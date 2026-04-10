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रहस्यमयी मौतों के बाद लसाड़िया में एक्शन, झोलाछाप डॉक्टरों के क्लीनिक किए सीज

उदयपुर: जिले के सलूंबर उपखंड के लसाड़िया क्षेत्र में लगातार बच्चों की रहस्यमयी मौतों के बाद अब प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है. पिछले कुछ दिनों में 7 मासूमों की मौत ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. गांवों में पसरे मातम और बढ़ती चिंता के बीच प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है.

गुरुवार को प्रशासन की संयुक्त टीम ने लसाड़िया और आसपास के इलाकों में अचानक छापेमारी की. इस दौरान 4 अवैध क्लीनिकों को मौके पर ही सीज कर दिया गया. इनमें से 3 क्लीनिक लसाड़िया मुख्यालय पर संचालित हो रहे थे, जबकि एक क्लीनिक आंजणी क्षेत्र में पकड़ा गया. जैसे ही प्रशासनिक अमले की गाड़ियां बाजार में पहुंचीं, अवैध तरीके से क्लीनिक चला रहे कथित डॉक्टरों में अफरा-तफरी मच गई. कई झोलाछाप अपनी दुकानें खुली छोड़कर मौके से फरार हो गए. इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए प्रशासन ने विशेष टीम का गठन किया था, जिसमें लसाड़िया तहसीलदार रामजीलाल गुर्जर, सीआई भरत सिंह राजपुरोहित, चिकित्साधिकारी डॉ गौरव परमार और ड्रग इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह शामिल रहे. टीम ने जब क्लीनिकों की जांच की, तो सामने आया कि यहां बिना किसी मान्यता या डिग्री के मरीजों का इलाज किया जा रहा था.

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