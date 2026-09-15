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गुरुग्राम हिट एंड रन केस: आरोपी कल्याण बैंसला सहित 2 गिरफ्तार, हिरासत से भागने की कोशिश की

गुरुग्राम हिट एंड रन केस में आरोपी कल्याण बैंसला और उसके एक भाई को गिरफ्तार किया है, जो हादसे के समय गाड़ी में मौजूद था.

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आरोपी कल्याण बैंसला सहित 2 आरोपी दौसा से गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 15, 2026 at 8:56 PM IST

3 Min Read
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गुरुग्रामः गोल्फ कोर्स रोड पर महिला बाइक राइडर को कार से टक्कर मारने के मामले में गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. गुरुग्राम ईस्ट के डीसीपी संदीप कुमार ने बताया कि "घटना का वीडियो सामने आने के बाद मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए थाना सेक्टर-56 में FIR दर्ज की गई थी. इसके बाद CCTV फुटेज के आधार पर मामले में हत्या के प्रयास की धारा 109 BNS भी जोड़ी गई.

दौसा-राजगढ़ के बीच हुई गिरफ्तारीः पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी की पहचान 33 वर्षीय कल्याण बैंसला, निवासी चांदहट, पलवल, हरियाणा के रूप में की है. आरोपी को क्राइम ब्रांच सोहना की टीम ने 15 सितंबर को राजस्थान में दौसा-राजगढ़ के बीच से गिरफ्तार किया. आरोपी के उसका एक भाई भी गिरफ्तार हुआ है, जो वारदात के समय गाड़ी में सवार था.

गुरुग्राम हिट एंड रन केस का आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat)

मीडिया में बयान देने के बाद मोबाइल बंद कर हुआ फरार: डीसीपी संदीप कुमार ने बताया कि आरोपी ने घटना के संबंध में मीडिया को इंटरव्यू दिया था. इसके बाद उसने अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया और पुलिस से बचने के लिए फरार हो गया. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तीन टीमें गठित की गई थीं. जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के CCTV कैमरों की फुटेज का गहन विश्लेषण किया. CCTV में सामने आए तथ्यों के आधार पर FIR में हत्या के प्रयास की धारा 109 BNS जोड़ी गई.

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गुरुग्राम हिट एंड रन केस में आरोपी कल्याण बैंसला गिरफ्तार (ETV Bharat)

पीड़िता के बयान के आधार पर दो और धाराएं बढ़ीं: पुलिस ने जांच के दौरान पीड़िता के बयान भी दर्ज किए. पीड़िता के बयान के आधार पर मामले में धारा 78 और 79 BNS भी जोड़ी गई हैं. पुलिस अब आरोपी से मामले को लेकर गहन पूछताछ करेगी.

पुलिस से भागने की कोशिश में गिरा आरोपी: पुलिस के मुताबिक, आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद उसने पेशाब करने के बहाने पुलिस से भागने की कोशिश की. इसी दौरान वह गिर गया और उसे कुछ चोटें आईं. इसके बाद आरोपी को अस्पताल ले जाकर प्राथमिक उपचार कराया गया.

घटना में इस्तेमाल कार बरामद: पुलिस ने आरोपी के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल की गई कार भी बरामद कर ली है. यह कार आरोपी के दोस्त के नाम पर है. अब आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है. मामले की जांच अभी जारी है.

वीडियो हुआ था वायरलः गौरतलब है कि 14 सितंबर को महिला बाइक राइडर ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर आरोप लगाया था कि 13 सितंबर की सुबह गोल्फ कोर्स रोड पर कार ने उसकी बाइक को टक्कर मारी और चालक मौके से फरार हो गया. वीडियो वायरल होने के बाद गुरुग्राम पुलिस ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया और कार्रवाई शुरू की.

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