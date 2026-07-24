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गुमला में सिलबट्टे से कूच कर शख्स की हत्या, आरोपी ने थाने में किया सरेंडर

गुमलाः जिला में सदर थाना क्षेत्र में एक 42 वर्षीय व्यक्ति की सिलबट्टे से कूचकर हत्या कर दी गई. यह घटना गुरुवार रात करीब 10:30 बजे हुई. हत्या के आरोपी ने शुक्रवार सुबह खुद थाना पहुंचकर पुलिस को इसकी सूचना दी और आत्मसमर्पण कर दिया.

इसकी सूचना मिलने के बाद एसआई बिनय कुमार महतो दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है. मृतक की पहचान गांव के ही एक शख्स के रूप में हुई है. पुलिस मामले की छानबीन कर रही है.

पंचायत के मुखिया पति इरकन लकड़ा ने बताया कि आरोपी ने हत्या से पहले गांव में किसी दूसरे के घर में घुसकर हंगामा किया था. इस बीच मरने वाले शख्स ने ही उसे वहां से बाहर निकालकर अपने साथ ले गया था और दोनों रात को एक साथ थे. इसी दौरान आरोपी ने पत्थर के सिलबट्टे से कूचकर उसकी हत्या कर दी.

गांव के लोगों के अनुसार, आरोपी कुछ महीने पहले दूसरे राज्य में मजदूरी करता था. आरोपी की पत्नी का मृतक के साथ प्रेम प्रसंग चलता था, ऐसा उसे शक था. ग्रामीणों ने इसकी जानकारी दी इसके चलते उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया हो. हालांकि पुलिस ने इस प्रेम संबंध की पुष्टि फिलहाल नहीं की है.