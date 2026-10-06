नक्सल ऑपरेशन के बाद अब बदलेगा झारखंड जगुआर का रोल! बदलती सुरक्षा चुनौतियों के हिसाब से तय होगी जिम्मेदारी
झारखंड जगुआर का रोल बदलने वाला है. नई सुरक्षा चुनौतियों के अनुरूप अब जिम्मेदारी तय करने की तैयारी हो रही है. रिपोर्ट-प्रशांत कुमार
Published : October 6, 2026 at 1:25 PM IST
रांची: झारखंड में नक्सलवाद के खिलाफ लंबे समय तक चले अभियान के बाद अब राज्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेष पुलिस इकाई झारखंड जगुआर (एसटीएफ) को नए दौर की सुरक्षा चुनौतियों के अनुरूप ढालने की तैयारी शुरू हो गई है. नक्सल अभियान में बड़ी सफलता के बाद अब सवाल यह है कि भविष्य में जगुआर की भूमिका क्या होगी और इसे किस तरह इस्तेमाल किया जाए. इसको लेकर पुलिस मुख्यालय स्तर पर झारखंड जगुआर के पुनर्गठन का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है.
आठ अक्टूबर को होगी समीक्षा
इस मुद्दे पर बुधवार यानी 8 अक्टूबर को झारखंड पुलिस मुख्यालय में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की जाएगी. आईजी अभियान की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाली इस बैठक में झारखंड जगुआर के पुनर्गठन को प्रमुख एजेंडा बनाया गया है. साथ ही संबंधित अधिकारियों को पुनर्गठन से जुड़ी पूरी तैयारी के साथ बैठक में शामिल होने का निर्देश दिया गया है.
नक्सल अभियान के बाद बदली जगुआर की जरूरत
झारखंड जगुआर का गठन मुख्य रूप से राज्य में नक्सल विरोधी अभियानों के लिए किया गया था. दुर्गम जंगलों और नक्सल प्रभावित इलाकों में अभियान चलाने, ऑपरेशन लीड करने और विशेष परिस्थितियों में कार्रवाई करने में इस बल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. अब राज्य में नक्सली गतिविधियों के लगभग समाप्त हो चुके दौर में जगुआर के पुराने ऑपरेशनल मॉडल की समीक्षा जरूरी मानी जा रही है. ऐसे में बल की संरचना, तैनाती, प्रशिक्षण, संसाधन और भविष्य की जिम्मेदारियों में बदलाव किया जा सकता है.
आईआरबी का भी होगा पुनर्गठन
झारखंड जगुआर के साथ-साथ इंडियन रिजर्व बटालियन (आईआरबी) के पुनर्गठन को भी समीक्षा बैठक के एजेंडे में शामिल किया गया है. बदलती सुरक्षा परिस्थितियों में किस बल की क्या भूमिका होगी, उसकी तैनाती कहां होगी और उपलब्ध मानव संसाधन का बेहतर इस्तेमाल कैसे किया जाए इन बिंदुओं पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिया जाएगा.
नक्सलियों से लूटे हथियारों का भी बनेगा डेटाबेस
आठ अक्टूबर को होने वाले बैठक में नक्सल अभियान से जुड़े कुछ पुराने मामलों को भी एजेंडे में रखा गया है. वही नक्सलियों द्वारा पुलिस से लूटे गए और पुलिस द्वारा नक्सलियों से बरामद किए गए हथियारों का डेटाबेस तैयार करने को लेकर अब तक क्या-क्या कार्य हुआ है इसकी समीक्षा भी की जाएगी. इसके अलावा आत्मसमर्पित नक्सलियों को पुनर्वास नीति के तहत मिलने वाले लाभ के लंबित मामलों और कुख्यात गिरफ्तार नक्सलियों के खिलाफ लंबित मामलों में स्पीडी ट्रायल की भी समीक्षा की जाएगी.
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