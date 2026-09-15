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पत्नी और तीन बच्चियों की हत्या के बाद प्रायश्चित करने मंदिरों में गया आरोपी, बड़ी बेटी और बीवी से था मनमुटाव

रींगस में आरोपी मुंह पर रुमाल बांधकर पुलिस से बचता हुए निकलने की फिराक में था.

Accused husband Rahul Jha in police custody
पुलिस गिरफ्त में आरोपी/पति राहुल झा और पत्नी गीता (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 15, 2026 at 1:42 PM IST

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जयपुर: राजधानी जयपुर के करधनी थाना इलाके की गोविंद वाटिका में पत्नी और तीन बेटियों की हत्या के आरोप में पति राहुल झा को आखिरकार पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस आरोपी से मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ कर रही है. अब तक की पूछताछ में सामने आया है कि बड़ी बेटी और पत्नी से मनमुटाव के चलते उसने आवेश में आकर इस वीभत्स हत्याकांड को अंजाम दिया. वारदात के बाद घर से निकलकर वह जयपुर में तीन मंदिरों में गया. इसके बाद खाटूश्यामजी मंदिर पहुंचा. जहां उसे भनक लग गई कि पुलिस उसका पीछा कर रही है. इसके बाद वह पुलिस से बचने के लिए रींगस पहुंच गया. आखिरकार उसे जयपुर पुलिस ने रींगस से धर दबोचा.

तीन दिन पीछा करने के बाद हाथ आया: डीसीपी पश्चिम प्रशांत किरण ने बताया कि आरोपी से पूछताछ में सामने आया है कि 11 सितंबर को सुबह अपनी पत्नी गीता (40), बेटी नंदिनी (22), राधिका (17) और गौरी (14) की सीमेंट ब्लॉक से सिर और मुंह कुचलकर हत्या के बाद आरोपी ने कपड़ों पर लगा खून साफ किया. घर पर मौजूद अपने पिता लक्ष्मीनाथ झा को चाय बनाकर दी. इसके बाद तैयार होकर घर से निकल गया. पुलिस ने करीब तीन दिन तक लगातार उसका पीछा किया. आखिरकार आरोपी को रींगस से धर दबोचा.

पढ़ें: जयपुर करधनी मर्डर केस: पत्नी और 3 बेटियों की हत्या का आरोपी राहुल झा रींगस से गिरफ्तार

जयपुर में तीन मंदिरों में गया: डीसीपी पश्चिम प्रशांत किरण ने बताया कि पूछताछ में उसने पुलिस को बताया कि घर से निकलने के बाद वह जयपुर में कांटा चौराहे पर स्थित हनुमान मंदिर गया. वह विद्याधर नगर स्थित देवी मंदिर भी पहुंचा. जहां अपने आप को लोगों से बचाते हुए दर्शन किए. इसके बाद वह जयपुर में ही एक और मंदिर गया. जयपुर में उसे पुलिस द्वारा पकड़े जाने का डर था. इसलिए वह सीधा खाटूश्यामजी पहुंच गया. मंदिर में दर्शन करने के बाद आरोपी ने एक होटल में कमरा किराए पर लिया. हालांकि, रुपए खत्म होने पर वह वहां से भी निकल गया.

पढ़ें: Jaipur Murder Case: मां और तीन बेटियों की हत्या का सस्पेंस बरकरार, पुलिस ने फरार पति पर घोषित किया इनाम

खाटूश्यामजी से रींगस पहुंचा: आरोपी के खाटूश्यामजी में होने की जानकारी पुलिस को मिली तो एक टीम वहां पहुंची. इस दौरान भीड़ में आरोपी को पहचान भी लिया गया. हालांकि, भीड़ के बीच पुलिस से बचता हुआ वह वहां से भी निकल गया. खाटूश्यामजी में पुलिस से बचकर निकलते हुए का उसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. इसके बाद वह रींगस पहुंचा. पुलिस को उसके रींगस में होने की जानकारी मिली तो उसके पीछे लगी टीम रींगस पहुंची. वह मुंह पर रुमाल बांधकर पुलिस से बचता हुए निकलने की फिराक में था. लेकिन जयपुर पुलिस के जवानों ने उसे हिरासत में ले लिया.

पढ़ें: बड़ी खबर : जयपुर में महिला और 3 बेटियों की हत्या, फरार पति पर शक, कमिश्नर बोले- पुलिस हर एंगल से कर रही जांच

कुंठा के चलते उठाया खैफनाक कदम: आरोपी ने पुलिस को बताया कि घर में पत्नी और बेटी उसकी बात नहीं मानती थी. इसे लेकर आए दिन उसकी उन दोनों से लड़ाई होती रहती थी. वह इस बात को लेकर भी तनाव में रहता कि उसकी कोई बात नहीं मानता. जिसके चलते वह कुंठा का शिकार रहने लगा. वह 11 सितंबर को सोकर उठा तो उसे लगा कि रात को उसने बेटी को कोई काम बताया था जो उसने नहीं किया. इससे वह आवेश में आ गया. इसके साथ ही आर्थिक स्थिति को लेकर भी वह परेशान रहता था.

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