों तक चलने वाले इस पर्व में नहाय-खाय, खरना, संध्याकालीन अर्घ्य और उषाकालीन अर्घ्य के जरिए सूर्यदेव और छठी मैया की आराधना की जाती है. चार दिवसीय महापर्व का समापन सोमवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ होगा. छठ महापर्व के अंतिम दिन सोमवार को व्रती उगते सूर्य को अर्घ्य देंगे. इसके बाद छठी मैया की पूजा कर 36 घंटे का निर्जला व्रत खोला जाएगा.
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जैसलमेर के गड़ीसर सरोवर पर उमड़े श्रद्धालु : बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड सहित देश के पूर्वी हिस्सों से जैसलमेर में आकर बसे परिवारों ने छठ पूजा का आयोजन किया. निर्जला व्रत रखने वाली महिलाओं ने शाम को अस्ताचलगामी सूर्यदेव को अर्घ्य दिया. इस दौरान छठी मैया की कथा का श्रवण भी किया गया. दोपहर बाद से ही गड़ीसर सरोवर के किनारों पर श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था. सूर्यास्त होते-होते सरोवर के घाटों पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. कई व्रती महिलाएं पूजा की थालियां लेकर सरोवर के पानी में उतरीं और हाथ जोड़कर भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया. इस दौरान छठी मैया के पारंपरिक गीतों और जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा. श्रद्धालुओं ने खेतों में उगी नई फसलों और धान की भी पूजा-अर्चना की. वहीं, सरोवर में नौकायन करते लोग और पानी में पड़ती रोशनी ने इस आयोजन की खूबसूरती को और बढ़ा दिया.
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खास बात यह रही कि छठ पूजा के इस आयोजन को देखने के लिए जैसलमेर के स्थानीय बाशिंदों के साथ देश के विभिन्न हिस्सों से आए पर्यटक भी पहुंचे. देशी और विदेशी सैलानियों ने इस अनूठी परंपरा को करीब से देखा और कैमरों में इन खूबसूरत पलों को कैद किया. सेना, बीएसएफ सहित केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत पूर्वी भारत के कार्मिकों और अन्य कामगारों ने भी अपने परिवारों के साथ पूजा में भाग लिया. गड़ीसर सरोवर पर उमड़ा यह जनसमूह बता रहा था कि भले ही लोगों की जन्मभूमि अलग हो, लेकिन आस्था और संस्कृति सभी को एक सूत्र में बांधती है.