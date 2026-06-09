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ग्रामीणों ने सहायक बंदोबस्त अधिकारी को खींचकर कमिश्नर कार्यालय पहुंचाया, भूमि विवाद के बाद गुस्से में लोगों ने उठाया कदम

सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी को ले जाते ग्रामीण ( ETV Bharat )