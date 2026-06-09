ग्रामीणों ने सहायक बंदोबस्त अधिकारी को खींचकर कमिश्नर कार्यालय पहुंचाया, भूमि विवाद के बाद गुस्से में लोगों ने उठाया कदम
दुमका में आक्रोशित लोगों ने सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी को उनके ऑफिस से खींचा और जबरन आयुक्त कार्यालय तक ले गए.
Published : June 9, 2026 at 4:13 PM IST
दुमका: संथाल परगना बंदोबस्त कार्यालय में मंगलवार को जमीन विवाद को लेकर तनावपूर्ण घटना घटी. गोड्डा जिले के तेतरिया गांव के निवासियों ने सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी मनोज कुमार को उनके कार्यालय से खींचकर बाहर निकाला और लगभग 300 मीटर दूर प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय ले गए. पीड़ित पक्ष का आरोप है कि अधिकारी ने मामले में विपक्षी पक्ष के पक्ष में फैसला सुना दिया है.
घटना की पूरी तस्वीर
आक्रोशित लोगों का नेतृत्व सुकरी देवी कर रही थीं. वे और उनके समर्थक गोड्डा से दुमका पहुंचे थे. लोगों ने आरोप लगाया कि सहायक बंदोबस्त अधिकारी मनोज कुमार ने टाइटल सूट से जुड़े भूमि विवाद में उदय कृष्ण सिंह के पक्ष में फैसला दे दिया, जबकि उनके हक में सबूत होने के बावजूद उनकी उपेक्षा की गई. जिसके बाद नाराज भीड़ ने अधिकारी को उनके चैंबर से बाहर खींचा और कमिश्नर कार्यालय तक घसीटकर ले गई. वहां प्रमंडलीय आयुक्त की अनुपस्थिति में उनके सचिव के समक्ष पीड़ित पक्ष ने अपनी शिकायत रखी.
अधिकारी का आश्वासन
मनोज कुमार को सचिव के कार्यालय में ले जाने के बाद उन्होंने आक्रोशित लोगों को शांत किया. अधिकारी ने कहा कि वे इस पूरे मामले को प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष रखेंगे ताकि न्यायसंगत सुनवाई हो सके.
प्रशासन की त्वरित प्रतिक्रिया
मामले की गंभीरता को देखते हुए संथाल परगना प्रमंडलीय आयुक्त के सचिव ने तुरंत नगर थाना प्रभारी और एसडीपीओ को कार्यालय बुलाया. दोनों पक्षों की मौजूदगी में चर्चा की गई. सचिव ने सहायक बंदोबस्त अधिकारी मनोज कुमार को निर्देश दिया कि वे मामले से जुड़े सभी अभिलेख, दस्तावेज और फैसले की प्रति उपलब्ध कराएं. पीड़ित पक्ष को भी प्रमंडलीय आयुक्त के नाम लिखित आवेदन देने की सलाह दी गई.
क्या है विवाद की पृष्ठभूमि
गोड्डा के तेतरिया गांव में उदय कृष्ण सिंह और सुकरी देवी के बीच जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है. यह विवाद अब बंदोबस्त कार्यालय तक पहुंच गया है. पीड़ित पक्ष का दावा है कि अधिकारी पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हुए विपक्षी के पक्ष में फैसला सुना रहे हैं.
अधिकारी की प्रतिक्रिया
मनोज कुमार ने फैसले के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन लोगों के व्यवहार से आहत नजर आए. उन्होंने घटना को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है.
प्रशासन ने दोनों पक्षों को शांत रहने की अपील की है और मामले की जांच कर न्यायसंगत समाधान निकालने का भरोसा दिया है. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है.
मामले में कार्रवाई
मामले में नगर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सुकरी देवी, उसकी बेटी डोली कुमारी समेत तीन महिलाओं को हिरासत में ले लिया. गोड्डा के रहने वाली ये सभी आयुक्त के सचिव अमित कुमार के निर्देश पर आयुक्त के नाम से आवेदन तैयार कराने के लिए कोर्ट परिसर के पास टाइपिंग कराने जा रही थीं. इसी दौरान नगर थाना पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया.
क्या कहते हैं नगर थाना प्रभारी
इस मामले में नगर थाना प्रभारी अशोक राम का कहना है कि सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में सभी को हिरासत में लिया है. एएसओ मनोज कुमार से आवेदन मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी. सभी को जेल भी हो सकती है. उन्होंने कहा कि आक्रोश में महिलाओं को इस तरह का काम नहीं करना चाहिए था, वे फैसले के विरोध में अपील में जा सकती थीं.
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