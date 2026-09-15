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गुरुग्राम हिट एंड रन केस: आरोपी कल्याण बैंसला सहित 2 गिरफ्तार, हिरासत से भागने की कोशिश की

आरोपी कल्याण बैंसला सहित 2 आरोपी दौसा से गिरफ्तार ( ETV Bharat )

गुरुग्रामः गोल्फ कोर्स रोड पर महिला बाइक राइडर को कार से टक्कर मारने के मामले में गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. गुरुग्राम ईस्ट के डीसीपी संदीप कुमार ने बताया कि "घटना का वीडियो सामने आने के बाद मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए थाना सेक्टर-56 में FIR दर्ज की गई थी. इसके बाद CCTV फुटेज के आधार पर मामले में हत्या के प्रयास की धारा 109 BNS भी जोड़ी गई. दौसा-राजगढ़ के बीच हुई गिरफ्तारीः पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी की पहचान 33 वर्षीय कल्याण बैंसला, निवासी चांदहट, पलवल, हरियाणा के रूप में की है. आरोपी को क्राइम ब्रांच सोहना की टीम ने 15 सितंबर को राजस्थान में दौसा-राजगढ़ के बीच से गिरफ्तार किया. आरोपी के उसका एक भाई भी गिरफ्तार हुआ है, जो वारदात के समय गाड़ी में सवार था. गुरुग्राम हिट एंड रन केस का आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat) मीडिया में बयान देने के बाद मोबाइल बंद कर हुआ फरार: डीसीपी संदीप कुमार ने बताया कि आरोपी ने घटना के संबंध में मीडिया को इंटरव्यू दिया था. इसके बाद उसने अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया और पुलिस से बचने के लिए फरार हो गया. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तीन टीमें गठित की गई थीं. जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के CCTV कैमरों की फुटेज का गहन विश्लेषण किया. CCTV में सामने आए तथ्यों के आधार पर FIR में हत्या के प्रयास की धारा 109 BNS जोड़ी गई.