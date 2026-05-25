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NEET के बाद अब CBSE मूल्यांकन पर घमासान, अरविंद केजरीवाल ने शिक्षा मंत्री को हटाने की मांग की

नई दिल्ली: NEET परीक्षा विवाद के बाद अब CBSE की मूल्यांकन प्रक्रिया को लेकर भी सियासत तेज हो गई है. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सीबीएसई की ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणाली को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने प्रधानमंत्री से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की. केजरीवाल ने आरोप लगाया कि सीबीएसई की मूल्यांकन और रिवैल्यूएशन प्रक्रिया में भारी अव्यवस्था है, जिससे लाखों छात्र और उनके अभिभावक तनाव और परेशानी में हैं.

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देशभर से छात्रों की शिकायतें सामने आ रही हैं कि सीबीएसई का पोर्टल ठीक से काम नहीं कर रहा है. कई छात्र लॉग-इन तक नहीं कर पा रहे हैं, जबकि पेमेंट गेटवे भी बार-बार फेल हो रहा है. इसके अलावा छात्रों को जो स्कैन कॉपियां उपलब्ध कराई जा रही हैं, वह धुंधली और पढ़ने योग्य नहीं हैं. उन्होंने दावा किया कि कई छात्रों को अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की कॉपी देखने के लिए घंटों तक कोशिश करनी पड़ रही है. एक उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि उनके एक परिचित की बेटी करीब 40 बार प्रयास करने के बाद पोर्टल में लॉग-इन कर सकी.

अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा यह भी कहा कि पहले नीट परीक्षा में धांधली के आरोप लगे और अब सीबीएसई के मूल्यांकन सिस्टम में इतनी बड़ी गड़बड़ी सामने आ रही है. इससे 12वीं के लाखों छात्र मानसिक तनाव में हैं और उनके अभिभावक भी चिंता में डूबे हुए हैं. छात्रों का भविष्य सीधे तौर पर उनके बोर्ड परीक्षा परिणामों से जुड़ा होता है. ऐसे में मूल्यांकन प्रक्रिया में किसी भी तरह की तकनीकी या प्रशासनिक लापरवाही गंभीर चिंता का विषय है. उन्होंने छात्रों की चार प्रमुख मांगों का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार से तुरंत कार्रवाई करने की अपील की और कहा कि अगर समय पर रिवैल्यूएशन नहीं हुआ तो हजारों छात्रों के दाखिले पर असर पड़ सकता है. साथ ही यह मांग की कि-