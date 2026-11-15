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छठ पूजा : जयपुर में गलता तीर्थ और जैसलमेर में गड़ीसर सरोवर में व्रतियों ने दिया सूर्य को अर्घ्य

गलता तीर्थ पर लगा श्रद्धालुओं का मेला ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर/जैसलमेर : 'सुन ले अरजिया हमार हे छठी मैया...' जैसे भोजपुरी लोकगीतों की गूंज और दीपों की रोशनी के बीच रविवार को राजधानी में छठ महापर्व की छटा बिखरी. गलता तीर्थ सहित शहर में जगह-जगह बनाए गए कृत्रिम जलाशयों पर छठी मैया के गीतों की धुनों पर श्रद्धालु झूमते नजर आए. वहीं शाम को व्रतियों ने पानी में खड़े होकर अस्त होते सूर्य को अर्घ्य दिया. बांस के सूप और डाले में फल, ठेकुआ और पारंपरिक प्रसाद सजाकर छठी मैया की पूजा की गई. इस दौरान पूर्वांचल की संस्कृति और परंपरा साकार होती दिखी. वहीं जैसलमेर में पारंपरिक वेशभूषा में सजी-धजी महिलाओं ने छठी मैया की पूजा-अर्चना की और गड़ीसर सरोवर में अस्ताचलगामी सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित कर परिवार की सुख-समृद्धि, संतान की लंबी आयु और खुशहाली की कामना की.