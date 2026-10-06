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नक्सल ऑपरेशन के बाद अब बदलेगा झारखंड जगुआर का रोल! बदलती सुरक्षा चुनौतियों के हिसाब से तय होगी जिम्मेदारी

झारखंड जगुआर. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांची: झारखंड में नक्सलवाद के खिलाफ लंबे समय तक चले अभियान के बाद अब राज्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेष पुलिस इकाई झारखंड जगुआर (एसटीएफ) को नए दौर की सुरक्षा चुनौतियों के अनुरूप ढालने की तैयारी शुरू हो गई है. नक्सल अभियान में बड़ी सफलता के बाद अब सवाल यह है कि भविष्य में जगुआर की भूमिका क्या होगी और इसे किस तरह इस्तेमाल किया जाए. इसको लेकर पुलिस मुख्यालय स्तर पर झारखंड जगुआर के पुनर्गठन का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है.