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4 माह योग निद्रा में रहेंगे भगवान विष्णु, इन पर रहेगी पृथ्वी के संचालन की जिम्मेदारी

देवशयनी एकादशी के बाद पृथ्वी के संचालन की जिम्मेदारी अन्य भगवानों पर ( ETV Bharat GFX )