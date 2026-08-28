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मासूम पर कुत्तों के हमले के बाद हरकत में आया निगम, डॉग कैचर टीम ने आवारा कुत्तों को पकड़ा

धनबाद: सरायढेला थाना क्षेत्र के जगजीवन नगर स्थित न्यू कॉलोनी में पांच साल की मासूम आरोही पर आवारा कुत्तों के झुंड के हमले के बाद आखिरकार नगर निगम की डॉग कैचर टीम हरकत में आई है. बच्ची पर कई 15 कुत्तों ने हमला कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया था. घटना के बाद परिजनों ने आरोप लगाया था कि इलाके में कुत्तों के आतंक की शिकायत निगम की डॉग कैचर टीम से तीन-चार बार की गई थी. लेकिन समय रहते कोई कार्रवाई नहीं हुई.

ईटीवी भारत की टीम ने इस मामले को निगम के अधिकारियों के संज्ञान में लाया. मामले की जानकारी मिलते ही निगम के अधिकारी सक्रिय हुए और अधिकारियों ने तत्काल संबंधित एजेंसी को कार्रवाई का निर्देश दिया. हालांकि, शाम हो जाने और अंधेरा होने के कारण उस दिन कुत्तों को पकड़ने में परेशानी हुई. इसके बाद शुक्रवार को एजेंसी की डॉग कैचर टीम न्यू कॉलोनी पहुंची. टीम ने इलाके में मौजूद आवारा कुत्तों को पकड़ने की कार्रवाई शुरू की और कई कुत्तों को पकड़कर वहां से ले गई.

जानकारी देते डॉग कैचर टीम के सदस्य (ईटीवी भारत)

कुत्तों को पकड़ने पहुंची डॉक कैचर टीम ने कहा कि वे लोग पकड़कर ले जाएंगे. उसके बाद रेबिज का इंजेक्शन दिया जाएगा. इंजेक्शन के बाद टेस्टिंग होगा उसके बाद वापस छोड़ा जाएगा. डॉग कैचर टीम ने कहा कि वे लोग बराबर कुत्तों को पड़कने आते हैं, लेकिन स्थानीय लोग सपोर्ट नहीं करते हैं. कई बार रेस्क्यू के बाद गाड़ी से कुत्तों को भगा देते हैं.