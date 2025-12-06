ETV Bharat / state

लैंसडाउन BJP विधायक ने जानें क्यों कही इस्तीफा देने की बात, बढ़ सकती हैं सरकार की परेशानियां

पौड़ी: उत्तराखंड में वन्यजीवों के हमले का ग्राफ दिनों दिन बढ़ रहा है, वन्यजीव आए दिन लोग पर हमले कर रहे हैं. इसके बावजूद वन विभाग वन्यजीवों के हमले नाकाम करने की कोशिश में असफल ही दिखाई दे रहा है. पौड़ी जिले के लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र में बाघ का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है. ताजा मामले में बाघ ने एक महिला पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र के विधायक दिलीप रावत प्रभावित गांव पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर सांत्वना दी.

पीड़ित परिवार से मुलाकात के दौरान बीजेपी विधायक दिलीप रावत का आक्रोश खुलकर सामने आया. उन्होंने कहा कि क्षेत्र में हो रहे वन्यजीवों के लगातार हमलों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है और अधिकारी व सरकार समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाने में असफल रहे हैं. विधायक ने कहा की अगर ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो पाती और मेरी आवाज अनसुनी ही होती रही, तो वह इस्तीफा देने तक का फैसला ले लेंगे. उन्होंने बताया कि जिस इलाके में घटना हुई है वहां पुल तो बना दिया गया है, लेकिन पुल को जोड़ने वाली सड़क आज तक नहीं बन सकी.

कहा कि पिछले 11 साल से वह सड़क निर्माण के लिए संघर्ष कर रहे हैं. सड़क नहीं होने के कारण ग्रामीणों को जंगल के रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है और इसी वजह से जंगली जानवरों का खतरा लगातार बढ़ रहा है. विधायक ने कहा कि क्षेत्र में बाघ के हमलों की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं. वह इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठा चुके हैं और सरकार के समक्ष भी विस्तार से रख चुके हैं लेकिन फिलहाल कोई ठोस निर्णय नहीं निकल पाया है. ग्रामीण रोजमर्रा की गतिविधियों में भी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, खासकर महिलाएं और बच्चे दहशत में हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि जब तक बाघ को पकड़ने या शूट करने जैसी निर्णायक कार्रवाई नहीं होती और सड़क निर्माण जल्द शुरू नहीं किया जाता, तब तक क्षेत्र में सुरक्षा की स्थिति सुधरना मुश्किल है.

जयहरीखाल ब्लॉक के सिरोबाड़ी गांव में शुक्रवार देर शाम बाघ ने 60 वर्षीय महिला उर्मिला देवी निवाला बना दिया था. जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत और आक्रोश फैल गया है. घटना उस समय हुई जब उर्मिला देवी अपनी बहू प्रिया के साथ घर के समीप ही मवेशियों के लिए चारापत्ती काट रही थी. इसी बीच घर से बच्चे के रोने की आवाज सुनकर बहू प्रिया तुरंत घर लौट आई, जबकि उर्मिला देवी वहीं खेत में चारापत्ती समेटती रही. तभी बाघ झाड़ियों से तेजी से निकला और उर्मिला देवी पर हमला कर दिया. हमले के बाद बाघ महिला को करीब 50 मीटर घसीट कर ले गया.