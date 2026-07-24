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गुमला में सिलबट्टे से कूच कर शख्स की हत्या, आरोपी ने थाने में किया सरेंडर

गुमला में व्यक्ति की हत्या करके आरोपी ने थाना में सरेंडर कर दिया है.

After killing a man accused surrendered in Gumla
घटनास्थल की जांच करती पुलिस टीम (गुमला) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 24, 2026 at 3:41 PM IST

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गुमलाः जिला में सदर थाना क्षेत्र में एक 42 वर्षीय व्यक्ति की सिलबट्टे से कूचकर हत्या कर दी गई. यह घटना गुरुवार रात करीब 10:30 बजे हुई. हत्या के आरोपी ने शुक्रवार सुबह खुद थाना पहुंचकर पुलिस को इसकी सूचना दी और आत्मसमर्पण कर दिया.

इसकी सूचना मिलने के बाद एसआई बिनय कुमार महतो दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है. मृतक की पहचान गांव के ही एक शख्स के रूप में हुई है. पुलिस मामले की छानबीन कर रही है.

पंचायत के मुखिया पति इरकन लकड़ा ने बताया कि आरोपी ने हत्या से पहले गांव में किसी दूसरे के घर में घुसकर हंगामा किया था. इस बीच मरने वाले शख्स ने ही उसे वहां से बाहर निकालकर अपने साथ ले गया था और दोनों रात को एक साथ थे. इसी दौरान आरोपी ने पत्थर के सिलबट्टे से कूचकर उसकी हत्या कर दी.

गांव के लोगों के अनुसार, आरोपी कुछ महीने पहले दूसरे राज्य में मजदूरी करता था. आरोपी की पत्नी का मृतक के साथ प्रेम प्रसंग चलता था, ऐसा उसे शक था. ग्रामीणों ने इसकी जानकारी दी इसके चलते उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया हो. हालांकि पुलिस ने इस प्रेम संबंध की पुष्टि फिलहाल नहीं की है.

वारदात के दिन भी मृतक के खेत की धान की रोपाई करने के लिए उसकी पत्नी गई थी और शाम में उसके घर में थी और आरोपी के घर लाने पर वह नहीं आई और वहीं रुक गई थी. जिसको लेकर भी आरोपी नशे और गुस्से में था. एसडीपीओ सुरेश प्रसाद यादव ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा है कि आरोपी पुलिस हिरासत में है. पूछताछ की जा रही है जल्द ही घटना के असल कारणों का खुलासा किया जाएगा.

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