NEET के बाद अब CBSE मूल्यांकन पर घमासान, अरविंद केजरीवाल ने शिक्षा मंत्री को हटाने की मांग की
उन्होंने कहा कि कई छात्रों को अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की कॉपी देखने के लिए घंटों तक कोशिश करनी पड़ रही है.
Published : May 25, 2026 at 10:29 PM IST
नई दिल्ली: NEET परीक्षा विवाद के बाद अब CBSE की मूल्यांकन प्रक्रिया को लेकर भी सियासत तेज हो गई है. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सीबीएसई की ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणाली को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने प्रधानमंत्री से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की. केजरीवाल ने आरोप लगाया कि सीबीएसई की मूल्यांकन और रिवैल्यूएशन प्रक्रिया में भारी अव्यवस्था है, जिससे लाखों छात्र और उनके अभिभावक तनाव और परेशानी में हैं.
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देशभर से छात्रों की शिकायतें सामने आ रही हैं कि सीबीएसई का पोर्टल ठीक से काम नहीं कर रहा है. कई छात्र लॉग-इन तक नहीं कर पा रहे हैं, जबकि पेमेंट गेटवे भी बार-बार फेल हो रहा है. इसके अलावा छात्रों को जो स्कैन कॉपियां उपलब्ध कराई जा रही हैं, वह धुंधली और पढ़ने योग्य नहीं हैं. उन्होंने दावा किया कि कई छात्रों को अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की कॉपी देखने के लिए घंटों तक कोशिश करनी पड़ रही है. एक उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि उनके एक परिचित की बेटी करीब 40 बार प्रयास करने के बाद पोर्टल में लॉग-इन कर सकी.
CBSE evaluation में इतने बड़े स्तर पर हुई गड़बड़ी ने लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल दिया है।— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) May 25, 2026
पहले NEET और अब CBSE
प्रधानमंत्री जी तुरंत शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करें। pic.twitter.com/DBt1WJwnlg
अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा यह भी कहा कि पहले नीट परीक्षा में धांधली के आरोप लगे और अब सीबीएसई के मूल्यांकन सिस्टम में इतनी बड़ी गड़बड़ी सामने आ रही है. इससे 12वीं के लाखों छात्र मानसिक तनाव में हैं और उनके अभिभावक भी चिंता में डूबे हुए हैं. छात्रों का भविष्य सीधे तौर पर उनके बोर्ड परीक्षा परिणामों से जुड़ा होता है. ऐसे में मूल्यांकन प्रक्रिया में किसी भी तरह की तकनीकी या प्रशासनिक लापरवाही गंभीर चिंता का विषय है. उन्होंने छात्रों की चार प्रमुख मांगों का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार से तुरंत कार्रवाई करने की अपील की और कहा कि अगर समय पर रिवैल्यूएशन नहीं हुआ तो हजारों छात्रों के दाखिले पर असर पड़ सकता है. साथ ही यह मांग की कि-
- जिन छात्रों ने रिवैल्यूएशन की मांग की है, उनकी कॉपियों का मैनुअल रिवैल्यूएशन कराया जाए
- रिवैल्यूएशन की फीस पूरी तरह माफ की जाए
- मौजूदा OSM प्रक्रिया को रद्द किया जाए
- रिवैल्यूएशन प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाए ताकि कॉलेज एडमिशन प्रभावित न हों
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि देश के लाखों बच्चों को इस तरह की अव्यवस्था के कारण ट्रॉमा में नहीं डाला जा सकता. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को तुरंत हस्तक्षेप कर शिक्षा मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए.
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