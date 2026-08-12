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पंचकूला नीरा मेहता हत्याकांड के बाद जागी पुलिस, पंचकूला के 180 अकेले बुजुर्गों की सुरक्षा का प्लान किया तैयार, बोले- "वरिष्ठजनों पर अब रहेगी खास नजर"

पंचकूला: पंचकूला के सेक्टर 21 निवासी सेवन निर्मित आर्मी कैप्टन की 72 वर्षीय धर्मपत्नी नीरा मेहता की हत्या के बाद जिला पुलिस विभाग ने 24 घंटे कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए जाने का दावा किया है. विशेष तौर पर जिला पंचकूला में अकेले रह रहे उन सभी बुजुर्गों का डाटा जुटाए जाने की कवायद शुरू कर दी गई है, जिनकी लंबे समय से पुलिस के पास अकेले रहने संबंधी कोई जानकारी नहीं है.

इसके अलावा पेट्रोलिंग ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों समेत थाना स्तर पर भी पुलिसकर्मियों को वरिष्ठजनों की सुविधा और सुरक्षा के मद्देनजर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. वहीं, वरिष्ठजनों ने भी अपनी सुरक्षा और पुलिस की तैयारियों को लेकर ईटीवी से बातचीत की.

पंचकूला में अकेले रह रहे 180 बुजुर्ग: जिला डीसीपी अदिति सिंह ने बुजुर्गों की सुरक्षा और सुविधा के मद्देनजर ईटीवी भारत को बताया कि, "शहर में वरिष्ठजनों की सुरक्षा से संबंधित हर आवश्यक तैयारी के पुख्ता बंदोबस्त किए जा रहे हैं. फिलहाल तक पुलिस विभाग के पास वर्तमान में पंचकूला में अकेले रहने वाले करीब 170-180 बुजुर्गों का डाटा मौजूद है. इसके अलावा पुलिसकर्मियों को शेष अन्य उन सभी वरिष्ठजनों से संबंधित जानकारी जुटाने के निर्देश भी दिए गए हैं, जिनके बारे में लंबे समय से पुलिस के पास किन्हीं भी कारणों से कोई जानकारी मौजूद नहीं है."

थाना स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त: डीसीपी अदिति सिंह ने बताया कि, "प्रत्येक थाना स्तर पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जा रहा है, जो अपने-अपने थाना क्षेत्र में अकेले रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा से संबंधित मामलों की निगरानी एवं समन्वय सुनिश्चित करेगा. नोडल अधिकारी वरिष्ठजनों की सुरक्षा एवं सुविधा से संबंधित सभी उपायों को लागू करवाएंगे और उनसे संबंधित जानकारी पुलिस थानों के अलावा अन्य संबंधित यूनिट को भी उपलब्ध करवाई जाएगी, ताकि समय-समय पर सभी बुजुर्गों के संपर्क में रह सकें."

इमरजेंसी के लिए ये हेल्पलाइन नंबर: डीसीपी ने कहा कि, "अकेले रहने वाले वरिष्ठ नागरिक किसी भी आपातकालीन स्थिति में तत्काल डायल-112 पर संपर्क कर सूचना दें. इसके अलावा वे अपने क्षेत्र के संबंधित थाना/चौकी प्रभारियों को भी परेशानी बता सकते हैं, नतीजतन प्राथमिकता के आधार पर समस्याओं का निपटान किया जाएगा. इससे अलावा पुलिस अकेले रह रहे सभी वरिष्ठजनों को आवश्यकतानुसार हेल्पलाइन नंबर 9115777026 पर संपर्क करने को कहा गया है."

सीसीटीवी लगवाएं और पुलिस मदद लें: पुलिस द्वारा अकेले रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों से अपील की गई है कि वे किसी भी आपात स्थिति में पुलिस हेल्पलाइन का उपयोग करें. अपने घरों पर कार्यरत घरेलू सहायकों की जानकारी पुलिस को उपलब्ध करवाकर उनका सत्यापन करवाएं और अपनी सुरक्षा के लिए घर में CCTV कैमरे अवश्य लगवाएं. ऐसे होने पर कैमरों की फुटेज का एक्सेस हासिल करने वाले बुजुर्गों के अपने कहीं से भी उनकी सुरक्षित होने को लेकर आश्वस्त हो सकेंगे.