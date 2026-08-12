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पंचकूला नीरा मेहता हत्याकांड के बाद जागी पुलिस, पंचकूला के 180 अकेले बुजुर्गों की सुरक्षा का प्लान किया तैयार, बोले- "वरिष्ठजनों पर अब रहेगी खास नजर"

नीरा मेहता हत्याकांड के बाद पंचकूला पुलिस ने अकेले बुजुर्गों का डाटा जुटाकर नोडल अधिकारी, हेल्पलाइन और नियमित निगरानी व्यवस्था शुरू की है.

NEERA MEHTA MURDER CASE PANCHKULA
पंचकूला नीरा मेहता हत्याकांड के बाद जागी पुलिस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 12, 2026 at 12:15 PM IST

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पंचकूला: पंचकूला के सेक्टर 21 निवासी सेवन निर्मित आर्मी कैप्टन की 72 वर्षीय धर्मपत्नी नीरा मेहता की हत्या के बाद जिला पुलिस विभाग ने 24 घंटे कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए जाने का दावा किया है. विशेष तौर पर जिला पंचकूला में अकेले रह रहे उन सभी बुजुर्गों का डाटा जुटाए जाने की कवायद शुरू कर दी गई है, जिनकी लंबे समय से पुलिस के पास अकेले रहने संबंधी कोई जानकारी नहीं है.

इसके अलावा पेट्रोलिंग ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों समेत थाना स्तर पर भी पुलिसकर्मियों को वरिष्ठजनों की सुविधा और सुरक्षा के मद्देनजर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. वहीं, वरिष्ठजनों ने भी अपनी सुरक्षा और पुलिस की तैयारियों को लेकर ईटीवी से बातचीत की.

पंचकूला में अकेले रह रहे 180 बुजुर्ग: जिला डीसीपी अदिति सिंह ने बुजुर्गों की सुरक्षा और सुविधा के मद्देनजर ईटीवी भारत को बताया कि, "शहर में वरिष्ठजनों की सुरक्षा से संबंधित हर आवश्यक तैयारी के पुख्ता बंदोबस्त किए जा रहे हैं. फिलहाल तक पुलिस विभाग के पास वर्तमान में पंचकूला में अकेले रहने वाले करीब 170-180 बुजुर्गों का डाटा मौजूद है. इसके अलावा पुलिसकर्मियों को शेष अन्य उन सभी वरिष्ठजनों से संबंधित जानकारी जुटाने के निर्देश भी दिए गए हैं, जिनके बारे में लंबे समय से पुलिस के पास किन्हीं भी कारणों से कोई जानकारी मौजूद नहीं है."

थाना स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त: डीसीपी अदिति सिंह ने बताया कि, "प्रत्येक थाना स्तर पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जा रहा है, जो अपने-अपने थाना क्षेत्र में अकेले रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा से संबंधित मामलों की निगरानी एवं समन्वय सुनिश्चित करेगा. नोडल अधिकारी वरिष्ठजनों की सुरक्षा एवं सुविधा से संबंधित सभी उपायों को लागू करवाएंगे और उनसे संबंधित जानकारी पुलिस थानों के अलावा अन्य संबंधित यूनिट को भी उपलब्ध करवाई जाएगी, ताकि समय-समय पर सभी बुजुर्गों के संपर्क में रह सकें."

इमरजेंसी के लिए ये हेल्पलाइन नंबर: डीसीपी ने कहा कि, "अकेले रहने वाले वरिष्ठ नागरिक किसी भी आपातकालीन स्थिति में तत्काल डायल-112 पर संपर्क कर सूचना दें. इसके अलावा वे अपने क्षेत्र के संबंधित थाना/चौकी प्रभारियों को भी परेशानी बता सकते हैं, नतीजतन प्राथमिकता के आधार पर समस्याओं का निपटान किया जाएगा. इससे अलावा पुलिस अकेले रह रहे सभी वरिष्ठजनों को आवश्यकतानुसार हेल्पलाइन नंबर 9115777026 पर संपर्क करने को कहा गया है."

