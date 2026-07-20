4 माह योग निद्रा में रहेंगे भगवान विष्णु, इन पर रहेगी पृथ्वी के संचालन की जिम्मेदारी
भगवान विष्णु 25 जुलाई से योग निद्रा में चले जाएंगे, जिसके बाद पृथ्वी के संचालन के जिम्मेदारी दूसरे देवों के ऊपर आ जाएगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 20, 2026 at 5:23 PM IST
कुल्लू: हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार सृष्टि के पालनहार की भूमिका निभाने वाले भगवान विष्णु 25 जुलाई से 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाएंगे. ऐसे में पृथ्वी के संचालन की जिम्मेदारी भगवान शिव, कृष्ण और भगवान गणेश के ऊपर रहेगी. इसके अलावा मां दुर्गा, मां लक्ष्मी और कुबेर भी चार महीने तक पृथ्वी का संचालन करेंगे. देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु अपने योग निद्रा से जाग जाएंगे और उसके बाद भगवान विष्णु फिर से पृथ्वी के पालनहार की जिम्मेदारी उठाएंगे.
कब-कब कौन से भगवान संभालेंगी पृथ्वी के संचालन की जिम्मेदारी ?
- 30 जुलाई से 28 अगस्त तक श्रावण मास तक भगवान शिव पृथ्वी का संचालन करेंगे. 28 जुलाई को कृष्ण पक्ष की अमावस्या को श्रावण मास समाप्त हो जाएगा.
- 29 अगस्त को भाद्रपद मास की शुरुआत होगी जो 26 सितंबर तक रहेगा. इस समय भगवान कृष्ण पृथ्वी का संचालन करेंगे.
- 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी 10 दिन तक मनाई जाएगी, इस दौरान भगवान गणेश पृथ्वी का संचालन करेंगे.
- 11 अक्टूबर से नवरात्रि में माता दुर्गा 9 दिन तक पृथ्वी का संचालन करेगी.
- 8 नबंवर को देश भर में दिवाली का त्योहार मनाया जाएगा और देवउठनी एकादशी तक माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर पृथ्वी का संचालन करेंगे.
- 20 नवबंर को देवउठनी एकादशी मनाई जाएगी, जिसके बाद भगवान विष्णु फिर से पृथ्वी के संचालन की जिम्मेदारी निभाएंगे.
भगवान शिव और श्री कृष्ण के ऊपर जिम्मेदारी
आचार्य दीप कुमार ने बताया कि देवशयनी की शुरुआत सावन के महीने में होती है और इस पूरे महीने में भगवान शिव की पूजा का विधान शास्त्रों में लिखा गया है. ऐसे में भगवान विष्णु के शयन पर भगवान शिव पर पृथ्वी के संचालन की जिम्मेदारी होती है. इस साल 30 जुलाई से 28 अगस्त तक श्रावण मास मनाया जाएगा. उसके बाद भाद्रपद मास की शुरुआत होती है और भाद्रपद मास में भगवान कृष्ण का जन्मदिन भी मनाया जाता है. वहीं, भाद्रपद मास के दौरान भगवान कृष्ण के ऊपर पृथ्वी के संचालन की जिम्मेदारी आती है और भगवान कृष्ण इस दौरान सभी भक्तों के मनोरथों को पूरा करते हैं.
10 दिनों तक गणेश जी संभालेंगे जिम्मेदारी
आचार्य दीप कुमार ने बताया कि इसी चातुर्मास के बीच में गणेश चतुर्थी का त्योहार भी देश भर में मनाया जाता है और 10 दिनों तक देश भर में भगवान गणेश के इस त्योहार की धूम रहती है. चातुर्मास के दौरान विघ्नहर्ता के नाम से जानने वाले भगवान गणेश पृथ्वी का कार्यभार संभालते हैं. ऐसे में भगवान शिव के बाद भगवान कृष्ण और भगवान गणेश भी इस पूरे कार्य का संचालन करते हैं.
नवरात्रों के दौरान माता दुर्गा करती हैं पृथ्वी का संचालन
आचार्य दीप कुमार ने बताया कि गणेश चतुर्थी के बाद देशभर में नवरात्रों का त्योहार भी शुरू हो जाता है और 9 दिनों तक माता दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है. ऐसे में माता दुर्गा अपने भक्तों की बुरी शक्तियों से रक्षा करती है और उन्हें धन-धान्य और अन्य सौभाग्य का भी वरदान देती है. भगवान विष्णु के चातुर्मास में जाने के बाद माता दुर्गा भी इस पृथ्वी का संचालन करती हैं.
माता लक्ष्मी और देवता कुबेर करते हैं ब्रह्मांड का संचालन
आचार्य दीप कुमार ने बताया कि नवरात्रि के बाद देशभर में दिवाली का त्योहार मनाया जाता है और माता लक्ष्मी और धन के देवता की पूजा की जाती है. ऐसे में जब तक देवउठनी एकादशी नहीं आती है, तब तक पूरे ब्रह्मांड का संचालन माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर द्वारा किया जाता है, ताकि भगवान विष्णु अपने चार माह अवधि की दौरान विश्राम कर सकें.