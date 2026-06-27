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आगरा में 2 बार बनी सड़क 2 दिन में उखड़ गई, जनता का फूटा गुस्सा

पीडब्ल्यूडी के आश्वासन के बाद भी सड़क उखड़ी, BJP पार्षद ने की एक्शन की मांग.

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आगरा में भाजपा पार्षद के विरोध के बाद बनी सड़क फिर उखड़ी, जनता में आक्रोश, ये दी चेतावनी (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 27, 2026 at 1:15 PM IST

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आगरा: जिले में (पीडब्ल्यूडी) की मनमानी और भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है. बता दें इसमें भाजपा पार्षद ने सड़क निर्माण का मामला उठाया था. सड़क बनने की गुणवत्ता को लेकर विरोध किया गया तो सड़क का निर्माण हुआ. मगर सड़क फिर उखड़ गई है, जिससे जनता में आक्रोश है. वहीं सड़क का निर्माण करने पहुंची ट्रैक्टर को रोक दिया.

बता दें कि मामला आगरा नगर निगम के वार्ड 36 का है. जहां पर मुस्तफा क्वार्टर क्षेत्र में सड़क निर्माण की गुणवत्ता को लेकर स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है. लोगों का आरोप है कि लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने सड़क का निर्माण किया, जो कि दूसरे ही दिन ही उखड़ गई.

जिस पर स्थानीय बीजेपी पार्षद राकेश कन्नौजिया ने पहले पीडब्ल्यूडी कार्यालय पर धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया. जिसके बाद विभागीय अधिकारियों ने सड़क दोबारा बनाने का आश्वासन दिया. जिसकी शिकायत पीडब्ल्यूडी के जूनियर अभियंता श्री कृष्णा से की गई, तो शिकायत पर उन्होंने फिर से सड़क बनवाने का भरोसा दिया.

भाजपा पार्षद का आरोप है कि शुक्रवार रात विभाग एक ट्रैक्टर-ट्रॉली में PWD ठेकेदार का कर्मचारी थोड़ी मात्रा में गिट्टी लाकर सड़क पर केवल औपचारिकता निभाने आया. यह देखकर स्थानीय लोग जमा हो गए, लोगों ने विरोध किया. कहा कि सड़क की सही मरम्मत की जाए. ऐसे पंजीरी की तरह गिट्टी डालकर काम पूरा ना दिखाएं.

भाजपा पार्षद राकेश कन्नौजिया ने बताया कि आक्रोशित लोगों ने हंगामा किया और ट्रैक्टर-ट्रॉली को रोक लिया. गुणवत्तापूर्ण सड़क निर्माण की मांग की. लोगों ने चेतावनी दी कि जब तक मानकों के अनुरूप सड़क का निर्माण नहीं कराया जाएगा. हमारा विरोध जारी रहेगा.

इस मामले में पीडब्ल्यूडी के वरिष्ठ अधिकारी संज्ञान लें. पूरे मामले की जांच कराएं और जिम्मेदार अधिकारली या ठेकेदार हैं. उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें. इस तरह से जहां जनता परेशान हो रही है. वहीं, सड़क निर्माण कार्य सही नहीं होने से विभाग की छवि भी खराब हो रही हैं.


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