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रहस्यमयी मौतों के बाद लसाड़िया में एक्शन, झोलाछाप डॉक्टरों के क्लीनिक किए सीज

गुरुवार को प्रशासन की संयुक्त टीम ने लसाड़िया और आसपास के इलाकों में अचानक छापेमारी की और अवैध क्लीनिक सीज किए.

Illegal Clinic Sealed
अवैध क्लीनिक किया सीज (ETV Bharat Udaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 10, 2026 at 1:21 PM IST

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उदयपुर: जिले के सलूंबर उपखंड के लसाड़िया क्षेत्र में लगातार बच्चों की रहस्यमयी मौतों के बाद अब प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है. पिछले कुछ दिनों में 7 मासूमों की मौत ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. गांवों में पसरे मातम और बढ़ती चिंता के बीच प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है.

गुरुवार को प्रशासन की संयुक्त टीम ने लसाड़िया और आसपास के इलाकों में अचानक छापेमारी की. इस दौरान 4 अवैध क्लीनिकों को मौके पर ही सीज कर दिया गया. इनमें से 3 क्लीनिक लसाड़िया मुख्यालय पर संचालित हो रहे थे, जबकि एक क्लीनिक आंजणी क्षेत्र में पकड़ा गया. जैसे ही प्रशासनिक अमले की गाड़ियां बाजार में पहुंचीं, अवैध तरीके से क्लीनिक चला रहे कथित डॉक्टरों में अफरा-तफरी मच गई. कई झोलाछाप अपनी दुकानें खुली छोड़कर मौके से फरार हो गए. इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए प्रशासन ने विशेष टीम का गठन किया था, जिसमें लसाड़िया तहसीलदार रामजीलाल गुर्जर, सीआई भरत सिंह राजपुरोहित, चिकित्साधिकारी डॉ गौरव परमार और ड्रग इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह शामिल रहे. टीम ने जब क्लीनिकों की जांच की, तो सामने आया कि यहां बिना किसी मान्यता या डिग्री के मरीजों का इलाज किया जा रहा था.

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मरीजों को बिना जांच के भारी मात्रा में दवाइयां दी जा रही थीं और मामूली बीमारी में भी इंजेक्शन व ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा था. सलूंबर कलेक्टर मुहम्मद जुनैद पीपी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि लोगों की जान से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. उनके निर्देश पर ही यह अभियान शुरू किया गया, जिसे क्षेत्र में पिछले करीब 7 वर्षों की सबसे बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है.

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सीएमएचओ डॉ महेंद्र परमार ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में झोलाछाप डॉक्टरों का जाल काफी गहरा हो चुका है. जागरूकता की कमी और आसान उपलब्धता के कारण लोग सरकारी अस्पतालों के बजाय इन पर निर्भर हो जाते हैं, जो कई बार जानलेवा साबित होता है. उन्होंने चेतावनी दी कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और अन्य गांवों में भी ऐसे अवैध क्लीनिकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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