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आगरा में 2 बार बनी सड़क 2 दिन में उखड़ गई, जनता का फूटा गुस्सा

आगरा में भाजपा पार्षद के विरोध के बाद बनी सड़क फिर उखड़ी, जनता में आक्रोश, ये दी चेतावनी ( Photo Credit; ETV Bharat )

आगरा: जिले में (पीडब्ल्यूडी) की मनमानी और भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है. बता दें इसमें भाजपा पार्षद ने सड़क निर्माण का मामला उठाया था. सड़क बनने की गुणवत्ता को लेकर विरोध किया गया तो सड़क का निर्माण हुआ. मगर सड़क फिर उखड़ गई है, जिससे जनता में आक्रोश है. वहीं सड़क का निर्माण करने पहुंची ट्रैक्टर को रोक दिया.

बता दें कि मामला आगरा नगर निगम के वार्ड 36 का है. जहां पर मुस्तफा क्वार्टर क्षेत्र में सड़क निर्माण की गुणवत्ता को लेकर स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है. लोगों का आरोप है कि लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने सड़क का निर्माण किया, जो कि दूसरे ही दिन ही उखड़ गई.

जिस पर स्थानीय बीजेपी पार्षद राकेश कन्नौजिया ने पहले पीडब्ल्यूडी कार्यालय पर धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया. जिसके बाद विभागीय अधिकारियों ने सड़क दोबारा बनाने का आश्वासन दिया. जिसकी शिकायत पीडब्ल्यूडी के जूनियर अभियंता श्री कृष्णा से की गई, तो शिकायत पर उन्होंने फिर से सड़क बनवाने का भरोसा दिया.