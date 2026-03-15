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सहारनपुर में पत्नी की हत्या कर अपने दामाद को फोन कर कहा "मैंने तुम्हारी सास को मार डाला"

सहारनपुर: जिले के थाना रामपुर मनिहारन इलाके के मोहल्ला महल में सनसनी वारदात सामने आई है. जहां एक व्यक्ति ने न सिर्फ अपनी पत्नी की तकिये से मुंह दबाकर हत्या कर दी, बल्कि खुद अपने दामाद को फोन करके हत्या की जानकारी देकर फरार हो गया. कातिल पति ने फोन पर दामाद को बताया कि "मैंने तुम्हारी सास को मार डाला,'' जिसके बाद परिजनों में हड़कंप मच गया.

आनन-फानन में मौके पर पहुंचे परिजनों ने देखा कि मृतका का शव चारपाई पर पड़ा है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी पहुंची शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस सभी पहलुओं पर जांच में जुट गई है.

बता दें कि 40 साल की शबाना की शादी लगभग 20 साल पहले गगलहेड़ी थाना क्षेत्र के कैलाशपुर गांव निवासी सलीम के साथ हुई थी. शादी के कुछ दिन बाद सब सही चला लेकिन बाद में सलीम का व्यवहार बदल गया. वह आए दिन शबाना के साथ मारपीट करने लगा. जिसके चलते मामले को सुलझाने के लिए कई बार सामाजिक पंचायतें भी हुई. लेकिन हालात में कोई सुधार नहीं हुआ. जिसके बाद मायके वाले शबाना को कस्बा रामपुर मनिहारान ले आए, जहां बेटी की सुरक्षा को लेकर चिंतित परिजनों ने उसके रहने के लिए अलग घर भी बनवा कर दे दिया. बावजूद इसके आदत से मजबूर शबाना के पति सलीम हरकतें कम नहीं हुई और उत्पीड़न का सिलसिला लगातार जारी रहा.