ETV Bharat / state

NEET के बाद अब CBSE मूल्यांकन पर घमासान, अरविंद केजरीवाल ने शिक्षा मंत्री को हटाने की मांग की

उन्होंने कहा कि कई छात्रों को अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की कॉपी देखने के लिए घंटों तक कोशिश करनी पड़ रही है.

अरविंद केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 25, 2026 at 10:29 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: NEET परीक्षा विवाद के बाद अब CBSE की मूल्यांकन प्रक्रिया को लेकर भी सियासत तेज हो गई है. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सीबीएसई की ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणाली को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने प्रधानमंत्री से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की. केजरीवाल ने आरोप लगाया कि सीबीएसई की मूल्यांकन और रिवैल्यूएशन प्रक्रिया में भारी अव्यवस्था है, जिससे लाखों छात्र और उनके अभिभावक तनाव और परेशानी में हैं.

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देशभर से छात्रों की शिकायतें सामने आ रही हैं कि सीबीएसई का पोर्टल ठीक से काम नहीं कर रहा है. कई छात्र लॉग-इन तक नहीं कर पा रहे हैं, जबकि पेमेंट गेटवे भी बार-बार फेल हो रहा है. इसके अलावा छात्रों को जो स्कैन कॉपियां उपलब्ध कराई जा रही हैं, वह धुंधली और पढ़ने योग्य नहीं हैं. उन्होंने दावा किया कि कई छात्रों को अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की कॉपी देखने के लिए घंटों तक कोशिश करनी पड़ रही है. एक उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि उनके एक परिचित की बेटी करीब 40 बार प्रयास करने के बाद पोर्टल में लॉग-इन कर सकी.

अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा यह भी कहा कि पहले नीट परीक्षा में धांधली के आरोप लगे और अब सीबीएसई के मूल्यांकन सिस्टम में इतनी बड़ी गड़बड़ी सामने आ रही है. इससे 12वीं के लाखों छात्र मानसिक तनाव में हैं और उनके अभिभावक भी चिंता में डूबे हुए हैं. छात्रों का भविष्य सीधे तौर पर उनके बोर्ड परीक्षा परिणामों से जुड़ा होता है. ऐसे में मूल्यांकन प्रक्रिया में किसी भी तरह की तकनीकी या प्रशासनिक लापरवाही गंभीर चिंता का विषय है. उन्होंने छात्रों की चार प्रमुख मांगों का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार से तुरंत कार्रवाई करने की अपील की और कहा कि अगर समय पर रिवैल्यूएशन नहीं हुआ तो हजारों छात्रों के दाखिले पर असर पड़ सकता है. साथ ही यह मांग की कि-

  • जिन छात्रों ने रिवैल्यूएशन की मांग की है, उनकी कॉपियों का मैनुअल रिवैल्यूएशन कराया जाए
  • रिवैल्यूएशन की फीस पूरी तरह माफ की जाए
  • मौजूदा OSM प्रक्रिया को रद्द किया जाए
  • रिवैल्यूएशन प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाए ताकि कॉलेज एडमिशन प्रभावित न हों

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि देश के लाखों बच्चों को इस तरह की अव्यवस्था के कारण ट्रॉमा में नहीं डाला जा सकता. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को तुरंत हस्तक्षेप कर शिक्षा मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए.

यह भी पढ़ें-

CUET UG 2026: बकरीद के चलते टली परीक्षा, छात्रों के लिए किया हेल्पलाइन नंबर जारी

AAP ने लगाया राजधानी में राशन कार्ड और स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार का आरोप, दिल्ली सरकार को घेरा

TAGGED:

ARVIND KEJRIWAL
CBSE EVALUATION
CBSE की मूल्यांकन प्रक्रिया
ARVIND KEJRIWAL ON CBSE EVALUATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.