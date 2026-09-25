ETV Bharat / state

दिल्ली में कश्मीरी गेट हादसे के बाद अलर्ट: ट्रैफिक पुलिस ने अंतरराज्यीय बसों के खिलाफ चलाया सघन चेकिंग अभियान

हादसे से सबक लेते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कश्मीरी गेट ISBT समेत राजधानी के विभिन्न प्रमुख बस अड्डों और सीमावर्ती इलाकों में अंतरराज्यीय बसों के खिलाफ एक विशेष सघन चेकिंग अभियान शुरू किया है. इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर दौड़ रही अनधिकृत व सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने वाली बसों पर नकेल कसना है.

नई दिल्ली: बुधवार रात कश्मीरी गेट स्लीपर बस हादसे के बाद दिल्ली के प्रशासनिक व पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है. घटना की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस पूरी तरह सतर्क हो गई है और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठा रही है.

सुरक्षा मानकों की हो रही है गहन जांच : दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की विशेष टीमें बस अड्डों के आसपास तैनात की गई हैं, जो दिल्ली से बाहर जाने वाली और दूसरे राज्यों से आने वाली बसों की बारीकी से जांच कर रही हैं. चेकिंग अभियान के दौरान मुख्य रूप से निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है:



• अग्निशमन यंत्र : बसों में अग्निशमक उपकरण मौजूद हैं या नहीं. क्या वे कार्यशील अवस्था में हैं या एक्सपायर हो चुके हैं.

• आपातकालीन द्वार : इमरजेंसी गेट सही तरीके से काम कर रहे हैं या उन्हें स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है.

• फिटनेस व कागजात : बसों में खतरे को टालने के लिए बस की फिटनेस और आवश्यक कागजात की जांच की जा रही है.

• ओवरलोडिंग व क्षमता से अधिक यात्री: बसों में निर्धारित क्षमता से अधिक सवारियां बिठाने या अतिरिक्त सामान (ओवरलोडिंग) ले जाने पर सख्त नजर रखी जा रही है.

नियम उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई: दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने साफ किया है कि इस चेकिंग अभियान के दौरान यदि किसी भी बस में अग्निशमन व यात्री सुरक्षा से जुड़ी कोई भी अनियमितता या कमी पाई जाती है, तो उसके खिलाफ तत्काल सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है. नियमों का उल्लंघन करने वाली बसों के चालान काटे जा रहे हैं. गंभीर मामलों में बसों को जब्त भी किया जा रहा है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों की जान से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.



ये भी पढ़ें :