सीसीटीवी लगवाएं और पुलिस मदद लें: पुलिस द्वारा अकेले रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों से अपील की गई है कि वे किसी भी आपात स्थिति में पुलिस हेल्पलाइन का उपयोग करें. अपने घरों पर कार्यरत घरेलू सहायकों की जानकारी पुलिस को उपलब्ध करवाकर उनका सत्यापन करवाएं और अपनी सुरक्षा के लिए घर में CCTV कैमरे अवश्य लगवाएं. ऐसे होने पर कैमरों की फुटेज का एक्सेस हासिल करने वाले बुजुर्गों के अपने कहीं से भी उनकी सुरक्षित होने को लेकर आश्वस्त हो सकेंगे.

आत्मीयता से मुलाकात करेगी पुलिस: डीसीपी के मुताबिक अब प्रत्येक थाना/चौकी प्रभारी और PCR राइडर को अपने-अपने थाना क्षेत्र में अकेले रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों से नियमित रूप से आत्मीयता के साथ मुलाकात करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. पीसीआर राइडर से लेकर चौकी प्रभारी और थाना एसएचओ वरिष्ठजनों की सुविधाओं के लिए हर पहर तत्पर रहेंगे.

सहायकों/नौकरों के मूल पते पर जांच: डीसीपी अदिति सिंह ने कहा कि, "अकेले रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के घरों में काम करने वाले घरेलू सहायकों, नौकरों, ड्राइवरों, माली आदि का पुलिस सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक थाना स्तर पर पुलिस कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है. संबंधित पुलिसकर्मी वरिष्ठ नागरिकों से संपर्क कर उनके घरेलू सहायकों की जानकारी हासिल करेंगे और आवश्यकतानुसार उनके मूल पते पर जाकर सत्यापन की कार्रवाई करेंगे. ऐसे सभी सहायकों/नौकरों/ड्राइवर/माली व केयरटेकर आदि से संबंधित उनकी समूची जानकारी हासिल की जाएगी."

संदिग्ध से अकेले जाकर पूछताछ न करें: डीसीपी अदिति सिंह ने कहा कि, "नीरा मेहता हत्या मामले के संदर्भ में अपील की जाती है कि यदि घर में चोरी या किसी अन्य अप्रिय घटना का पता चलता है, तो इसकी सूचना सबसे पहले पुलिस को दी जानी चाहिए. ऐसी स्थिति में स्वयं अकेले जाकर किसी संदिग्ध व्यक्ति या उसके घर का पता लगाने का प्रयास नहीं करना चाहिए. प्रत्येक नागरिक से अपील की गई है कि किसी भी आपराधिक या संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें, ताकि आवश्यक एवं सुरक्षित कार्रवाई की जा सके."

नीरा मेहता हत्याकांड के बाद जागी पुलिस (ETV Bharat)

शहर के वरिष्ठजनों में डर का माहौल:

