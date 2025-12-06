ETV Bharat / state

लैंसडाउन BJP विधायक ने जानें क्यों कही इस्तीफा देने की बात, बढ़ सकती हैं सरकार की परेशानियां

लैंसडाउन बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने वन्यजीवों के बढ़ते हमलों के बाद बड़ा बयान दिया है.

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 6, 2025 at 1:36 PM IST

Updated : December 6, 2025 at 1:42 PM IST

पौड़ी: उत्तराखंड में वन्यजीवों के हमले का ग्राफ दिनों दिन बढ़ रहा है, वन्यजीव आए दिन लोग पर हमले कर रहे हैं. इसके बावजूद वन विभाग वन्यजीवों के हमले नाकाम करने की कोशिश में असफल ही दिखाई दे रहा है. पौड़ी जिले के लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र में बाघ का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है. ताजा मामले में बाघ ने एक महिला पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र के विधायक दिलीप रावत प्रभावित गांव पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर सांत्वना दी.

पीड़ित परिवार से मुलाकात के दौरान बीजेपी विधायक दिलीप रावत का आक्रोश खुलकर सामने आया. उन्होंने कहा कि क्षेत्र में हो रहे वन्यजीवों के लगातार हमलों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है और अधिकारी व सरकार समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाने में असफल रहे हैं. विधायक ने कहा की अगर ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो पाती और मेरी आवाज अनसुनी ही होती रही, तो वह इस्तीफा देने तक का फैसला ले लेंगे. उन्होंने बताया कि जिस इलाके में घटना हुई है वहां पुल तो बना दिया गया है, लेकिन पुल को जोड़ने वाली सड़क आज तक नहीं बन सकी.

कहा कि पिछले 11 साल से वह सड़क निर्माण के लिए संघर्ष कर रहे हैं. सड़क नहीं होने के कारण ग्रामीणों को जंगल के रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है और इसी वजह से जंगली जानवरों का खतरा लगातार बढ़ रहा है. विधायक ने कहा कि क्षेत्र में बाघ के हमलों की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं. वह इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठा चुके हैं और सरकार के समक्ष भी विस्तार से रख चुके हैं लेकिन फिलहाल कोई ठोस निर्णय नहीं निकल पाया है. ग्रामीण रोजमर्रा की गतिविधियों में भी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, खासकर महिलाएं और बच्चे दहशत में हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि जब तक बाघ को पकड़ने या शूट करने जैसी निर्णायक कार्रवाई नहीं होती और सड़क निर्माण जल्द शुरू नहीं किया जाता, तब तक क्षेत्र में सुरक्षा की स्थिति सुधरना मुश्किल है.

जयहरीखाल ब्लॉक के सिरोबाड़ी गांव में शुक्रवार देर शाम बाघ ने 60 वर्षीय महिला उर्मिला देवी निवाला बना दिया था. जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत और आक्रोश फैल गया है. घटना उस समय हुई जब उर्मिला देवी अपनी बहू प्रिया के साथ घर के समीप ही मवेशियों के लिए चारापत्ती काट रही थी. इसी बीच घर से बच्चे के रोने की आवाज सुनकर बहू प्रिया तुरंत घर लौट आई, जबकि उर्मिला देवी वहीं खेत में चारापत्ती समेटती रही. तभी बाघ झाड़ियों से तेजी से निकला और उर्मिला देवी पर हमला कर दिया. हमले के बाद बाघ महिला को करीब 50 मीटर घसीट कर ले गया.

जब काफी देर तक उर्मिला देवी घर नहीं लौटीं तो प्रिया उन्हें ढूंढते हुए खेत में पहुंची, वहां सास का पता न चलने पर उसने आसपास तलाश की, तभी कुछ दूरी पर पड़ा उर्मिला देवी का शव और उसके बिल्कुल सामने बैठा बाघ दिखाई दिया. प्रिया के चीखने पर ग्रामीण मौके पर दौड़ पड़े, जिसके बाद बाघ जंगल की ओर भाग निकला. सूचना मिलते ही कालागढ़ टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट वन प्रभाग रेंज टीम और क्षेत्रीय विधायक दिलीप रावत तुरंत मौके पर पहुंचे. महिला के शव को घटनास्थल से उठाकर घर पहुंचाया गया. लगातार वन्यजीव हमलों से परेशान ग्रामीण अब बेकाबू होते दिख रहे हैं.लोगों का कहना है कि प्रशासन और वन विभाग केवल घटना के बाद पहुंचता है, लेकिन स्थायी समाधान की दिशा में आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया.

क्षेत्रीय विधायक दिलीप रावत ने घटना को दुखद बताते हुए कहा की उनकी पूरी विधानसभा कालागढ़ वन प्रभाग से सटी हुई है. लोग जान के खतरे में जी रहे हैं. उन्होंने कई बार सरकार से कहा कि ऐसी परिस्थितियों में लोग कैसे जिएंगे, उन्होंने सरकार से तत्काल बाघ को मारने की अनुमति व क्षेत्र में स्थायी सुरक्षा व्यवस्था लागू करने की मांग की. उन्होंने कहा की यदि सरकार वन अधिनियम में शिथिलता लाकर उत्तराखंड की परिस्थितियों के अनुरूप नियम नहीं बनाती है और उनके क्षेत्र में 11 साल से जो सड़क लंबित पड़ी हैं उसका काम पूरा नहीं होता है तो उन्हें मजबूरन इस्तीफा देना पड़ेगा.

रामनगर में गुलदार ने किया हमला: रामनगर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां तराई पश्चिमी वन प्रभाग के अंतर्गत पतरामपुर रेंज में एक बार फिर गुलदार ने युवक पर देर शाम हमला कर दिया. इस हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घायल युवक को तत्काल उपचार के लिए जसपुर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे प्राथमिक उपचार देने के बाद घर भेज दिया.

Last Updated : December 6, 2025 at 1:42 PM IST

