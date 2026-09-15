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पत्नी और तीन बच्चियों की हत्या के बाद प्रायश्चित करने मंदिरों में गया आरोपी, बड़ी बेटी और बीवी से था मनमुटाव

जयपुर: राजधानी जयपुर के करधनी थाना इलाके की गोविंद वाटिका में पत्नी और तीन बेटियों की हत्या के आरोप में पति राहुल झा को आखिरकार पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस आरोपी से मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ कर रही है. अब तक की पूछताछ में सामने आया है कि बड़ी बेटी और पत्नी से मनमुटाव के चलते उसने आवेश में आकर इस वीभत्स हत्याकांड को अंजाम दिया. वारदात के बाद घर से निकलकर वह जयपुर में तीन मंदिरों में गया. इसके बाद खाटूश्यामजी मंदिर पहुंचा. जहां उसे भनक लग गई कि पुलिस उसका पीछा कर रही है. इसके बाद वह पुलिस से बचने के लिए रींगस पहुंच गया. आखिरकार उसे जयपुर पुलिस ने रींगस से धर दबोचा.

तीन दिन पीछा करने के बाद हाथ आया: डीसीपी पश्चिम प्रशांत किरण ने बताया कि आरोपी से पूछताछ में सामने आया है कि 11 सितंबर को सुबह अपनी पत्नी गीता (40), बेटी नंदिनी (22), राधिका (17) और गौरी (14) की सीमेंट ब्लॉक से सिर और मुंह कुचलकर हत्या के बाद आरोपी ने कपड़ों पर लगा खून साफ किया. घर पर मौजूद अपने पिता लक्ष्मीनाथ झा को चाय बनाकर दी. इसके बाद तैयार होकर घर से निकल गया. पुलिस ने करीब तीन दिन तक लगातार उसका पीछा किया. आखिरकार आरोपी को रींगस से धर दबोचा.

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जयपुर में तीन मंदिरों में गया: डीसीपी पश्चिम प्रशांत किरण ने बताया कि पूछताछ में उसने पुलिस को बताया कि घर से निकलने के बाद वह जयपुर में कांटा चौराहे पर स्थित हनुमान मंदिर गया. वह विद्याधर नगर स्थित देवी मंदिर भी पहुंचा. जहां अपने आप को लोगों से बचाते हुए दर्शन किए. इसके बाद वह जयपुर में ही एक और मंदिर गया. जयपुर में उसे पुलिस द्वारा पकड़े जाने का डर था. इसलिए वह सीधा खाटूश्यामजी पहुंच गया. मंदिर में दर्शन करने के बाद आरोपी ने एक होटल में कमरा किराए पर लिया. हालांकि, रुपए खत्म होने पर वह वहां से भी निकल गया.