  • वहीं, ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान बीते करीब 26 वर्षों से पंचकूला निवासी एवं वर्तमान में सेक्टर-9 में रहने वाली रेणु माथुर ने बताया कि, "मैं जिले के विभिन्न विभागों में बतौर सहायिका/सहयोगी काम करती रही हूं. भले ही कुछ क्षेत्रों में पुलिस की मुस्तैदी दिखाई देती लेकिन बहुत से क्षेत्रों में पुलिस की मुस्तैदी न के बराबर है. सेक्टर 21 निवासी नीरा मेहता की हत्या के बाद से हमारे जहन में डर बैठा हुआ है कि कहीं ऐसा कुछ उनके साथ भी न हो जाए. पुलिस विभाग को क्षेत्रों की बीट पुलिस को सक्रियता से ड्यूटी करने के निर्देश देने चाहिए और सभी हेल्पलाइन नंबरों बारे जागरूकता अभियान चलाया जाएं. आरडब्ल्यूए के सहयोग से सेक्टरों में मौजूद सामुदायिक केंद्रों में लोगों को जुटाकर सुरक्षा बारे जागरूक किया जाए. साथ ही किसी भी सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंचने के समय में कमी आनी चाहिए. बीते पांच वर्षों में मैंने अपने क्षेत्र में किसी एक पुलिसकर्मी को भी गश्त ड्यूटी करते नहीं देखा."
  • पंचकूला सेक्टर 15 निवासी एवं सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट एसके नय्यर ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि, "शहर की कानून व्यवस्था काफी खराब हो चुकी है. पुलिस द्वारा सत्यापन की कार्यवाही का कोई प्रभावी सिस्टम नहीं बनाया गया है. भले ही वरिष्ठजन अपने परिवारों के साथ रहते हों या फिर अकेले, दोनों सूरत में पुलिस की ओर से उनसे नियमित तौर पर संपर्क स्थापित करने और सत्यापन की कार्रवाई के लिए कोई प्रभावी प्रक्रिया तैयार नहीं की गई है. पंचकूला में बड़ी संख्या में वरिष्ठजन हैं, जिनके लिए प्रदेश सरकार को उनकी सुरक्षा एवं सुविधा के मद्देनजर मजबूत व्यवस्था बनानी चाहिए. जिला आयुक्त, जिला उपायुक्त समेत अन्य सभी अधिकारियों और प्रदेश सरकार को ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि बुजुर्ग अपने घरों में अकेले हों तो भी स्वयं को सुरक्षित महसूस समझें."
  • इसके अलावा पंचकूला सेक्टर 7 निवासी नीलम त्रिखा ने ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान कहा कि, "सेक्टर 21 की घटना के बाद से सभी वरिष्ठजन असुरक्षित और डरा हुआ महसूस कर रहे हैं. पुलिस की जिम्मेदारी है कि अकेले रहने वाले और परिवारों के साथ रहने वाले सीनियर सिटीजन से नियमित तौर पर संपर्क स्थापित किया जाए. उनके घरों में काम करने वाले सहायक/नौकर/केयरटेकर व अन्य के सत्यापन की कार्यवाही अंतिम चरण तक पूरी की जाए. शासन-प्रशासन द्वारा कोई प्रभावी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए. कहा कि यदि समय रहते पुख्ता बंदोबस्त कर लिए जाएं तो उचित रहेगा, लेकिन यदि ऐसा नहीं किया गया तो आगामी समय में ऐसी घटनाएं बढ़ने की संभावना रहेगी."
  • सेकेंड इनिंग एसोसिएशन के संचालक एवं चंडीगढ़ निवासी आरके गर्ग ने ईटीवी भारत से कहा कि, "पंचकूला की दर्दनाक घटना से सभी वरिष्ठजनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है. जब कभी ऐसी कोई घटना होती है तो उसके बाद ही वरिष्ठजनों की सामाजिक सुरक्षा व निजी सुरक्षा के बारे में सोचना शुरू किया जाता है. हेल्पलाइन नंबर केवल नाम के नहीं, बल्कि काम के होने चाहिए. साल 2024 से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 14567 बंद पड़ा है. घरेलू नौकरों/सहायकों के सत्यापन की कार्यवाही भी प्रभावी नहीं है और पुलिस फोर्स के करीब 10 प्रतिशत पुलिसकर्मी वीआईपी ड्यूटी एवं डेमोंसट्रेशन में व्यस्त रहते हैं. नतीजतन पुलिस विभाग के पास कम्युनिटी पुलिसिंग के लिए कोई निष्ठावान पुलिसकर्मी नहीं हैं. भले ही चंडीगढ़ में समावेश के पुलिसकर्मी कम्युनिटी पुलिसिंग के लिए लगाए गए हैं. लेकिन वे भी वरिष्ठजनों की समस्याओं/सुविधाओं के समाधान के लिए काम नहीं कर सके हैं. अकेले रहने वाले वरिष्ठजनों और अधिक उम्रदराज लोगों की संख्या जिस तरह बढ़ी है, उस अनुसार पुलिस सुरक्षा प्रदान करने में अधिक सफल नहीं हो सकी हैं. "

मृतका के परिवार से अकेलेपन की जानकारी नहीं: वहीं, डीसीपी अदिति सिंह ने बताया कि, "पुलिस द्वारा पूर्व में भी घरेलू सहायकों के पुलिस सत्यापन के संबंध में आमजन से अपील की थी और स्वयं अपने स्तर पर जानकारी जुटाने करने का प्रयास किया गया था. लेकिन उस समय इस हत्याकांड में जान गंवाने वाली नीरा मेहता के परिवार के अकेले रहने के संबंध में पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिली थी. इस कारण उनके घर पर कार्यरत घरेलू सहायकों का पुलिस सत्यापन नहीं हो सका था. लेकिन अब वर्तमान में ऐसे मामलों में पुलिस द्वारा विशेष रूप से जानकारी एकत्रित कर नियमित संपर्क एवं सत्यापन की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है."

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